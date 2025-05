TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Letošní novinka v sortimentu značky Protherm – vylepšená řada tepelných čerpadel GeniaAir split

Již loni 11. března 2024 vstoupila v platnost nová evropská směrnice, která omezuje použití určitých druhů chladiv, tzv. F-plynů v klimatizacích a v tepelných čerpadlech v provedení split. Od 1. 1. 2025 tak platí v celé Evropské unii zákaz výroby těchto zařízení s výkonem do 12 kW, hmotností chladiva méně jak 3 kilogramy a hodnotou GWP chladiva nad 750.

Reakcí na toto opatření je uvedení nových typů tepelných čerpadel Protherm GeniaAir Split na český trh. Charakteristickým rysem těchto tepelných čerpadel je použití chladiva R32, které se vyznačuje zvýšenou účinností, tepelné čerpadlo proto splňuje i nejvyšší energetickou třídu A+++. Došlo také ke zlepšení parametrů při přípravě teplé vody. Oproti původní verzi je zde rychlejší ohřev vody, a to až o 35 %.

Protherm má tak nově v sortimentu dvě tepelná čerpadla o výkonech 5 a 7 kW s označením:

5 kW – HA 5-8.2 OS 230 V

7 kW – HA 7-8.2 OS 230 V (obr. 1)

U těchto nový tepelných čerpadel došlo k výrazným změnám v konstrukci a díky úpravám se výrobek vyznačuje těmito základními charakteristickými rysy:

provozní stavy 3 v 1: vytápění, ohřev vody, chlazení

snížená hlučnost na minimum

rychlá instalace za 1 den

zvýšená vzdálenost mezi venkovní a vnitřní jednotkou = až do 40 m, maximální výškový rozdíl až 30 m

internetová jednotka pro vzdálenou správu již součástí výrobku



Obr. 2 Vnitřní jednotka – hydraulická věž GeniaSet včetně rozměrů Obr. 2 Vnitřní jednotka – hydraulická věž GeniaSet včetně rozměrů

Obr. 3 Schéma hydraulického zapojení venkovní a vnitřní jednotky – hydraulické věže GeniaSet Obr. 3 Schéma hydraulického zapojení venkovní a vnitřní jednotky – hydraulické věže GeniaSet



Samozřejmostí při zavedení těchto nových výrobků na český trh je široká nabídka sortimentu příslušenství. Jedním z nejdůležitějších komponentů je vnitřní jednotka, kde si zákazníci mohou vybrat ze dvou variant:

Hydraulická věž uniSET (obr. 2)

Obsahuje tyto prvky: zásobník TV o objemu 188 l se zvýšenou teplosměnnou plochou

oběhové čerpadlo pro topný systém s dopravní výškou až 8 m

všechny nutné hydraulické prvky jsou snadno přístupné a umístěny ve vnitřním prostoru: trojcestný přepínací ventil (pro režim topení/TV) expanzní nádoba magnetický filtr zajišťující čistotu v topném okruhu

záložní elektrický zdroj o výkonu 6 kW

barevný dotykový displej Příklad hydraulického zapojení obou jednotek – vnitřní a venkovní je uveden na obr. 3. Hydraulický modul (obr. 4)

Obsahuje všechny prvky jako hydraulická věž mimo zásobníku teplé vody. Jeho použití je vhodné v těchto následujících případech: kdy je již instalován doposud vyhovující zásobník TV

vyšší spotřeba TV v objektu – možnost připojení zásobníku o větším objemu Příklad hydraulického zapojení venkovní jednotky, vnitřního hydraulického modulu a zásobníku teplé vody je zobrazen na obr. 5



Obr. 4 Hydraulický modul Obr. 4 Hydraulický modul

Obr. 5 Schéma hydraulického zapojení venkovní a vnitřní jednotky – hydraulický modul + externí zásobník TV Obr. 5 Schéma hydraulického zapojení venkovní a vnitřní jednotky – hydraulický modul + externí zásobník TV



Konektivita

Součástí vnitřní jednotky je internetová jednotka SR 940 f MiGo Link (obr. 6) umožňující vzdálenou správu koncovým uživatelům. Při prvním uvedení tepelného čerpadla do provozu se jednoduše připojí tato internetová brána včetně ekvitermní regulace SRC 720 (R) MiPro Sense do elektroniky tepelného čerpadla. Uživatel má pomocí mobilní aplikace MiGo Link (obr. 7) možnost dálkového ovládání včetně různého nastavení parametrů vytápění a přípravy teplé vody. Mobilní aplikace však nabízí širokou řadu různých funkcí, jen pro zajímavost uvádím ty nejdůležitější:

nastavení topných režimů

změna časových oken pro vytápění a přípravu TV

zobrazení spotřeb energií

S touto vzdálenou diagnostikou souvisí možnost zakoupení on-line certifikátu prodloužené záruky EXPERT. Prodloužená záruka se vztahuje na venkovní a vnitřní jednotku po dobu 5 let. Tuto službu lze objednat během prvního uvedení do provozu u servisní firmy, popř. do třech měsíců od dne uvedení.

Nová tepelná čerpadla Protherm GeniaAir Split nabízí komfortní řešení, jak pro rekonstruované rodinné domy, tak i pro novostavby díky rychlé instalaci, tichému, ekologickému a zejména hospodárnému provozu. Všechny v tomto článku popsané výhody ocení instalační firma a následně majitel tepelného čerpadla.



Obr. 6 Internetová jednotka Migo Link (vlevo) a regulátor MiPro Sense Obr. 6 Internetová jednotka Migo Link (vlevo) a regulátor MiPro Sense



Obr. 7. Mobilní aplikace MiGo Link – úvodní obrazovka