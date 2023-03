TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Tepelná čerpadla Mastertherm vzduch–voda a země–voda uspěla na veletrhu ISH ve Frankfurtu

Stánek Master Therm byl v obležení. Špičková česká tepelná čerpadla Master Therm se představila na největším světovém veletrhu TZB ve Frankfurtu ISH 2023.

Master Therm na stánku v hale 12 ukázal svá dvě nejprodávanější čerpadla:

vzduch–voda BoxAir 26I, které je jedničkou v České republice,

a země–voda AquaMaster 30I, které je nejprodávanější v zahraničí.

Stánek Master Thermu navštívilo přes 200 profesionálů z celého světa s intenzivním zájmem o ryze český výrobek a budoucí spolupráci.

Díky maximální transparentnosti byl stánek Master Therm v obležení

Pozornost na stánku Master Therm poutala dvě zcela odkrytovaná čerpadla – BoxAir 26I a AquaMaster 30I, na kterých si každý návštěvník mohl detailně prohlédnout hi-tech elektronické řízení, promyšlenou konstrukci a špičkové řemeslné zpracování výrobku, jež je vyvinut a vyráběn výhradně v České republice.

Stánek Master Thermu navštívilo během výstavy přes 200 profesionálů z celého světa, mezi které se řadili současní i budoucí odběratelé, dodavatelé, zástupci projekčních a stavebních společností a další.

Vystavené modely vzduch–voda a země–voda

Model BoxAir 26I s kompresorem řízeným frekvenčním měničem patří mezi kompaktní monobloková tepelná čerpadla s vysokou účinností (topný faktor až 4,8), který je vhodný do domů s tepelnou ztrátou do 8,5 kW.

BoxAir 26I je součástí modelové řady BoxAir Inverter, jež je nejžádanější z nabídky Master Therm pro tuzemský trh. Modely BoxAir 22I až 45I obsáhnou výkon od 2 do 22 kW a jsou tedy vhodné jak do malých pasivních domů s minimální tepelnou ztrátou, tak do rozsáhlých novostaveb či starších domů s méně efektivním zateplením a tepelnou ztrátou až 16 kW.

Devízou všech čerpadel řady BoxAir je krom vynikající účinnosti také tichý provoz s 37 až 45 dB ve vzdálenosti 5 metrů od jednotky. To přibližně odpovídá hlučnosti kuchyňské chladničky.

Cena čerpadel řady BoxAir začíná na 166 900 Kč bez DPH.

Druhým vystaveným modelem bylo tepelné čerpadlo typu země–voda AquaMaster 30I. Jde o nejprodávanější čerpadlo Master Therm na zahraničních trzích (společnost 70 % své produkce vyváží). Jeho kompresor je rovněž plynule řízený frekvenčním měničem, což společně s promyšlenou konstrukcí a použitím těch nejlepších na trhu dostupných komponentů napomáhá zajišťovat vysokou efektivitu a topný faktor až 4,85.

Modelová řada tepelných čerpadel země–voda AquaMaster obsáhne výkony od 1 do 91 kW a v zapojení se zemním vrtem či kolektorem tak dokáže efektivně zajišťovat teplo pro širokou škálu typů a velikostí stavebních objektů.

Cena čerpadel řady AquaMaster začíná na 147 900 Kč bez DPH.

Master Therm zároveň již testuje tepelná čerpadla s novým chladivem R290 založeným na propanu. Uvedení do prodeje plánuje na rok 2024. Tedy o rok dříve, než vstoupí v platnost evropská legislativa, jež chladivo R290 pro tepelná čerpadla vyžaduje.

O veletrhu ISH 2023 Frankfurt nad Mohanem (13. 3.–17. 3. 2023)

ISH je přední světový veletrh zaměřený na technické zařízení budov (TZB) a s tím úzce související odpovědné hospodaření s vodou a energií. Udává technologické i designové trendy v oboru, jehož jsou tepelná čerpadla významnou součástí jakožto efektivní zdroj energie pro všechny typy budov. Veletrhu se v roce 2023 zúčastnilo více než 2 500 vystavovatelů z celého světa. Na tři desítky včetně Master Thermu jich bylo z České republiky.

O společnosti Master Therm tepelná čerpadla, s. r. o.

Master Therm je český výrobce tepelných čerpadel s tradicí od roku 1994. Soustředí se na zakázkovou výrobu tepelných čerpadel vzduch–voda, země–voda a voda–voda pro rodinné a bytové domy i průmyslové objekty.

Veškerý technický vývoj a výroba tepelných čerpadel Master Therm probíhá v České republice. V roce 2022 společnost otevřela v Jablonci nad Jizerou novou, moderní výrobní halu s kapacitou až 1 800 tepelných čerpadel ročně.

Více jak dvě třetiny produkce Master Therm vyváží do zahraničí, zejména do západní Evropy. Master Therm realizuje rovněž speciální projekty jako je systém rekuperace tepla v superpočitačovém centru IT4 Innovations v Ostravě nebo chlazení a využívání odpadního tepla urychlovače částic v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR.

Tepelná čerpadla jsou v rámci České republiky i Evropské unie řazena mezi obnovitelné zdroje. Jsou součástí dotačního programu Nová zelená úsporám nebo tzv. kotlíkových dotací.

www.mastertherm.cz