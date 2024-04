TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Woltair prolomil hranici digitalizace: tepelné čerpadlo i fotovoltaika na pár kliků

Tepelné čerpadlo i fotovoltaika na pár kliků: Woltair prolomil hranici a jako první v Evropě zdigitalizoval celý proces nákupu čistých energií pro rezidenční segment. Dobu od poptávky k podepsání smlouvy k pořízení tepelných čerpadel a fotovoltaiky stáhl na pouhých 48 hodin.

Energeticko-digitální startup Woltair, který díky digitalizaci urychluje zavádění obnovitelných zdrojů do domácností prostřednictvím vlastní SaaS platformy Superfix prolomil hranici a výrazně díky digitalizaci zkrátil administrativní kroky k získání tepelného čerpadla a fotovoltaiky, tedy čistých zdrojů energie pro rezidenční segment. Zákazníky tak dělí doslova pár kliků od realizace zakázky. Woltair se současně stále těší pozornosti konsorcia svých investorů, mezi které patří severoamerický Westly Group, americký Fifth Wall a kanadský ArcTern Ventures a také významné investiční skupiny z Česka KAYA VC, Inven Capital a Aternus.

Rychlost celého pořizovacího procesu Woltair v Česku otestoval během nedávné změny v dotačním systému, která byla příslušnými státními orgány oznámena pouze 2 týdny před vstupem v platnost. Realizační firmy tak byly zavaleny o 200 % větším množstvím žádostí než je norma celého trhu. Právě díky digitálnímu přístupu dokázal Woltair v takto vytíženém období obsloužit až 80 % zakázek online. V běžném provozu tak za první kvartál tohoto roku obsluhuje 60 % zakázek online formou. Tato zkušenost je velmi důležitá příprava na budoucnost evropského trhu s tepelnými čerpadly, který může v příštích letech v souvislosti se zelenými cíli dosáhnout na potenciál 900 miliard EUR, což je zhruba 60 milionu tepelných čerpadel. Vypořádání se s růstem kapacity v období vrcholné poptávky je důkazem funkčnosti digitálního konceptu, podobně, jako se například osvědčil e-commerce v retailu během pandemie covidu.

Nově plný online prodej

Český startup Woltair je momentálně jediná společnost v Evropě, která je schopna obsloužit zákazníka plně digitálně od poptávky tepelného čerpadla po podepsání smlouvy. A Woltair je také jedna z prvních firem na evropském trhu, která dokáže plně digitálně zajistit i prodej FVE pro rezidenční segment. Na své straně dodavatele k tomu využívá klíčový online prodej, unikátní webový srovnavač s online kalkulátorem a platformu pro řízení práce vlastních techniků – Woltair partnerů. Na straně zákazníka využívá taylor-made aplikaci pro trackování flow zakázky. Tradiční cestou jen proces administrativy trvá týdny, ale díky zdigitalizovanému přístupu je nově reálné jej „stáhnout“ na 48 hodin, což výrazným způsobem zkracuje cestu k tepelnému čerpadlu a fotovoltaice od poptávky po samotnou instalaci.

„Digitalizace je budoucnost všech oborů a Woltair potvrzuje podstatu, k čemu byl založen. Prokázali jsme, že lze zdigitalizovat i proces pořízení tepelného čerpadla či fotovoltaiky pro rezidenční segment. Prorazit s digitálním nákupem tepelného čerpadla je unikum v rámci Evropy, Woltair je tu první společnost, která přišla s tímto řešením. Od nyní lze díky Woltair nakonfigurovat tepelné čerpadlo stejně, jako když si lidé vybírají například nový automobil,“ říká Žaneta Pavlíčková, Head of Digital ve startupu Woltair.

Webové rozhraní pro zákazníky

Kromě online prodeje spustil Woltair během prvního kvartálu roku v zemích, kde působí, další digitální nástroje: unikátní webové rozhraní s online kalkulátorem a srovnávačem cen. V Česku je dostupný na webu společnosti již týden. Jedná se o unikátní Marketplace, který umožňuje vybrat zákazníkům to správné řešení fotovoltaiky a tepelných čerpadel dle individuálních potřeb, to vše je možné díky nejširší nabídce a unikátnímu chytrému algoritmu. Ten automaticky počítá optimální řešení na míru každé nemovitosti. Pro výpočet je třeba zadat jen několik základních parametrů. Zákazník též vidí v reálném čase okamžitě jaká je výše dotace, předpokládané úspory i návratnost a to přesně na jeho poptávku, což jsou rozhodující informace pro výběr řešení. Právě díky digitalizaci má specifikace poptávek, které tak do Woltair přicházejí, vysokou kvalitu s reálným zájmem klientů.

„Zcela digitální přístup je to, k čemu Woltair dlouhodobě směřuje. Umožňuje nám být výrazně flexibilnější a reagovat na volatilitu trhu, která je pro energetický segment v posledních letech typická na všech trzích, kde Woltair působí. Digitalizace díky našemu gamechanger přístupu podporuje naši konkurenceschopnost a řídí i pracovní dostupnost techniků, kteří zakázky realizují u zákazníků. Lidský faktor je v celém procesu stále zapojený, ale zastává spíš kontrolní funkci. Woltair ve svém digitálním přístupu pracuje s user experience (UX/UI) tak, aby byl klientský servis vybalancovaný. Disponujeme daty z ostatních trhů a svůj přístup na nich dokážeme upravovat na míru regionálním zvyklostem a digitální akceptaci obyvatelstva. Máme data, která ukazují, že digitalizace je přínosem pro všechny zúčastněné strany,“ říká Vít Javůrek, CEO Woltair.

Vlastní platforma Superfix jako digitální nástroj k řízení operativy a aplikace pro zákazníky

Vlastní platforma Superfix výrazně zvyšuje produktivitu spolupracujících techniků-Woltair partnerů, tedy těch, kteří realizují samotné instalace tepelných čerpadel a fotovoltaik u klientů. Díky digitalizaci aktivit jako jsou vytvoření nabídky, tvorba smlouvy, automatický nákup materiálu nebo automatická fakturace Woltair až trojnásobně zvýšil produktivitu techniků, kteří díky digitálnímu přístupu dokáží za jeden měsíc naistalovat trojnásobek tepelných čerpadel a fotovoltaik oproti situaci, kdy s Woltair ještě nespolupracovali. Přínos vlastní digitální platformy nejlépe ukazuje rostoucí zájem o spolupráci ze strany techniků. Počet Woltair partnerů vzrostl za poslední rok o více než 60 %, konkrétně v České republice o 40 %, v Polsku o 80 %. V nově otevřených trzích v Itálii a Německu Woltair právě díky digitalizaci administrativních procesů rychle získal první desítky nových techniků.

Mobilní aplikace pro zákazníky

Woltair už má také data z vlastní aplikace pro zákazníky FVE, kterou spustil v Česku vloni ve čtvrtém kvartále. Tuto mobilní aplikaci používá na měsíční bázi téměř polovina Woltair zákazníků, kteří si pořídili FVE a dokonce 33 % vlastníků FVE se k aplikaci vrací každý týden. Uživatelé v průměru otevřou aplikaci 31krát měsíčně a celkem v ní stráví 42 minut, což zdůrazňuje zájem o používání digitálních řešení i ze strany samotných klientů. Woltair v těchto týdnech do aplikace přidal nově také nadstavbu pro tepelná čerpadla vlastní značky WLTR, což dál rozšiřuje digitální nabídku a umožňuje uživatelům dosáhnout ještě lepších výsledků v úsporách energie a je to další krok k dekarbonizaci domácností na všech trzích na jednom místě.