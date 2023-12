TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Jak inflace, vysoké úrokové sazby a stav hospodářství ovlivnily trh tepelných čerpadel?

Jak inflace, vysoké úrokové sazby a stav hospodářství ovlivnily trh tepelných čerpadel?

Více nás ovlivňuje inflace eura než české koruny, říká Vojtěch Formánek z firmy Master Therm. Ačkoliv ceny materiálů vzrostly o desítky procent skokově, Master Therm se snažil držet koncovou cenu pro zákazníky a být i nadále seriózní partner.

„Energetická krize a růst cen energií hodně zvedly poptávku po tepelných čerpadlech a obecně po obnovitelných zdrojích,“ řekl v ČT Vojtěch Formánek, produktový manažer Master Therm tepelná čerpadla.

„Na zvýšenou poptávku jsme reagovali navýšením výroby. Letošní rok bude ve srovnání s rokem 2022 ještě v lepších číslech co do počtu prodejů a realizací. Druhou věcí jsou poptávky, tam cítíme pokles. Poptávka se do jisté míry vybrala v loňském roce pod tlakem paniky z cen a obav o nedostatek plynu. Kdo mohl, pořídil v loňském roce,“ řekl v reportáži ČT Formánek a dává to do souvislosti i s tím, že v létě lidé moc nemyslí na nákup zdrojů tepla a s tím, že v létě byly dotační prázdniny.

„Prvním typem zákazníků jsou ti, kteří chtějí tepelné čerpadlo jako obnovitelný zdroj, jako něco, co jim ušetří energii. Druhým typem jsou ti, které přivedly k tepelnému čerpadlu vysoké ceny energií. A to jsou ti, kteří vytvořili enormní nárůst poptávek,“ popisuje zákazníky Formánek.

Master Therm tepelná čerpadla je česká exportní firma

„70 % naší produkce vyvážíme do zahraničí, převážně do západní Evropy, tj. velká část obchodu je v eurech. Úvěr na dostavbu nové haly máme také v eurech. Tj. jsme závislí na inflaci eura, která byla nižší než v ČR,“ komentoval v reportáži ČT Vojtěch Formánek otázku výše české inflace a zmiňuje i materiálové náklady.

„Řadu komponent nakupujeme v zahraničí, tj. opět v eurech. Nicméně ceny materiálů a komponent vzrostly o desítky procent skokově. My jsme se ale snažili držet koncovou cenu pro zákazníky. Tj. i když někdo dostal TČ za 6, 7, 8 měsíců, protože ta doba byla taková, tak my jsme drželi cenu. To pro nás byly samozřejmě zvýšené náklady, přineslo nám to určité ztráty, ale chtěli jsme být seriózní partner pro ty zákazníky, kteří nám věřili a tepelné čerpadlo si objednali,“ říká Formánek a připomíná, že inflace tepelných čerpadel byla cca 25 %, ale inflace cen energií byla vlastně 100 %. Zároveň doplňuje, že aktuálně se stabilizovaly ceny materiálů i dodací lhůty dílů i tepelných čerpadel a dodavatelské řetězce se uklidnily.

Zdroj: reportáž ČT, část Byznys v 11:03