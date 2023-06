TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / 170 tepelných čerpadel Master Therm slouží uhlíkově neutrálním domům ve Velké Británii

170 tepelných čerpadel Master Therm slouží uhlíkově neutrálním domům ve Velké Británii Domy získaly cenu Build Back Better Award 2023

Mimořádně kompaktní čerpadlo země–voda Master Therm AquaMaster AQ17I získalo ocenění Build Back Better Gold & Green Award 2023 za inovativní, úsporné a ekologické řešení vytápění v rámci výstavby 170 uhlíkově neutrálních domů v Cardiffu ve Velké Británii

Tepelná čerpadla české výroby čerpají energii ze 79 sdílených zemních vrtů a porotu zaujala i variabilním výkonem, nízkou hlučností a ovládáním skrze mobilní aplikaci, která nabízí i online servisní diagnostiku

Model Master Therm AquaMaster AQ17I je jedinečné tepelné čerpadla země–voda s kompaktní konstrukcí, vyspělou technikou, vysokou účinností a moderní regulací za příznivou pořizovací cenu. Je proto ideálním zdrojem tepla pro nízkoemisní novostavby a pasivní domy

Rumney, Cardiff, Velká Británie.

Pro 170 uhlíkově neutrálních domů stavěných na pozemcích bývalé střední školy Eastern High v Cardiffu zajišťuje vytápění 170 českých tepelných čerpadel země-voda Master Therm AquaMaster AQ17I. Jsou napojena na 79 sdílených zemních vrtů, každý o hloubce 180 metrů.

Projekt, který získal dotaci 4,1 milionu liber z velšského státního programu na podporu nízkoenergetického bydlení, posouvá standardy energeticky úsporných budov na další úroveň. Všech 170 domů pracuje s inteligentním řízením spotřeby, díky čemuž je jejich provoz uhlíkově neutrální.

Důležitou roli v tom hrají právě tepelná čerpadla země–voda Master Therm AquaMaster AQ17I, která jsou instalována v každém z domů. Pracují začleněna do systému inteligentní domácnosti od velšské společnosti Sero, jehož součástí jsou fotovoltaické solární panely, nabíjecí stanice pro elektromobily či chytrá energetická úložiště. Systém umí predikovat spotřebu elektrické energie a optimalizovat tak její využití. Díky tomu se ve špičce domy téměř vyhnou odběru z národní sítě a vystačí si s vlastními zdroji (fotovoltaické solární panely, elektřina uložená v domácí baterii, popřípadě v elektromobilu po jeho zapojení do sítě).

Na inteligentním řízení se přímo podílí i tepelné čerpadlo Master Therm. Díky online předpovědi počasí dokáže s předstihem regulovat svůj výkon a odhadnout budoucí spotřebu elektrické energie pro vlastní provoz, aniž by uživatel musel jakkoliv zasahovat do jeho nastavení. V létě je možné využít reverzního chodu čerpadla a dům tak velmi efektivně chladit a současně regenerovat vrt.

Projekt tepelných čerpadel v Cardiffu realizuje společnost Thermal Earth Ltd., jež je výhradním distributorem českých tepelných čerpadel Master Therm ve Velké Británii. Britská vláda plánuje, že do roku 2028 bude uvedeno do provozu 600 000 tepelných čerpadel jakožto součást řešení pro dosažení uhlíkové neutrality země v roce 2050. Samotné město Cardiff, ve kterém projekt nové výstavby vznikl, chce být uhlíkově neutrální dokonce už v roce 2030.

Unikátní malé čerpadlo země–voda: Master Therm AquaMaster AQ17I

Model AquaMaster AQ17I je nejmenší tepelné čerpadlo v nabídce Master Therm vyvinuté speciálně pro využití v domech či bytech s omezenými prostorovými možnostmi. Díky mimořádně kompaktním rozměrům (výška 800 mm, hloubka a šířka 530 mm) jej lze zabudovat například do kuchyňské linky, čímž odpadá potřeba technické místnosti v domě. Nevyžaduje ani akumulační nádobu.

Důsledně testovaná a dlouhodobě vyvíjená speciální zvuková izolace vnitřních komponent čerpadla minimalizuje jeho hlučnost. Jeho chod proto v místnosti nijak neruší.

S nominálním výkonem 1 až 5 kW dokáže AquaMaster AQ17I zajistit teplo a teplou vodu (až 60 °C) pro moderní nízkoenergetické domy. Jeho provoz je mimořádně efektivní (SCOP až 4,65) mj. díky špičkovému frekvenčně řízenému kompresoru či elektronicky ovládanému expanznímu ventilu.

Nutností je samozřejmě napojení na zemní vrt či kolektor. Z hlediska pořizovacích nákladů jde o vhodné řešení pro dva a více nízkoenergetických domů vedle sebe, které vrt či kolektor sdílejí.

Stejně jako ostatní tepelná čerpadla Master Therm je AquaMaster AQ17I vybaven regulací topných okruhů v základní ceně (dva okruhy + ohřev teplé vody) a také možností připojení k internetu s online ovládáním, servisním dohledem a 7letou zárukou na celé čerpadlo.

Cena tepelného čerpadla Master Therm AquaMaster AQ17I činí 156 900 Kč bez DPH.

Build Back Better Awards

Build Back Better je britská iniciativa se sídlem v Londýně, jejímž cílem je prosazovat a oceňovat inovace a kreativitu v oblasti zlepšování životního prostředí, a to zejména v zastavěném prostředí měst a aglomerací.

Za iniciativou stojí skupina britských inženýrů, technologů a designéru, která zaštiťuje odborné a nezávislé hodnocení. Mezi oceňované produkty patří například nabíjecí stanice a aplikace pro elektromobily, domácí bateriová úložiště a další elektronická řešení pro chytrou domácnost nebo právě technologie pro vytápění, ventilaci a rekuperaci.