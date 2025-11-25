Nejnavštěvovanější odborný web
Hoval Belaria® pro (40,50): Revoluční tepelné čerpadlo splňující legislativu EU 2027

25.11.2025
Hoval spol. s r.o.


Belaria® pro představuje přirozenou náhradu tepelných čerpadel s chladivy R32 a R410A, která budou v rámci regulace F-plynů postupně omezována. Díky přírodnímu chladivu R290 splňuje novou legislativu už dnes – bez potřeby budoucích úprav, přestaveb nebo dodatečných investic.

Buďte o krok napřed s technicky nejpokročilejším řešením na trhu od společnosti Hoval.



Proč čekat až do roku 2027? Hoval Belaria® pro nastavuje standard udržitelného, ale i efektivního vytápění a poskytuje jistotu na dlouhé roky dopředu.


Hoval Belaria® pro (40,50)

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Belaria® pro (40,50) nabízí vše, co je základem budoucího spolehlivého řešení pro rezidenční, komerční i průmyslové objekty:

  • Přírodní chladivo
  • Tichý provoz
  • Vysoká výstupní teplota
  • Vysoká účinnost

Venkovní jednotka:


  1. Sestava 2 výparníků a 2 axiálních ventilátorů s regulací otáček
  2. Dvoustěnný výměník tepla
  3. 2 vany kondenzátu – elektricky vyhřívané
  4. 2 vysokoúčinná oběhová čerpadla s regulací otáček a 2 snímače průtoku pro měření energie
  5. 2 oddělené chladivové okruhy
  6. 2 odlučovače plynu s pojistným ventilem 2,5 baru
  7. Zpětný ventil

Nejtišší provoz na trhu

Belaria® pro (40,50) patří mezi absolutně nejtišší tepelná čerpadla ve své výkonové třídě a splňuje nejvyšší požadavky na ochranu proti hluku, a to bez nutnosti dalších opatření.

  • Hladina akustického výkonu: 55–56 dB(A) (standardní provoz)
  • Max. akustický výkon při denním provozu: 65 dB(A)
  • Hladina akustického tlakuv 5 m vzdálenosti: 36 dB(A) ✓

Inovativní řešení pro redukci hluku:

  • Velkoplošné výparníky s nízkou tlakovou ztrátou
  • Pomalu se otáčející axiální ventilátory s technologií HyBlade®
  • Antivibrační podložky zamezující přenos hluku do konstrukce
  • Tepelně-hluková izolace kompresorové části

Vysoké výstupní teploty pro rekonstrukce i novostavby




Rekonstrukce bytových domů s:

  • Stávajícími radiátorovými soustavami
  • Vyšší energetickou náročností
  • Přípravou teplé vody s nebo bez dodatečného ohřevu

Novostavby:

  • Úspora investičních nákladů v jednoduché instalaci
  • Flexibilita v návrhu systému
  • Rezerva výkonu pro extrémní podmínky

Rozsah použití:

  • Vytápění: provoz při venkovní teplotě −20 °C až +30 °C
  • Výstupní teplota: až 70 °C (v závislosti na venkovní teplotě)
  • Chlazení: provoz při venkovní teplotě 15 až 42 °C s výstupní teplotou 7–22 °C

Přírodní chladivo R290 – budoucnost bez kompromisů

Společnost Hoval včas přešla na přírodní chladivo R290 (propan). S GWP (potenciál globálního oteplování) nižším než 3 představuje R290 ekologickou alternativu k syntetickým chladivům, jejichž GWP často přesahuje 2000. Díky vynikajícím termody¬namickým vlastnostem pracuje Belaria® pro (40, 50) efektivně – i při vysokých výstupních teplotách. Tím již dnes splňuje požadavky EU, které budou platné od roku 2027 pro ekologi¬cká monobloková tepelná čerpadla do 50 kW.





Bezpečnost monoblokového provedení:

  • Celý chladivový okruh uzavřen ve venkovní jednotce
  • 2 redundantní chladivové okruhy (4,8 kg + 4,9 kg R290)
  • Bez nutnosti certifikace pro práci s hořlavými chladivy při instalaci
  • Hydraulické připojení může provádět běžný instalatér
    Monobloková konstrukce eliminuje potenciální rizika spojená s hořlavostí propanu – Belaria® pro tak již dnes splňuje zákonné požadavky budoucnosti.

Výhody kaskádového zapojení, kde lze zapojit až 4 jednotky – výkon až 200 kW:

  • Redundance (při výpadku 1 okruhu systém pokračuje v provozu)
  • Modulační provoz (pouze potřebný výkon)
  • Jednoduchá hydraulika
  • Topný/chladící výkon až 200 kW
  • Jeden regulační systém pro celou kaskádu
Odstupové vzdálenosti venkovní jednotky Belaria® pro (40,50)


Závěr: Strategická volba pro dlouhodobou perspektivu

Hoval Belaria® pro (40,50) představuje první skutečně ověřené řešení a nastavuje nový standard pro segment rezidenčních, komerčních a průmyslových objektů.

5 klíčových důvodů pro výběr Belaria® pro:

  1. Legislativní jistota – R290 s GWP 3 splňuje i nejpřísnější budoucí požadavky
  2. Špičkové parametry – SCOP 5,1 resp. 5,3 a akustický tlak 36 dB(A) ve vzdálenosti 5 metrů
  3. Technická flexibilita – vysoké výstupní teploty až 70 °C
  4. Ekonomická výhodnost – vysoká úspora provozních nákladů
  5. Časový náskok – dostupné již nyní před legislativními změnami


Hoval: více než 75 let zkušeností a technického mistrovství


Společnost Hoval, založená v roce 1945 v Lichtenštejnsku, patří mezi přední evropské výrobce řešení pro vytápění, větrání a rekuperaci tepla. Precizní zpracování, důraz na energetickou účinnost a dlouhodobou spolehlivost jsou součástí identity každého produktu. Díky více než sedmi desetiletím vývoje a inovací se Hoval řadí k lídrům v oblasti udržitelných technologií a moderních systémů pro komfortní prostředí budov.

Nový výrobní závod ePlant na Slovensku představuje jednu z nejmodernějších evropských výrobních linek zaměřených na tepelná čerpadla s přírodním chladivem R290. Právě zde vzniká i Belaria® pro – špičkový produkt spojující precizní zpracování s nejpokročilejšími technologiemi účinného a udržitelného vytápění.

Více informací:

