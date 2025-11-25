Hoval Belaria® pro (40,50): Revoluční tepelné čerpadlo splňující legislativu EU 2027
Belaria® pro představuje přirozenou náhradu tepelných čerpadel s chladivy R32 a R410A, která budou v rámci regulace F-plynů postupně omezována. Díky přírodnímu chladivu R290 splňuje novou legislativu už dnes – bez potřeby budoucích úprav, přestaveb nebo dodatečných investic.
Buďte o krok napřed s technicky nejpokročilejším řešením na trhu od společnosti Hoval.
Proč čekat až do roku 2027? Hoval Belaria® pro nastavuje standard udržitelného, ale i efektivního vytápění a poskytuje jistotu na dlouhé roky dopředu.
Hoval Belaria® pro (40,50)
Tepelné čerpadlo vzduch/voda Belaria® pro (40,50) nabízí vše, co je základem budoucího spolehlivého řešení pro rezidenční, komerční i průmyslové objekty:
- Přírodní chladivo
- Tichý provoz
- Vysoká výstupní teplota
- Vysoká účinnost
Venkovní jednotka:
- Sestava 2 výparníků a 2 axiálních ventilátorů s regulací otáček
- Dvoustěnný výměník tepla
- 2 vany kondenzátu – elektricky vyhřívané
- 2 vysokoúčinná oběhová čerpadla s regulací otáček a 2 snímače průtoku pro měření energie
- 2 oddělené chladivové okruhy
- 2 odlučovače plynu s pojistným ventilem 2,5 baru
- Zpětný ventil
Nejtišší provoz na trhu
Belaria® pro (40,50) patří mezi absolutně nejtišší tepelná čerpadla ve své výkonové třídě a splňuje nejvyšší požadavky na ochranu proti hluku, a to bez nutnosti dalších opatření.
- Hladina akustického výkonu: 55–56 dB(A) (standardní provoz)
- Max. akustický výkon při denním provozu: 65 dB(A)
- Hladina akustického tlakuv 5 m vzdálenosti: 36 dB(A) ✓
Inovativní řešení pro redukci hluku:
- Velkoplošné výparníky s nízkou tlakovou ztrátou
- Pomalu se otáčející axiální ventilátory s technologií HyBlade®
- Antivibrační podložky zamezující přenos hluku do konstrukce
- Tepelně-hluková izolace kompresorové části
Vysoké výstupní teploty pro rekonstrukce i novostavby
Rekonstrukce bytových domů s:
- Stávajícími radiátorovými soustavami
- Vyšší energetickou náročností
- Přípravou teplé vody s nebo bez dodatečného ohřevu
Novostavby:
- Úspora investičních nákladů v jednoduché instalaci
- Flexibilita v návrhu systému
- Rezerva výkonu pro extrémní podmínky
Rozsah použití:
- Vytápění: provoz při venkovní teplotě −20 °C až +30 °C
- Výstupní teplota: až 70 °C (v závislosti na venkovní teplotě)
- Chlazení: provoz při venkovní teplotě 15 až 42 °C s výstupní teplotou 7–22 °C
Přírodní chladivo R290 – budoucnost bez kompromisů
Společnost Hoval včas přešla na přírodní chladivo R290 (propan). S GWP (potenciál globálního oteplování) nižším než 3 představuje R290 ekologickou alternativu k syntetickým chladivům, jejichž GWP často přesahuje 2000. Díky vynikajícím termody¬namickým vlastnostem pracuje Belaria® pro (40, 50) efektivně – i při vysokých výstupních teplotách. Tím již dnes splňuje požadavky EU, které budou platné od roku 2027 pro ekologi¬cká monobloková tepelná čerpadla do 50 kW.
Bezpečnost monoblokového provedení:
- Celý chladivový okruh uzavřen ve venkovní jednotce
- 2 redundantní chladivové okruhy (4,8 kg + 4,9 kg R290)
- Bez nutnosti certifikace pro práci s hořlavými chladivy při instalaci
- Hydraulické připojení může provádět běžný instalatér
Monobloková konstrukce eliminuje potenciální rizika spojená s hořlavostí propanu – Belaria® pro tak již dnes splňuje zákonné požadavky budoucnosti.
Výhody kaskádového zapojení, kde lze zapojit až 4 jednotky – výkon až 200 kW:
- Redundance (při výpadku 1 okruhu systém pokračuje v provozu)
- Modulační provoz (pouze potřebný výkon)
- Jednoduchá hydraulika
- Topný/chladící výkon až 200 kW
- Jeden regulační systém pro celou kaskádu
Závěr: Strategická volba pro dlouhodobou perspektivu
Hoval Belaria® pro (40,50) představuje první skutečně ověřené řešení a nastavuje nový standard pro segment rezidenčních, komerčních a průmyslových objektů.
5 klíčových důvodů pro výběr Belaria® pro:
- Legislativní jistota – R290 s GWP 3 splňuje i nejpřísnější budoucí požadavky
- Špičkové parametry – SCOP 5,1 resp. 5,3 a akustický tlak 36 dB(A) ve vzdálenosti 5 metrů
- Technická flexibilita – vysoké výstupní teploty až 70 °C
- Ekonomická výhodnost – vysoká úspora provozních nákladů
- Časový náskok – dostupné již nyní před legislativními změnami
Hoval: více než 75 let zkušeností a technického mistrovství
Společnost Hoval, založená v roce 1945 v Lichtenštejnsku, patří mezi přední evropské výrobce řešení pro vytápění, větrání a rekuperaci tepla. Precizní zpracování, důraz na energetickou účinnost a dlouhodobou spolehlivost jsou součástí identity každého produktu. Díky více než sedmi desetiletím vývoje a inovací se Hoval řadí k lídrům v oblasti udržitelných technologií a moderních systémů pro komfortní prostředí budov.
Nový výrobní závod ePlant na Slovensku představuje jednu z nejmodernějších evropských výrobních linek zaměřených na tepelná čerpadla s přírodním chladivem R290. Právě zde vzniká i Belaria® pro – špičkový produkt spojující precizní zpracování s nejpokročilejšími technologiemi účinného a udržitelného vytápění.
Více informací:
Video:
Belaria® pro (40,50) - THE heat pump solution for residential dwellings | 2025
- Kompletní technická dokumentace Belaria® pro (40,50)
Hlavní činností firmy Hoval je výroba a prodej tepelné techniky a vzduchotechniky, podpora projektování, spolupráce s investory a developery při tvorbě komplexních řešení s ohledem na efektivnost a úsporu provozních nákladů, zajištění spolehlivého provozu ...