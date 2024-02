TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Jablonecká ATREA na nákupech v Jablonečku. Skrze Master Therm vstupuje na trh tepelných čerpadel

Česká rodinná společnost ATREA se dosud specializovala na vývoj a výrobu energeticky úsporných vzduchotechnických zařízení. Od března ale svou nabídku rozšíří o čerpadla Master Therm, nákupem 70% vlastnického podílu se stává majoritním vlastníkem této tuzemské exportní společnosti zaměřené na výrobu tepelných čerpadel vzduch-voda a země-voda. ATREA chce díky spojení s Master Thermem nabízet snáze dostupná a maximálně komplexní řešení vytápění, chlazení a rekuperace budov a posílit svoji pozici na zahraničních trzích. Obě firmy budou nadále vystupovat každá pod vlastní značkou.

Spojení společností ATREA a Master Therm je v Česku poměrně unikátním byznysovým příkladem. Spojuje totiž dvě výrazné rodinné firmy vedené již druhou generací vlastníků. ATREA vznikla v roce 1990 jako soukromá společnost podnikatele Petra Morávka. Ten už měl v době jejího založení dlouholeté zkušenosti v oblasti mikroklimatu budov, a především rekuperace odpadního tepla. Dodnes je ve firmě společníkem a podílí se na dalších technologických inovacích. Pozici ředitele už od roku 2020 ale vykonává jeho syn Daniel.

O vývoj, výrobu a prodej vzduchotechnických jednotek se v jablonecké firmě stará 400 zaměstnanců. Firma více než 60 % své produkce vyváží do zahraničí. Klíčovými trhy pro ni jsou především Rumunsko, Maďarsko, Chorvatsko či Polsko. Nákupem Master Therm teď navíc získává ověřeného hráče se silnou pozicí na trzích ve Velké Británii, Irsku nebo Nizozemí.

„ATREA dlouhodobě usilovala o ucelený program výroby tepelných čerpadel. Ale vzhledem k neustálému nárustu zájmu o větrací systémy s rekuperací tepla jsme se věnovali převáženě vývoji v této oblasti. Přesto, že vzájemné synergie mezi oběma podniky jsou zřejmé, rozhodli jsme se zachovat obě stávající značky přesně tak, jak je zákazníci znají a mají zažité,“ uvádí k akvizici ředitel společnosti ATREA Daniel Morávek.



Zbrusu nová tepelná čerpadla Master Therm vzduch-voda BoxAir Inverter P a země-voda AquaMaster Inverter Combi P s přírodním chladivem R290. Představení veřejnosti proběhne během pár dní na veletrhu Aquatherm Praha 2024 ve dnech 5.–8. března.

Vnitřní jednotka splitového (děleného) tepelného čerpadla vzduch-voda BoxAir Inverter Combi. Svým elegantním designem se hodí do jakékoliv místnosti. Dostupná v libovolné barvě RAL.



Jsme zavázaní v podnikání pokračovat, slibuje Master Therm

Zachování současné značky je přitom klíčové i pro Master Therm. Ta se dlouhodobě chlubí nadstandardními zákaznickými referencemi a v zájmu zákazníků také bojuje za co nejtransparentnější trh s tepelnými čerpadly. Volba vhodného partnera, který jí umožní další rozvoj, i proto probíhala dle majitelů déle než 5 let. S vedením společnosti ATREA se nakonec shodla například na tom, že obě firmy budou i po uzavření akvizice vystupovat každá pod vlastní značkou a zdůrazňují, že současní i budoucí zákazníci se mohou nadále spoléhat na zachování záruk či plnou servisní podporu.

„O Master Therm vyjádřilo v posledních letech zájem mnoho potenciálních partnerů. Ale až u ATREA jsme cítili, že společná budoucnost by mohla být to pravé pro rozvoj Master Thermu, jeho zákazníky, zaměstnance i obchodní partnery. Na našem produktu nám velmi záleží, rozvíjíme jej už 30 let. Hledali jsme proto partnera, který bude ‚na stejné vlně‘ jako my,“ uvádí dosavadní ředitel a spolumajitel společnosti Jiří Svoboda. Ten si dohromady s dalšími společníky ponechává i 30% podíl ve firmě, ve které bude i nadále zastávat exekutivní funkce. Ve vedení firmy, která v roce 2023 generovala obrat 220 milionů a svůj hospodářský výsledek v posledních pěti letech více než zdvojnásobila, jej ale nahradí nově dosazený ředitel Tomáš Kott, který ve společnosti ATREA posledních 15 let působil ve funkci vedoucího obchodu pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

O ATREA: Společnost ATREA vznikla v roce 1990 jako soukromá firma Ing. Petra Morávka, CSc. Opírá se o jeho dlouholeté zkušenosti v oblasti mikroklimatu budov, a především rekuperace odpadního tepla. V této oblasti je zakladatel také autorem řady patentů a průmyslových vzorů. Sídlo společnosti i její výrobní hala o kapacitě 20 000 m2 se nachází v Jablonci nad Nisou. O vývoj, výrobu a prodej vzduchotechnických jednotek se v moderních prostorách stará zhruba 400 zaměstnanců. I díky nim se ATREA čím dál výrazněji orientuje na export výrobků do celé Evropy, který již převyšuje 60 % celkového objemu produkce. Společnost v roce 2022 dosáhla obratu 1,3 miliardy korun. O Master Therm: Společnost Master Therm realizuje výrobu tepelných čerpadel vzduch-voda, země-voda a voda-voda pro rodinné a bytové domy i průmyslové objekty. Veškerý technický vývoj a výroba tepelných čerpadel Master Therm probíhají v Česku v Jablonci nad Jizerou, přestože společnost více jak dvě třetiny své produkce vyváží do zahraničí, a to zejména do západní Evropy. Kromě běžných tepelných čerpadel pro rodinné domy se Master Therm soustředí na komplexní projekty s vysokou mírou individualizace. Master Therm tak realizoval speciální projekty jako jsou například systém rekuperace tepla v superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě nebo využívání odpadního tepla z urychlovače částic v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR.