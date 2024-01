TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Jaká jsou potenciální rizika při pořízení tepelného čerpadla?

Podcenit klíčové součásti čerpadla se nevyplatí, a to kvůli účinnosti, spolehlivosti, ale i hlučnosti. Stejně tak je problém špatně zvolené TČ. Pokud se trápí, je hlučné, jede ve vysokých otáčkách, spotřebuje hodně elektřiny, protože musí často zapínat bivalentní zdroj. A trpí pak zařízení samotné, jeho majitele, a dokonce i sousedi.

Zaznamenali jsme komentář k důležitým mýtům a kritickým místům volby tepelného čerpadla založené na tom, že tepelné čerpadlo neplní očekávání zákazníků. Očekávání je ale důležité si definovat ještě před koupí a technické požadavky, stav domu i životní styl domácnosti pečlivě konzultovat s prodejcem. Mnohdy se totiž na problém „založilo“ hned při volbě řešení dodavatelem.

„Neprodáváme přes velkoobchody, ale jen prověřeným partnerům, kteří výrobek umí použít správně. Jde nám i o kvalitu montáže. Eliminace reklamací s ohledem na dimenzování a chyby v prodeji a montáži, tepelné čerpadlo je sice velmi efektivní, ovšem poměrně složitý zdroj tepla a klíčové je jeho správné použití,“ říká například David Liška z oddělení obchodně-technické podpory Master Therm. Na jaké chyby díky tomu můžete včas přijít?

Tepelné čerpadlo je předimenzované/poddimenzované

„Obě varianty zakládají na problém. Pokud je tepelné čerpadlo poddimenzované, je při svém provozu příliš hlučné, protože jede ve zbytečně vysokých otáčkách. Navíc je méně úsporné, spotřebuje tedy zbytečně moc elektřiny a při nižších teplotách musí příliš často zapínat bivalentní zdroj. Předimenzování je – pro mnohé překvapivě – také problém. Může následně docházet k cyklování kompresoru, který vytopí tepnou vodu příliš rychle a tím pádem se často zapíná a vypíná. Což zkracuje jeho životnost. Je těžké pak v rámci nastavení regulace vyladit tepelnou pohodu v domě. Oproti konkurenci ale máme v Master Thermu jemnou škálu výkonových verzí, aby čerpadlo ideálně odpovídalo potřebě objektu,“ říká David Liška.

Tepelné čerpadlo není servisovatelné, komponenty jsou neznámého původu a čerpadlo je nabízeno jako kompakt

„To jsou problémy se stejně špatným začátkem a bohužel i koncem. Když koupí zákazník stroj, ve kterém se nevyzná ani montážní firma, je to problém. Podcenit klíčové součástí čerpadla se nevyplatí, a to kvůli účinnosti, spolehlivosti, ale i hlučnosti. Stejně by zákazník neměl přehlížet například to, že čerpadlo je nabízeno jako kompakt, přitom má ale i svou vnitřní jednotku. Prostě, není kompakt jako kompakt, stejně jako není split jako split,“ říká David Liška.

Aby čerpadlo vůbec fungovalo, připlaťte si! Když „cena od“ neznamená, že za ni pořídíte funkční čerpadlo

„Řada TČ je ‚černá skříňka‘, o které dovozce nic neví. Mnohdy je to klimatizace a dostáváme se do problému hned na začátku. V době záruky se to vždy nějak vyřeší. Vymění se komponenty nebo rovnou celé čerpadlo, montážní firmu to sice stojí nějaké peníze, ale zákazník je spokojen. Po záruce to je ale velký problém. Podobně jsou problém neznámé komponenty. Ať už je to obálka nebo komponenty uvnitř. Příkladem mohou být neizolované kompresory, jističe a elektřina mimo TČ. To není optimální varianta, komponenty musí spolu hrát. Pokud ne, pak je TČ opravdu neservisovatelné. Setkali jsme se i s tím, že za cenu našeho nákupu kompresoru je na trhu celé TČ. O něčem to svědčí,“ popisuje David Liška.

„Na ceně to začíná a končí. Je třeba zákazníkům cenu vysvětlit. Renomovaní výrobci komponent jsou důležití pro servisovatelnost v budoucnosti. U takových výrobců je vždy za starý prvek náhrada, vždy je to k řešení,“ vysvětluje David Liška.

Tepelné čerpadlo není jen obrácená klimatizace. Nízká účinnost, nevyhovující díly

„Pokud je čerpadlo vyrobeno pro lokalitu, kde se více chladí a méně topí, a přitom je distribuováno do oblasti, kde to potřebujeme naopak, pak jsme v provozu blíže k elektrokotli. A tedy minimální úspoře nákladů na energie. To jsou pak zařízení, na které končí dotační podpora například v Anglii,“ vysvětluje Ing. Jiří Svoboda, jednatel a ředitel společnosti Master Therm tepelná čerpadla a zdůrazňuje, že je třeba se soustředit na úsporu.

Otopný systém nevyhovuje potřebám domu. A vlastně ani čerpadla. Včetně nesprávného použití či naopak vynechání akumulační nádoby

„Je to o návrhu či úpravě celého otopného systému, na který je čerpadlo připojeno. Pro některé domy není třeba instalovat akumulační nádobu a zákazník tak ušetří, aniž by to mělo vliv na jeho tepelný komfort či účinnost, pro jiné je zase naopak ‚akumulačka‘ vhodným řešením. Zákazník by se na tyto věci měl ptát, a pokud na ně firma neumí odpovědět a vysvětlit je, je to zvednutý prst. Instalace čerpadla není jen o samotném čerpadle,“ upozorňuje David Liška a dodává důležitý faktor pro novou výstavbu:

„Velkou chybou je pominutí možností letního chlazení objektu. Tepelné čerpadlo je jediný zdroj tepla, který umí i chladit, a zejména u novostaveb je vhodné to využít.“

Údaje na štítku čerpadla neodpovídají jeho reálnému provozu

„Jde o problematiku návrhového výkonu (P-design). Kouknu-li se na energetický štítek, kde je uvedena jeho účinnost – A++, A+++ a podobně, musím zároveň vždy přihlédnout k tomu, pro jaký výkon je uvedená energetická účinnost platná,“ říká Jiří Svoboda, jednatel společnosti Master Therm. „Pokud výrobce deklaruje účinnost třeba A+++ při výkonu 10 kW, tak pokud takové čerpadlo nainstaluji na dům s tepelnou ztrátou třeba 18 kW, údaje na štítku prostě nebudou platit. Budou daleko horší, čerpadlo bude výrazně méně úsporné, bude hlučnější a tak dále. To pak může vést k velkému zklamání. Bohužel mnozí výrobci na to tolik nedbají a čerpadla, jejichž energetický štítek pracuje s výkonem například těch 10 kW, doporučují pro domy třeba i se skoro dvojnásobnou potřebou topného výkonu.“