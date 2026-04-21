Dodávka tepelných čerpadel na trh v České republice v roce 2025
Odhad dodávky tepelných čerpadel určených především k vytápění na trh za roky 2010 až 2025.
Oddělení analýz a datové podpory koncepcí MPO, konkrétně Ing. Aleš Bufka a Mgr. Jana Blechová Tourková, zveřejnilo na webu MPO výsledek statistického šetření týkajícího se obnovitelných zdrojů energie, konkrétně prodejů tepelných čerpadel zahrnujících data od roku 2010 do roku 2025.
V roce 2025 zůstávají hodnoty na úrovni předcházejícího roku. Největší zastoupení ze všech kategorií mají tepelná čerpadla vzduch-voda, která se na celkových instalacích podílela 92 %. Poměr provedení split a monoblok byl 52 : 48.
Podíl instalací tepelných čerpadel v nově dokončených rodinných a bytových domech dosáhl v roce 2025 téměř 34 % z celkového počtu zkolaudovaných bytů, oproti podílu 28 % v roce 2024.
Celkově je v provozu přibližně 330 000 tepelných čerpadel, jejichž celkový výkon dosahuje 4,1 GW.
Tab. Odhad dodávky tepelných čerpadel určených především k vytápění na trh za jednotlivé roky a kategorie
Pozn.: Tepelná čerpadla vzduch-vzduch nejsou bilancována. Hodnoty jsou zpětně upravovány tak, jak jsou k dispozici další/nová doplňující data.
Tab. Vývoj poměru prodaných splitových a monoblokových tepelných čerpadel vzduch-voda
Zdroj dat: MPO
Plné znění je dostupné zde: Zpráva o tepelných čerpadlech za rok 2025