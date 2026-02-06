Ceny tepelných čerpadel jsou na evropských trzích různé
Ceny tepelných čerpadel jsou na evropských trzích různé
Ve většině evropských států prodeje zdrojů tepla klesly. Tepelná čerpadla si většinou drží svou pozici, někde i rostou. Existují významné rozdíly v ceně tepelných čerpadel.
Pokud se sledují statistiky prodejů zdrojů tepla v různých státech Evropy zaměřené na prodej tepelných čerpadel, lze nabýt dojmu, že se prodeje tepelných čerpadel snižují.
Například ve výroční zprávě německého spolku BDH za rok 2025 se uvádí, že prodeje zdrojů tepla v Německu klesly v roce 2025 na nejnižší úroveň za 15 let. Podle zprávy výrobci v roce 2025 prodali přibližně 627 000 systémů, a to je o dalších 12 procent méně než, v již tak slabém předchozím roce 2024.
Tmavší zelenou je v obr. 1 vyznačen podíl tepelných čerpadel (Wärmepumpen) a je zřejmé, že jejich prodej v roce 2025 (cca 299 000 kusů) se oproti předchozímu roku 2024 naopak zvýšil o 55 % a přiblížil se tak prodejům v rekordním roce 2023. To by měla být pro dodavatele tepelných čerpadel v Německu příznivá zpráva.
Celkové poklesy prodejů zdrojů tepla má na svědomí i nejistota spotřebitelů
Co se týká příčiny tak velkého celkového poklesu prodejů teplovodních zdrojů tepla, lze na prvním místě citovat slova generálního ředitele BDH, Markuse Staudta: „Spotřebitelé jednají racionálně. Dokud je politický rámec nejasný, investice do nových systémů vytápění se odkládají. Dokonce i plánování vytápění obcí, které mělo původně sloužit jako vodítko pro investice, v současnosti v mnoha případech investice brzdí. Mnoho občanů váhá s rozhodováním, dokud není jasné, jaké možnosti jejich obec pro budoucí dodávky tepla představí.“ Bohužel s nízkým prodejem zdrojů tepla, tedy s nízkým stupněm modernizací, souvisí i snížené prodeje ostatních prvků otopných soustav jako například čerpadel, otopných těles atd. a objem prací pro instalační firmy.
Na vývoji prodejů tepelných čerpadel lze nalézt doslova „anomálie“. Například pro prodeje špatný rok 2024 v Německu, ale i Česku, byl rekordní ve Velké Británii. Příčina je jednoduchá. Částečně je to proto, že tepelná čerpadla jsou tam velmi levná. Toto vyplývá z rozhovoru Tima Geßlera z redakčního týmu GEB, který hovořil s Janem Rosenowem, viceprezidentem a evropským ředitelem think-tanku Regulatory Assistance Project (RAP).
Obecný pocit nejistoty ohledně prodejů tepelných čerpadel nepanuje
Podle Rosenowa v Evropě obecný pocit nejistoty ve vztahu k tepelným čerpadlům nepanuje. Pro tepelná čerpadla zavedené trhy, například v celé Skandinávii a pobaltských státech, jsou stabilní. Není tam velký růst, protože je tam již velmi vysoký tržní podíl tepelných čerpadel. Ve Velké Británii trh loni vzrostl o více než 60 procent. Sice z nižšího výchozího bodu než například v Německu, ale velmi pozitivně. Proto se obecně nedá hovořit o negativním trendu.
Důvody současného stavu jsou individuální. Například v Nizozemsku měl být přijat nový zákon s podobným účinkem jako německý zákon o energetice v budovách. Zákon byl koordinován se všemi zúčastněnými stranami a poté zveřejněn. Pak byly předčasné volby a nová vláda zákon na poslední chvíli zrušila. A to mělo silný negativní dopad na zájem o tepelná čerpadla. V Itálii nastavila předchozí vláda neuvěřitelně vysokou úroveň dotací, které byly po předčasných volbách zrušeny. A v Polsku se trh s vytápěním, podobně jako v Německu, loni výrazně zmenšil.
V absolutních číslech se trh s tepelnými čerpadly snížil. Co se však týká jejich podílu na prodejích všech zdrojů tepla, tak ve většině zemí zůstal konstantní nebo dokonce vzrostl.
Výše uvedené lze vztáhnout i na situaci v Česku. Po rekordním prodeji 60 tisíc tepelných čerpadel v roce 2022 s podílem cca 28 % trhu teplovodních zdrojů tepla, prodej poklesl v roce 2024 až na 25 tisíc s podílem cca 16 % trhu zdrojů tepla. Z hlediska podílu se tak TČ vrátily na o něco lepší úroveň, než cca 17 % v roce 2021 a 15 % v roce 2020. Za loňský rok 2025 se očekává prodej TČ na úrovni cca 20 tisíc kusů, celoroční statistika však zatím není k dispozici.
Cenu určuje konkurence a cena práce
„Kompletní instalace tepelného čerpadla stojí ve Velké Británii v průměru 15 000 eur, bez dotací,“ uvádí příklad Rosenow. Stojí za tím zvýšená konkurence od nových účastníků trhu. Některé dodavatelské společnosti si totiž velmi rychle vyškolily vlastní řemeslníky a vytvořily si vlastní instalační kapacity. To jim umožnilo konkurovat tradičním řemeslníkům. Ostatně obdobné chování lze sledovat i na českém trhu, například u některých prodejců elektrické energie.
V Německu v současné době stojí TČ nejméně 30 000 eur, často i více. Pokud se započítá dotace ve Velké Británii přibližně 9 000 eur, je to tam výrazně levnější. Nejdůležitější příčinou tak nízké ceny jsou nižší náklady na pracovní sílu. To je dáno především tím, že požadavky na školení ve Velké Británii nejsou tak vysoké, školení je levnější a navíc tam neexistuje formální struktura s mistry a tovaryši jako v Německu. Také domy jsou ve Velké Británii obecně menší, potřebují menší tepelná čerpadla a tepelné soustavy jsou méně složité.
