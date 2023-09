Na trhu přibylo nekvalitních čerpadel, varují před nimi výrobci, AVTČ i MPO

Nová zelená úsporám má za sebou své nejúspěšnější období. Za poslední dva roky se o dotaci přihlásilo více než 168 tisíc žadatelů – nejčastěji zájemců o fotovoltaiku, téměř pětinu žádostí ale tvoří zájemci o tepelná čerpadla. A právě v tomto segmentu je dle odborníků často problém, dotaci totiž mohou žadatelé někdy získat i na zařízení, která v čase nemusí obstát.

Loňský hlad po tepelných čerpadlech ještě povzbuzený růstem cen energií v historii neměl obdoby. Cestu k levnějšímu vytápění domu i ohřevu vody nakonec začali zvažovat i ti, kdo pořízení nového zdroje dlouho odkládali. Nakonec ale často jednali ve spěchu a ve snaze vyhnout se na startu nadcházející topné sezóny vysokým nákladům, které jim jinak za topení hrozily.

„Pravdou je, že loňský zájem o tepelná čerpadla byl obrovský, oproti předchozímu roku dokonce dvojnásobný a v počtu nově prodaných zařízení jsme skončili na špičce Evropy. Ukázalo se, že tepelné čerpadlo představuje dobré řešení pro časy s drahými energiemi. Ve spojení s fotovoltaikou se jedná o velký přínos pro domácnost i její rozpočet, dlouhodobě se ale snažíme a musíme spotřebitele edukovat, jak kvalitní výrobek najít a rozpoznat,“ upozorňuje Lubomír Kuchynka, místopředseda Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ). Podle něj se totiž na trhu najde řada prodejců, kteří kupující zklamou buďto při potřebě servisu, nebo už kvalitou samotného výrobku. I na taková zařízení ale zájemci mohou získat dotaci.

AVTČ proto letos spolu s Komorou obnovitelných zdrojů energie (KOZE), MPO nebo Státním fondem životního prostředí vydala „desatero“, ve kterém zájemce provádí výběrem čerpadla i jeho dodavatele. Doporučuje přitom zkontrolovat historii firmy, její zastoupení a zázemí, zákaznické recenze a ideálně si zařízení i poslechnout a prohlédnout. Podle Asociace totiž roste počet nově založených firem, které nekvalitní čerpadla do Česka dováží.

„Čekáme, kdy se zákazníci, kteří nekvalitní čerpadla koupili, začnou ozývat. Už jsme se totiž setkali se zařízeními ze zahraničí, u kterých je vidět, že jsou šitá horkou jehlou, a dokonce se najdou i zákazníci, kteří v domnění, že pořizují čerpadlo, zakoupili klimatizaci, která jen poběží obráceně, tedy bude topit. Na první pohled to nemusíte poznat, vnitřní komponenty jsou ale odlišné, a i když takové zařízení může dům vytápět, vyjde to draho a v zimních měsících a nízkých teplotách neobstojí,“ potvrzuje majitel české společnosti Master Therm Jiří Svoboda.

Zájemci přitom mohou dotaci získat právě i na pořízení klimatizace. Žádost za ně obvykle vyřídí prodejce, a pokud si skutečně podrobně nepřečtou podmínky smlouvy, mohou se nechat napálit.

„Mezi výrobci je veřejným tajemstvím, že stát sice energetickou účinnost zařízení kontroluje, kontrolovat může ale jen doložení štítku energetické účinnosti, a ten si lze v některých laboratořích obstarat i ne zcela čestným způsobem. Případně je zájemcům prodané zařízení testované na nižší výkon, než jejich dům v praxi potřebuje, což se pak negativně projeví na jeho efektivitě a hlučnosti,“ dodává Svoboda s tím, že se ceny takových zařízení prodaných v Česku pohybují pravděpodobně v řádu desítek milionů každý rok.

Právě vhodně dimenzovaný výkon zařízení je nakonec klíčem k úspoře i jeho životnosti. Poskytnout ho mohou všechny druhy čerpadel – v Česku nejprodávanější systémy vzduch-voda, i účinnější a v zahraničí oblíbenější země-voda. Pro výpočet výkonu je ale důležité znát tepelnou ztrátu domu, který má vytápět. Abyste získali smysluplnou nabídku, která bude na míru šitá potřebám domu, je nutné vzít v úvahu informace o velikosti domu, stávajícím zdroji, tepelné ztrátě domu, současných či plánovaných spotřebách energií i počtu osob v domácnosti.

„Jedním ze základních faktorů, který při komunikaci s dodavatelem sledovat, je, zda proběhne ověření navrženého technického řešení na místě. Protože ale budete chtít, aby přijel vaše zařízení zkontrolovat nebo servisovat i v budoucnu, je důležité podívat se na zákaznické recenze například na specializovaném webu refsite.info nebo se zajímat o to, zda je firma členem některé z Asociací,“ říká Lubomír Kuchynka z AVTČ.

Kdy se můžete spálit?

Nerozhodujte se pouze podle ceny. Důležitá je také efektivita, kvalita nebo servis. Seznamte se s 5 ukazateli, které prozradí, na co je dobré dát si pozor při výběru tepelného čerpadla.

1. Když vás tlačí nejen čas

Slibuje prodejce, že teď, anebo nikdy? Že když neobjednáte hned, tak nestihnete tuto zimu topit? Že tepelné čerpadlo pak bude dražší, nebo nebude vůbec? Dostupnost tepelných čerpadel je lepší než ještě před několika měsíci a dodání je možné domluvit zpravidla během několika týdnů. Nenechte se proto vmanipulovat do nabídky firmou, kterou neznáte, jen proto, že vám dává slevu a rychlé dodání. A důkladně si ověřte, který typ čerpadla je pro vás optimální.

2. Nepodceňte recenze

Ať už se jedná o odborné nebo uživatelské recenze, v případě tepelných čerpadel se vyplatí tohle cvičení absolvovat. Jen tak se totiž dozvíte, jak dlouho zákazníci skutečně čekají na instalaci nebo pravidelný servis svého čerpadla, zda se ho skutečně dočkají a za jakých podmínek. A výkon v reálu taky není vždy to samé, co na papíře. Takže recenze nepodceňujte a podívejte se například na odborně zaměřený Refsite.info. A pamatujte – žádná recenze je nejspíše špatná recenze.

3. Když koupíte čerpadlo… a není to čerpadlo

Někteří prodejci se přizpůsobují vysoké poptávce po tepelných čerpadlech a nestydí se za ně vydávat běžné klimatizace, které jen běží opačně. „Na první pohled nic nepoznáte, uvnitř ale chybí adekvátní chladivo, komponenty jsou poddimenzované a výsledná účinnost topení výrazně horší. Výsledek na sebe nenechá dlouho čekat. Krom špatné účinnosti není klimatizace upravená na tepelné čerpadlo schopna odolat nízkým teplotám, neporadí si dokonce ani s běžnou námrazou v zimním provozu, kdy potřebujete nejvíce topit. Na prvotní investici možná ušetříte, ale za cenu pořádných starostí v budoucnu,“ upozorňuje David Liška, odborník na tepelná čerpadla českého výrobce Master Therm. Česká Asociace pro využití tepelných čerpadel proto doporučuje ověřit, zda je účinnost tepelného čerpadla ověřena v akreditované zkušebně.

4. Výbava „navíc“ aneb tohle bude drahý, paninko

Při detailním pohledu do návrhu kupní smlouvy jsou mnozí budoucí majitelé tepelných čerpadel překvapení, co objednávají. Drahé, a přitom nezbytné komponenty, jakými jsou elektronická regulace, oběhová čerpadla, integrovaný záložní elektrokotel a řada dalších, totiž někdy v základní ceně čerpadla chybí. Prodejci pak položky naceňují zvlášť a finální cenu zařízení tak dokáží zvednout o pořádný balík. Je to stejné, jako kdybyste si místo auta levně koupili pouze karoserii s motorem a pak museli zvlášť přikoupit kola, volant, sedačky, brzdy a airbagy.

5. Sázka, která se nemusí vyplatit

Pokud kupujete značkové čerpadlo, pravděpodobně bude splňovat evropskou legislativu a u jeho kvality nesáhnete vedle. V případě no name výrobků, zejména těch dovážených z Asie, ale pozor! Často je už na první pohled zřejmé, že jsou šity horkou jehlou. Nízkou kvalitou poznáte nejen na konstrukci a dílenském zpracování čerpadla, ale zejména na kvalitě jednotlivých vnitřních komponentů, které jsou pro spolehlivý a efektivní chod čerpadla klíčové. Poruchy na sebe nenechají dlouho čekat, zato náhradní díly ano. A není výjimkou ani to, že v případě problému neseženete technika, který by byl schopen čerpadlo rozebrat, opravit, a poskládat zpátky. Protože jednoduše z podstaty své levné konstrukce takové čerpadlo často není servisovatelné. Proto dejte pozor na to, jaké zařízení kupujete. Dokonce i velcí prodejci tepelných čerpadel někdy nabízejí „šmejd“.

více informací