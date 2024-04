TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Společnost LG Electronics představuje nové tepelné čerpadlo Therma V R290 Monoblok

Společnost LG Electronics představuje nové tepelné čerpadlo Therma V R290 Monoblok

Společnost LG Electronics, lídr v oblasti inovativních technologií, představila nové tepelné čerpadlo Therma V R290 Monoblok. Elegantní a promyšlený design Therma V R290 z něj činí ideální volbu do každého exteriéru. Tichý provoz a vysoká energetická účinnost zaručují maximální komfort a úspory. Díky snadné instalaci a zaručenému servisu si můžete být jisti, že váš topný systém bude fungovat k vaší plné spokojenosti. Therma V R290 Monoblok je odpovědí na poptávku po energeticky účinných a udržitelných technologiích, které splňují nejvyšší standardy na trhu.

Elegantní a propracovaný design

Monoblok Therma V R290 se vyznačuje elegantním designem, který dokonale zapadá do různých exteriérů domů. Jeho odolný vnější plášť v elegantním šedém odstínu doplní jakékoli barevné schéma, zatímco jedinečný design mřížky zajišťuje správné proudění vzduchu, aniž by to bylo na úkor estetiky. Konfigurace s jedním ventilátorem této jednotky výrazně zvyšuje praktičnost i vizuální přitažlivost. Také díky různým vnitřním jednotkám – Hydrobox, Combi a Controll box – se Therma V R290 hodí do různých instalačních prostředí a vyhoví náročným požadavkům našich uživatelů.

Tichý provoz a vyšší komfort

V reakci na přísné hlukové předpisy je Therma V R290 vybavena pokročilými technologiemi pro maximálně tichý provoz a minimalizaci vibrací a tak vytváří klidné prostředí pro uživatele i sousedy. Biomimetické inovace výrazně snižují hlučnost ventilátoru, díky čemuž venkovní jednotka pracuje tiše s pouhými 49 decibely (modely s výkonem 12 kW), což z ní činí jednu z nejtišších ve své kategorii na trhu. Toto mimořádné snížení hlučnosti vyneslo zařízení Therma V R290 Monoblok prestižní akreditaci Quiet Mark.

Energetická účinnost a úspory

Tepelné čerpadlo Therma V R290 Monoblok vyniká stabilním vysokým výkonem, energetickou účinností a uživatelským komfortem a je příkladem trvalého úsilí o dokonalost v oblasti topné techniky. Monoblok R290 se může pochlubit působivou třídou A+++ pro nízko i středněteplotní vytápění (35 °C/55 °C), která zajišťuje výjimečnou energetickou účinnost, jež může výrazně zvýšit udržitelnost domácnosti. Zaručuje nejvyšší spolehlivé dodávky teplé vody, vytápění i chlazení po celý rok. Díky vysoce účinnému LG Scroll kompresoru využívajícího technologii vstřikování dokáže dodávat topnou vodu až do teploty 75 °C. Tento výjimečný výkon zajišťuje účinné a spolehlivé vytápění i v době, kdy je venku opravdu zima (až do −28 °C).

Systém je kompatibilní se stávajícími i staršími topnými systémy. Kromě toho vylepšené funkce připojení umožňují efektivní správu energie díky možné integraci s FV elektrárnami (ESS), která uživatelům umožňuje využít maximum vlastní energie a zároveň i pohodlně sledovat spotřebu energie (integrovaný MODBUS na základní desce) a optimalizovat účinnost. Systém je možné také připojit k ThinQ™, platformě chytré domácnosti společnosti LG.

Snadná instalace a garantovaný servis

Systém Therma V R290 Monoblok integruje hydraulické komponenty do samotné jednotky, čímž zjednodušuje instalaci a eliminuje potřebu složitého potrubního rozvodu chladiva. Se třemi dostupnými možnostmi instalace mají technici snadný přístup k jednotce za účelem údržby, přičemž je zajištěna maximální bezpečnost a spolehlivost zásluhou utěsněných elektrických částí, proaktivního větrání a bezpečnostních pojistných ventilů.

Společnost LG Electronics se svými partnery zajišťuje odbornou instalaci a údržbu. Závazek společnosti LG ke kvalitě se vztahuje i na záruční servis, kdy tým zkušených specializovaných techniků poskytuje rychlou pomoc při jakýchkoli problémech, které se mohou vyskytnout, a to vždy v dosahu a rychle.

Při pohledu do budoucnosti se společnost LG Electronics i nadále snaží uspokojovat potřeby zákazníků poskytováním energeticky účinných řešení, která splňují předpisy na ochranu životního prostředí a požadavky trhu. Uvedení tepelného čerpadla Therma V R290 Monoblok podtrhuje trvalý závazek společnosti LG k udržitelným technologiím a spokojenosti zákazníků podle jejich očekávání a preferencí.