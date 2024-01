TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Tišší, účinnější nebo výkonnější – ventilátor FPowlet pro tepelná čerpadla

Tišší, účinnější nebo výkonnější – ventilátor FPowlet pro tepelná čerpadla

Společnost ZIEHL-ABEGG optimalizuje své výrobky z hlediska akustiky a účinnosti a klíč k tomuto cíli byl nalezen v oblasti biomimetiky (zkoumaní zajímavých konstrukčních řešení v přírodě u živých organismů a snaha je napodobit). Výsledkem je axiální ventilátor pro tepelná čerpadla s novým, optimalizovaným designem právě pro tyto aplikace.

A proč nový typ lopatek FPowlet?



FPowlet – axiální ventilátor pro tepelná čerpadla budoucnosti FPowlet – axiální ventilátor pro tepelná čerpadla budoucnosti

Důvod je velice jednoduchý. U tepelných čerpadel je otázka akustiky jeden z nejdůležitějších parametrů. Tepelná čerpadla aktuálně zažívají velký rozmach a rozšiřují se i v hustě zastavěných oblastech. Jako výrobci ventilátorů jsme se tedy primárně zaměřili na co největší snížení jejich hlučnosti a tím i hlučnosti tepelných čerpadel. To je jedna z výhod, kterou lze zaznamenat. Chceme-li hovořit o výhodách obecně, je třeba z technického hlediska rozlišovat: Při stejném pracovním bodě se stává tišším, nebo chcete-li zachovat stejnou akustiku, je dosaženo vyššího objemového průtoku. To konkrétně vede k buď tiššímu tepelnému čerpadlu, nebo k účinnějšímu, ne-li výkonnějšímu – podle toho, jak chcete těchto výhod využít. Důležitou vlastností FPowlet je nová tonalita. Pocit z toho, jak ventilátor zní, je mnohem přívětivější než dříve. Novou konstrukcí lopatek se podařilo opustit klasický hluk vrtule a dosáhnout mnohem rovnoměrnějšího a subjektivně příjemnějšího provozního hluku.

Nová modelová řada ventilátorů, vyvinutá speciálně pro tepelná čerpadla, je světově unikátní, a to díky zdokonalené geometrii lopatek. Biomimetická vroubkovaná náběžná a odtoková hrana poskytuje základ pro mimořádně flexibilní a jedinečný přenos vzduchu. Koncepce oběžného kola se třemi lopatkami je ideální pro vyšší průtok vzduchu bez odporu.

Tyto ventilátory jsou vybaveny inteligentní technologií motorů ECblue orientovanou na budoucnost a již nyní splňují nejvyšší standardy budoucnosti. Motor ECblue účinně reguluje průtok vzduchu, čímž šetří elektrickou energii a redukuje emise CO 2 .

Výsledkem je velmi tichý ventilátor optimalizovaný pro tepelná čerpadla.

Nejnižší akustika s nízkou tonalitou

Efektivní a udržitelný přenos vzduchu

Vysoce účinný, s minimálními nároky na proud - mimořádně úsporný

Dokonalá kombinace pro přesný výkon – bionická koncepce lopatek s ECblue technologií motoru

Splňuje všechny požadavky současné směrnice ErP

Průměry 450, 500 a 630 mm

Četné certifikace (CE, VDE, UL, CCC a jiné)