Tepelná čerpadla pro průmysl a zásobování teplem s teplotami až 200 °C

V oboru vytápění budov a přípravy teplé vody se běžně pracuje s tepelnými čerpadly, u kterých se nejvyšší výstupní teplota nosiče tepla pohybuje okolo 60 až 70 °C, což je dáno používanými chladivy, dnes nejčastěji R404A, R410A, R407C, R454C, R717, R32 a R290. Méně častá jsou tepelná čerpadla s chladivem R744, u kterých lze uvažovat s výstupní teplotou až cca 120 °C. S jinými chladivy, případně s vícestupňovou konstrukcí lze však dosahovat i teplot vyšších.

Jak je ukázáno na obr. 1, tak dnes jsou dostupná tepelná čerpadla, která umožňují dosáhnout vyšších výstupních teplot, a jsou i nasazena v provozu. Například s chladivem R704 (hélium) je možné dosáhnout technologické teploty až 190 °C. Nejvyšších teplot cca 200 °C lze dosáhnout s chladivem R718 (voda, H 2 O).

Obr. 1 Grafické znázornění možných rozsahů pracovních teplot tepelných čerpadel s různými chladivy (Source temperature = vstupní teplota, Supply temperature = výstupní teplota). (Zdroj: Industrial High-TemperatureHeat Pumps: State of the Art, Economic Conditions, and Sustainable Refrigerants, 2023)