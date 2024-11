TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Pojďme si to spočítat

Zorientovat se v dnešní nepřeberné nabídce zdrojů vytápění, potažmo chlazení, je čím dál těžší. Boom tepelných čerpadel vystřídalo ochlazení zájmu ze strany zákazníků. Jsme jednoduše přehlceni informacemi, leckdy i těmi negativními… Ocitnout se před rozhodnutím, jaké vytápění zvolit, znamená zvážit mnoho faktorů, které toto rozhodnutí ovlivňují.

Volbu u novostaveb do určité míry ovlivňuje legislativa, u rekonstrukcí musíme vzít v úvahu i aktuálně řešený topný systém. Kromě projektu, který je pro realizaci topného systému nezbytný, a častokrát nás zachrání před špatnou investicí, je proto k nezaplacení výběr správného dodavatele, který pro nás bude především partnerem. Tím pro Vás může být společnost Vaillant Group Czech s.r.o., která se pyšní dlouholetou tradicí působení svých značek Vaillant a Protherm na českém i slovenském trhu. Vydali jsme se proto za panem Ing. Liborem Hrabačkou, technickým ředitelem společnosti, abychom se na celou problematiku podívali z více úhlů.

Tepelná čerpadla zaznamenávají po velkém boomu propad v prodejích napříč celou Evropou. Přestože se jedná stále o jedno z nejekologičtějších zařízení pro vytápění i chlazení, aktuální dění mění predikce nejen výrobců. Co se vlastně na trhu tepelných čerpadel děje?

Aktuální propad prodejů má, řekl bych, tři hlavní důvody. Jedním z nich je, že plynu je stále, i přes původní katastrofické scénáře, dostatek. V distribuční síti celé Evropy je 60 % zkapalněného plynu. Jedním z dodavatelů jsou Spojené státy americké, které disponují obřími zásobami břidlicového plynu. Jen pro zajímavost, ložiska břidlicového plynu se táhnou téměř vertikálně uprostřed států od kanadských hranic až po Texas. Celé toto pásmo je málo osídlené, a tak umožňuje téměř neomezenou těžbu. V současné době zde operuje na 250 těžařských společností. Z toho je zřejmá i síla této těžařské lobby a jejich koncentrace na vývoz. Tudíž nedostatku plynu se aktuálně obávat nemusíme.

Dalším faktorem, který vstupuje na scénu je samotná cena energií a instalace. Cena plynu se snížila, ale oproti tomu ceny elektřiny nezlevňují natolik rychle, aby to zákazníky motivovalo ke změně. Je také nutné uvažovat s počáteční investicí na pořízení a instalaci tepelného čerpadla, kterou dotace pokryjí z části.

Třetím důvodem je pak logicky delší návratnost investice na pořízení tepelného čerpadla.

Takže předchozí nadšení vystřídalo vystřízlivění napříč trhem. I přesto ale pořízení tepelného čerpadla má nesporné výhody.

Samozřejmě, stále se jedná o ekologickou a efektivní variantu vytápění, a v poslední době v období léta i chlazení. Oblíbená jsou čerpadla vzduch/voda, která jsou instalována nejčastěji. Nesporné výhody má však také varianta země/voda. Přestože při jejich instalaci vznikají dodatečné nároky na zřízení zemních vrtů nebo kolektorů, jejich provozem se docílí vysokých výkonových parametrů s pozitivním dopadem na ekonomiku provozu. Ve vrtu máme konstantní teplotu zdroje, kterou neohrožují rozmary počasí. U novostaveb se spolu s instalací fotovoltaiky jedná o jedno z nejlepších řešení.

Dobře, přesto instalaci tepelného čerpadla nepovažujete vždy za vhodnou.

Vždy je potřeba zvážit všechny faktory, které do volby zdroje tepla vstupují. Naší snahou je nabídnout zákazníkům opravdu to nejlepší řešení pro jejich projekt. Vzhledem k tomu, že jsme v rámci našeho produktového portfolia schopni vyhovět mnoha požadavkům, chceme být pro zákazníky především partnerem a budovat s nimi dlouhodobé vztahy založené na důvěře a spokojenosti. Nebudeme mu tak nutit zařízení, které nerespektuje projekt nebo existenci přípojky plynu u objektu. Jestliže je trend tepelných čerpadel podporovaný dotační politikou, ale pro zákazníka a jeho potřeby nedává smysl, tak mu jej nebudeme nutit. Například výměnou stacionárního plynového kotle za kondenzační dosáhneme až 20 % úspory. Jednoduše, kde existuje plynová přípojka, je třeba investici na výměnu zdroje propočítat.

Aktuálně je odhadováno, že okolo čtyři sta tisíc elektrokotlů je v provozu v rámci České republiky. U třetiny z nich se jeví výměna za tepelné čerpadlo jako nejvhodnější řešení. Co to pro Vás znamená?

Vracíme se k tomu, co už jsem říkal. V tento moment se snažíme být pro zákazníky především partnerem a snažíme se pro něj najít to nejlepší řešení. Vzhledem k tomu, že je trh opravdu přehlcený informacemi a různými dodavateli, naší snahou je nabídnout pomoc hned na začátku. Na našem webu je již nyní dostupný, řekněme, porovnávač provozu, který nám umožní výpočet, zda dává výměna elektrokotle za tepelné čerpadlo smysl. Výsledkem výpočtu je výše úspory, které lze výměnou elektrokotle za tepelné čerpadlo dosáhnout. Samozřejmě uvažujeme realizace, které výměnu za tepelné čerpadlo umožňují.

Jaké parametry budu muset jako zákazník znát, abych si uměl výhodnost výměny za tepelné čerpadlo vypočítat?

Budou to výše tepelné ztráty objektu, výše tarifu elektrické energie, existence nepřímotopného zásobníku, počet osob v domácnosti a typ topného systému. Ten je v celém výpočtu nejdůležitější. Zákazník může zvolit nízkoteplotní radiátory, vysokoteplotní radiátory, nebo podlahové vytápění. Velmi zjednodušeně, pokud jste na objektu již provedli nějaké zateplení a Váš objekt dosahuje tepelnou ztrátu okolo 10 kW, máte vysoký cenový tarif, jste v rodině čtyři a jedná se o objekt před rekonstrukcí s vysokoteplotními radiátory, můžete výměnou za tepelné čerpadlo dosáhnout roční úspory přes sedmdesát tisíc korun.

To už je zajímavé. Co když ale neznám výši tepelné ztráty?

Potom bude třeba zvolit v rámci postupu výpočtu typ stavby, zda se jedná o novostavbu, rekonstruovaný dům se zateplením, nebo o objekt před rekonstrukcí. Následně bude třeba uvést výměru vytápěné plochy v metrech čtverečních. Další kroky již budou stejné jako v předchozím postupu, takže si zákazník bude moct výši úspory zjistit také. Ten systém výpočtu je zvolen tak, aby to pro zákazníky bylo co nejjednodušší.

Následně Vás tedy zákazník může oslovit s poptávkou a pustit se do výměny?

Samozřejmě může, ale my s ním celý projekt ještě jednou projdeme a zvalidujeme všechny možnosti řešení. Opět se budu opakovat, ale kde dává větší smysl vyměnit tepelný zdroj za kondenzační plynový kotel, tak navrhneme zákazníkovi tuto cestu. Zároveň bude mít zákazník ještě další poradní hlas prostřednictvím našich montážních a servisních partnerů, s kterými úzce spolupracujeme. Našim cílem je pokrýt ve spolupráci s našimi partnery celou republiku tak, aby k nám zákazníci měli blízko.

Jak se Vám daří tuto spolupráci s montážními a servisními partnery udržovat a neustále zlepšovat?

Snahou celé společnosti je být našim koncovým, ale právě i obchodním zákazníkům neustále k dispozici, ať prostřednictvím našeho interního servisu a poradenství, nebo i technologicky. Naše zařízení umožnují vzdálený přístup. Zákazníci si mohou svá zařízení obsluhovat na dálku, servisní partneři pak mohou na dálku nastavovat servisní parametry, nebo provést diagnostiku, a k zákazníkovi již dorazit s konkrétním náhradním dílem, nebo provést potřebnou údržbu. Vyřešit tak servisní požadavek je rychlé a efektivní.

A poslední otázka. Vaillant nebo Protherm?

(Směje se). Vaillant patří mezi prémiové značky, Protherm mezi stálici na českém trhu s cenově dostupnými zařízeními. Řekl bych to takto. V našem portfoliu najdeme řešení téměř pro každého. Nejdůležitější je pro nás spokojenost zákazníka a fakt, že by nás doporučil svým známým. To je reference k nezaplacení. A k oběma značkám přistupujeme z tohoto pohledu stejně.