Panasonic v Plzni vyrábí novou řadu výkonných ekologických tepelných čerpadel Aquarea M

Panasonic Heating & Cooling Solutions představil Aquarea M – svou nejnovější řadu tepelných čerpadel vzduch-voda. Ta nabízí vyšší výkon než jednotky řady Aquarea L (9, 12 a 16 kW), funkčnost v extrémních venkovních podmínkách až do –28 °C i supertiché nastavení. Aquarea M využívá přírodní chladivo R290 s velmi nízkou hodnotou GWP a také jde o řadu vyráběnou v tuzemsku. Konkrétně ve specializovaném závodě Panasonic v Plzni.

Díky svému špičkovému designu nabízí řada Aquarea M řadu flexibilních možností instalace. Majitelé domů se tak mohou rozhodnout pro vylepšené funkce začleněním pokročilejšího ovládacího panelu nebo výběrem mezi variantami provedení Bi-bloc či All-in-One. Řada Aquarea M tak umí vyhovět různým nárokům a zajistit řešení na míru pro každého uživatele.

Přírodní chladivo s nízkým GWP

Podobně jako řada Aquarea L nabízí Panasonic ve své nejnovější řadě přírodní chladivo R290, tedy propan. Toto chladivo má velmi nízkou hodnotu GWP (potenciál globálního oteplování) na úrovni 3, takže má nižší dopad na životní prostředí než jiná chladiva, když se uvolňuje do atmosféry. Jednotky mají hermeticky uzavřený chladivový okruh a pro instalaci není potřeba certifikace na práci s chladivy. Aquarea M je tak ideální řadou tepelných čerpadel například pro topenáře. Panasonic navíc klade zvýšený důraz na bezpečnost, a proto řada Aquarea M obsahuje nehořlavou ovládací skříň, separátor vzduchu/chladiva a napájecí skříň s utěsněnými průchodkami.

Vysoký výkon i při teplotě –28 °C

Nová řada nabízí působivý výkon i v extrémních venkovních podmínkách. Garantuje maximální výstupní teplotu vody 75 °C při venkovní teplotě –10 °C a vodu o teplotě 55 °C při venkovní teplotě –25 °C.

Exteriérové jednotky T-CAP jsou navíc schopny udržovat topný výkon až do venkovních teplot –20 °C a jsou plně funkční, i když je venku –28 °C. Díky tomu je řada Aquarea M ideální pro rekonstrukce v objektech, kde jsou zvýšené nároky na vysokou teplotu vody v radiátorech. Navíc může dosáhnout teploty teplé užitkové vody až 65 °C bez ohřívače a umožňuje sterilizaci vodní nádrže bez nutnosti zapojit záložní ohřívač.

Řada Aquarea M se vyznačuje vylepšeným designem s antivibrační strukturou, přepracovaným šasi a optimalizovanou rychlostí ventilátoru pro snížení hladiny hluku.

Jednotky si udržují nízkou hlučnost ErP na hodnotě 53 dB(A), kterou lze u některých modelů snížit nastavením do „supertichého“ režimu až na 27 dB(A). Jen pro srovnání – takovou „hlučnost“ vygeneruje například lidský hlas při obyčejném šepotu.

Venkovní jednotky řady M jsou rovněž vybaveny spolehlivou technologií scroll kompresoru Panasonic R290, jež maximalizuje výkon při nižších venkovních teplotách.

Kompaktní a v atraktivním designu

Venkovní jednotky T-CAP se nyní dodávají ve stylovém antracitově šedém provedení, které ladí s moderními fasádami domů a hodí se do různých exteriérů. Kompaktní provedení All-in-One s malým půdorysem o rozměrech 598 x 600 mm zase nabízí dokonalé řešení i pro menší domácnosti bez technické místnosti. Vnitřní jednotku lze úhledně umístit k dalším větším spotřebičům, jakými jsou lednička nebo pračka.

Chytré ovládání pomocí cloudu

Čerpadla jsou dodávána s novým ovládacím boxem, který umožňuje flexibilní instalaci a jednoduché připojení k internetu prostřednictvím nového předního panelu. Dálkový ovladač byl navržen s optimalizovaným uživatelským rozhraním a vylepšenými funkcemi. Ty zahrnuje mimo jiné odečítání tlaku vody na hlavní obrazovce ovladače nebo možnost rozdělit domácnost do dvou zón a nastavovat teplotu v každé zvlášť podle libosti.

Tepelná čerpadla řady Aquarea M je rovněž možné chytře ovládat na dálku a podrobně sledovat spotřebu energie v reálném čase. Řídicí systém Aquarea Service Cloud umožňuje instalačním a servisním firmám vzdálené nastavení, monitoring i diagnostiku jednotek na dálku, což šetří čas i peníze při případném servisním zásahu. Pro koncové uživatele je zase k dispozici aplikace Panasonic Comfort Cloud, která nabízí snadné a intuitivní nastavení, monitoring spotřeby a celou řadu dalších funkcí zefektivňujících vytápění i ohřev vody.

Tepelná čerpadla ze západních Čech

V Plzni vyrábí Panasonic tepelná čerpadla od roku 2018 a produkce se bude v nejbližších letech razantně navyšovat. Začátkem prosince letošního roku začala výstavba nového výrobního závodu, díky kterému se Plzeň stane centrem produkce, výzkumu i vývoje tepelných čerpadel značky Panasonic v Evropě. Do projektu investuje japonská značka celkem 7,6 miliardy korun s cílem dokončit nový závod do jara 2025 a do roku 2030 v Plzni vyrábět až milion čerpadel ročně.

Pro více informací navštivte www.aircon.panasonic.cz.