Nová hala pro výrobu tepelných čerpadel Master Therm jako rekultivace brownfieldu

Master Therm není v segmentu tepelných čerpadel žádným nováčkem, spíše naopak. Výrobců tepelných čerpadel v Česku najdeme jen málo, a právě Master Therm vyniká tím, že vyrábí tepelná čerpadla vzduch-voda i země-voda. Firma, která letos oslaví 30 let na trhu, svoji výrobu rozvíjí už od roku 2004.

Master Therm v současné době vyrábí v nové hale v Jablonci nad Jizerou, která vznikla v místě původní již nepoužívané ČOV, která zbyla po textilce. Pro původní předimenzované zařízení chybělo využití. Rekultivace se ujal Master Therm, který do té doby působil v nedalekém Hradsku. Rekultivace objektu byla drahá a náročná. Jen na zasypání 4 původních velkých betonových van bylo třeba 6000 tun štěrku. Rekultivaci brownfieldu a nabídku nových pracovních míst ve výrobě ocenila i obec a spolupráci se daří. V současné době další přístavba vyplňuje dostupnou zastavitelnou plochu mezi řekou Jizerou a vlakovou tratí.

„Nyní jsme zkolaudovali novou přístavbu, výroba prochází změnami, zavádíme polobuňkovou výrobu, zvyšujeme inovacemi produkci. Současná nejvyšší kapacita je 8 tepelných čerpadel za den, budoucí až 15. Optimalizujeme nasazení výroby jednotlivých typů ve výrobě. Tepelná čerpadla ale vyrábíme na konkrétní zakázky pro konkrétního zákazníka,“ řekl při představení výroby Vladimír Patřín, výrobní ředitel Master Therm tepelná čerpadla s tím, že s rozvojem výroby v Jablonci nad Jizerou firma postupně opouští původní areál v 3 km vzdáleném Hradsku.

Master Therm nepřestává inovovat a každý rok přináší řadu produktových novinek. Život společnosti samotné lze ale rozdělit dle jubileí. Prvních deset let, v době, kdy o tepelných čerpadlech v Česku uvažovali vlastně jen skuteční fajnšmekři, je dovážela ze zahraničí. V roce 2004 zahajuje vlastní výrobu, kterou nyní o 20 let později plně přesouvá do moderních prostor haly v Jablonci nad Jizerou.

„Celá historie začala u mého táty, kterému se tepelná čerpadla líbila. Na konci roku 1993 jsme vlastnoručně montovali první tepelné čerpadlo země-voda pro soukromého investora. Tehdy se tam chodila koukat polovina vesnice a řada lidí měla jasno: nebude to topit. To tepelné čerpadlo ale bylo v chodu bez problémů ještě před 6 lety. Fungovalo tedy spolehlivě čtvrt století. Firma tehdy sídlila v Praze a postupně se měnila z dovozce, kdy jsme chtěli být velkoobchodem pro tepelná čerpadla z USA, Francie a Švýcarska, přes adaptace tepelných čerpadel až na výrobce s vlastním vývojem od roku 2004,“ zavzpomínal Ing. Jiří Svoboda, jednatel a ředitel společnosti Master Therm tepelná čerpadla a doplnil, že řada z prvních tepelných čerpadel vyrobených Master Thermem dosud funguje.

Master Therm jako inovátor s řadou ocenění

„Již první stroje byla zajímavá tepelná čerpadla. Patříme mezi průkopníky technologií v tepelných čerpadlech. Jsme pyšní na vývoj elektronické regulace vstřikování chladiva (EEV), plynulou regulaci výkonu kompresoru a ventilátoru (inverter – frekvenční řízení) a dlouhodobě jsme na špičce, co se týká software pro zpětnovazební řízení topných okruhů,“ uvádí příklady úspěchů Jiří Svoboda.

Master Therm je stále ryze česká firma bez cizího kapitálu.

Za současným úspěchem firmy stojí především export a vysoký zájem o český výrobek v zahraničí. Do západní Evropy vyváží téměř tři čtvrtiny své produkce. „Vyrábíme tepelná čerpadla vzduch-voda i země-voda. Obraty přes 50 milionů z let 2008 a 2009 jsme v roce 2019 zdvojnásobili a stejný vývoj byl i za 2023, který bude zřejmě pro naši společnost rekordní. Čerpadla vyvážíme do Velké Británie, Irska, Beneluxu, Švýcarska, Itálie, Pobaltí a Polska. Převládá ale Velká Británie, Irsko a Holandsko s Belgií. Cca 40 % výroby jsou systémy země-voda. Ačkoliv ČR válcují čerpadla vzduchová, vysoký podíl zemních čerpadel v naší výrobě odpovídá vysokému procentu exportů,“ říká Jiří Svoboda.

Nejprodávanější tepelné čerpadlo vzduch-voda: BoxAir Inverter

Nejprodávanější tepelné čerpadlo země-voda: AquaMaster

Master Therm nabízí také tepelná čerpadla s velkými výkony i speciální čerpadla zejména pro systémy zpětného získávání tepla.

I přes rostoucí výrobu chce Master Therm zůstat flexibilním výrobcem, který nabízí řešení i pro ty, kterým běžné katalogy nestačí. A to díky široké nabídce modelů, výkonů, výbav na přání a možnosti zapojovat zařízení do kaskád. „V rámci modelových řad jsou různé typy čerpadel, celkově vyrábíme 50 modelů. K tepelným čerpadlům vlastníme celou řadu certifikátů. Zajímavý je britský certifikát BBA, který zákazník ve Spojeném království potřebuje, pokud chce čerpat dotace. Je to certifikace, která se každoročně obnovuje a britská vláda ji v rámci dotací velmi hlídá,“ uvádí jeden z příkladů zahraniční certifikace Jiří Svoboda.

