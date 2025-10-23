Elektrifikace tepla – od drahého plynu k čisté páře
Elektrifikace tepla – od drahého plynu k čisté páře
Rostoucí ceny energií a tlak na nezávislost nutí průmysl i města hledat nové zdroje tepla. Velká tepelná čerpadla a elektrická pára se rychle posouvají z pilotních projektů do praxe. Jak se tento trend promítá do evropské strategie a kde už funguje? Odpovědi nabídne konference Průmyslová tepelná čerpadla 2025 s podtitulem Elektrifikace v akci.
Jak v Evropě zajistit nízkoemisní, spolehlivou a dostupnou dodávku tepla? Odpovědí je elektrifikace, která se v posledních letech přestává týkat jen domácností a přechází do průmyslového měřítka. Konferenci připravuje, tak jako vždy, expertní společnost Exergie Česká republika. Program konference najdete zde.
Plán elektrifikace tepla
Úvodní blok Electrification of Heat – Strategic Outlook představí, jak může Evropa zajistit nízkoemisní, spolehlivou a dostupnou dodávku tepla. O své pohledy se podělí Jan Rosenow z Oxfordu nebo europoslanec Luděk Niedermayer.
Velké jednotky, velké otázky
Jak do průmyslu dostat obří čerpadla a jaké výzvy to obnáší? Potřeba dostatečných příkonů, provozní spolehlivost a kombinace s tepelnými zásobníky – to jsou témata panelu Big Units, Big Expectations, kde zazní zkušenosti i z datových center či chemického průmyslu.
Elektrická pára místo plynu
Teplárenství je jedna věc, ale hodí se tepelná čerpadla i do vysokoteplotních aplikací? Možnost nahradit páru z plynových kotlů elektřinou je dalším krokem k dekarbonizaci průmyslu. Tématu se na konferenci věnuje blok Steam Generating Heat Pumps, v němž vystoupí zástupci firem jako Danfoss, Heaten či Exergy International a ukážou, jak se „sen o elektrické páře“ postupně mění v realitu.
Teplo, akumulace a flexibilita
Když se k tepelné elektrifikaci přidá akumulace, možnosti se dále rozšiřují. Ukládání energie do tepla umožňuje vyrovnávat výkyvy výroby i spotřeby, a tím pomáhá jak provozovatelům průmyslových linek, tak stabilitě elektrické sítě. O tom, jak funguje spojení velkých čerpadel a akumulace tepla, bude řeč v blocích o High-Temperature Thermal Storage a v diskusích o flexibilitě, které ukáží, že nad rámec tepla poslouží akumulace i jako i zdroj stability pro elektrizační soustavu.
ETS2 a nové finanční nástroje
Vedle technologie se otevírá i otázka financování a regulace. Pokud mají projekty dosáhnout většího měřítka, potřebují jasná pravidla, predikovatelné ceny a dostupné kapitálové nástroje. Evropská investiční banka či BloombergNEF přivezou do Prahy své pohledy v rámci panelu Financing & Regulations, kde zazní konkrétní zkušenosti s podporou průmyslové transformace.
Rovnováhu mezi provozní ekonomikou a emisními povinnostmi zásadně promění i rozšíření systému EU ETS2 na budovy a dopravu. Už dnes je jasné, že cena emisních povolenek se promítne do atraktivity plynových zdrojů a otevře prostor pro investice do bezemisních technologií. Jak se připravit na nové prostředí a využít evropské pobídky, přinese panel Financing & Regulations, kde zazní i zkušenosti s aukcemi z Innovation Fund pro projekty nad 5 MW.
Tepelná čerpadla pro města a obce
Chtít dekarbonizaci městského teplárenství je pěkné, ale jak ji dotáhnout od projektu k realizaci? Diskusní panel Decarb Cities představí projekty z Česka, Maďarska i Německa a ukáže, co je třeba pro to, aby se z vizí o nízkouhlíkových městech stala skutečnost.
Jak převést průmyslovou výrobu tepla na elektřinu?
I průmyslové podniky hledají cestu, jak překlenout první investice do elektrifikace tepla, a přitom zůstat konkurenceschopné. Pro ně je připraven workshop Decarb Industry, kde zazní příklady z potravinářství i z těžkého průmyslu a bude se mluvit o tom, jak nastavit projekty tak, aby překonaly krátkodobé ekonomické bariéry a staly se vzorem pro ostatní.
Proč přijít?
Konference přináší na jednom místě příklady z praxe – od velkých tepelných čerpadel přes parní aplikace až po akumulaci a flexibilitu. Pokud se rozhodujete o investici, potřebujete porozumět technologiím nebo hledáte cestu, jak elektrifikaci financovat, zúčastněte se. Získáte zkušenosti, které vám ušetří čas i rizika.Registrace