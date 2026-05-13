Tepelná čerpadla poskytují podpůrné služby a snižují tak cenu tepla. Jak to funguje?
Tepelná čerpadla poskytují podpůrné služby a snižují tak cenu tepla. Jak to funguje?
Elektrifikace teplárenství postupuje a velká tepelná čerpadla nacházejí další uplatnění. Jaké mají možnosti a limity při poskytování podpůrných služeb? Podívejte se na zkušenosti z realizací i ekonomické souvislosti.
Jak se mohou tepelná čerpadla zapojit do poskytování služeb výkonové rovnováhy? Tuto možnost představil Filip Tesař, CEO společnosti sCOP, na semináři „Flexibilita v praxi: baterie, podpůrné služby a stabilita sítě“ pořádaném portálem TZB-info při veletrhu AMPER 2026.
Elektrifikace výroby tepla postupuje a vedle elektrokotlů se prosazují i velká tepelná čerpadla. Ta slouží především pro stabilní dodávku tepla, zatímco zapojení do regulace sítě představuje doplňkovou možnost. Důležitou roli zde hraje akumulace, která umožňuje reagovat na změny cen elektřiny i požadavky na výkon. Jak se tyto systémy propojují s energetickou soustavou? Pusťte si celé video.
Jaké typy tepelných čerpadel se hodí pro služby výkonové rovnováhy a jaké mají limity?
Různé typy tepelných čerpadel přinášejí odlišné možnosti i omezení. Vzduch jako zdroj nabízí dostupnost, ale přináší velké výkyvy, voda naopak stabilitu, ale naráží na fyzikální limity. Technologie musí zvládat rychlé změny výkonu i náročné podmínky provozu, což klade vysoké nároky na konstrukci a zejména řízení.
Zkušenosti z Dánska ukazují instalace, které kombinují velká tepelná čerpadla s dalšími zdroji a masivní akumulací. Systémy dokážou reagovat během desítek sekund a vyrovnávat výkyvy v síti, ale vyžadují přesné nastavení i robustní zázemí. Menší projekty zase ukazují, jak se technologie přizpůsobuje lokálním podmínkám a potřebám odběratelů.
Ekonomika provozu odhaluje výrazné snížení ceny tepla při zapojení do podpůrných služeb, zároveň ale roste technická náročnost a zatížení zařízení. Časté změny výkonu ovlivňují účinnost i životnost a zvyšují náklady na provoz. Zajímá vás, kde se láme hranice mezi úsporou a rizikem? Podívejte se na video.