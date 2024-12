Novoroční: Jak mají podnikatelé a domácnosti volit zdroje tepla, když politici převlékají kabáty?

Otočka o 180°? Proč ne, když jde o udržení politické moci. Jak chápat současné dění v oblasti dekarbonizace. Bohužel, politici mohou přijít jen o svoji moc, ale podnikatelé přichází o investované prostředky a domácnosti to zaplatí.

Doporučení odložit povinnost platit za emise CO 2 v rámci přijaté směrnice EU ETS 2 z fosilních paliv domácnostmi z roku 2027 na rok 2028, které představil ministr životního prostředí Petr Hladík jako návrh ČR na Radě ministrů EU pro životní prostředí ENVI dne 17. prosince, může na první pohled vypadat hezky. Co se však změní ve výsledku? V zásadě nic, jen se zvýšení cen fosilních paliv a pohonných hmot projeví o rok později.

Přitom současná vláda přijetí směrnice EU ETS 2 v rámci českého předsednictví v EU podpořila. Nejistota, o jak velké zdražení půjde, jaký zdroj tepla zvolit, neboť nerozhodují jen náklady na energii, palivo, ale i náklady pořizovací a na servis, se prodlouží a nesvědčí klidu na trhu v oblasti vytápění. Co se týká podnikatelů, výrobců, instalačních a servisních firem podnikajících v oblasti TZB, tak je prodloužení nejistoty může přivést i k bankrotu.

Současná skepse ohledně budoucnosti oboru vytápění je v evropských zemích s tzv. „tržním systémem“ unikátní. Nezpůsobují ji jen historicky známé jevy, jako převaha nabídky nad poptávkou, mezinárodní krize, inflace, deflace atp., ale významně se na ní podílí politici. Ti, kteří mají moc schvalovat zákony, vyhlášky, měnit výši daní. Co se týká povolenek na vypouštění emisí CO 2 , tak v tomto případně v historicky unikátním zavedení daně bez jednotné, pevné a předvídatelné sazby. Je to daň, protože výnosy směřují do rozpočtu EU a států, byť využití výnosů má omezení.

Pro přečtení článku Gebäudeenergiegesetz: Ist das Kunst oder kann das weg? na německém webu Bauinfoconsult jsem se musel až smát, a přitom jsem slzel. Posuďte sami, jak blízko to má k tragikomedii.

Budou Němci rušit čerstvě schválený zákon o vytápění?

Před necelými 12 měsíci začala v Německu platit novela energetického zákona. Podobně jako u nás, byť v mnohem menší míře, se i v Německu veřejně hovořilo o tom, že zákonem nastavená rychlost dekarbonizace v oblasti vytápění je prakticky neproveditelná. Po určitou dobu byly tyto minoritní hlasy ignorovány. Vzletná slova politiků o tom, jak hospodářství roste se však stále více rozcházejí se skutečností, kterou netvoří výsledky statistických šetření, ale konkrétní schopnost domácností a firem splácet své účty. A toto je i jedna z hlavních příčin, proč se v Německu rozpadla vládnoucí koalice, Němci stojí před volbami a začal ostrý střet i o to, jak dekarbonizovat desítky miliónů domácností závislých na topném oleji a zemním plynu, aniž by se dostaly do „energetické chudoby“.

V německé legislativě ovlivňující vytápění se tak dost možná blíží obrat doslova o 180 stupňů. Politicky prosazovaná tepelná čerpadla „nejedou“ tak, jak politici naslibovali a trh s vytápěním, který pomalu začal doufat v klid a stabilizaci, se může přehoupnout do chaosu. Existují totiž i ambiciózní návrhy, které mají za cíl postavit regulaci energetiky budov v Německu takříkajíc na hlavu. Toto si nevymýšlím, cituji.

Volby v Německu proběhnou 23. února 2025. Na celé situaci je pro naše české poučení mimořádně varovné to, jak rychle mnozí politici mění své dříve zásadní názory.

Například bývalá vládní strana FDP se odklonila od nyní účinné novely zákona, o které spolurozhodovala, a jejíž obsah si do značné míry utvářela sama. Tato strana se dnes chová velmi podobným způsobem i k řadě jiných vlastních rozhodnutí, které učinila v rámci dnes již rozpadlé koalice.

Vládnoucí politické strany inzerují, že chtějí zrušit „zákon o vytápění“, přitom záměrně ignorují skutečnost, že samy již v novele zákona z roku 2020 iniciovaly například omezení instalace nových olejových kotlů.

Postupný konec „fosilní energie v kotelnách“, však byl naplánován již dříve a stojí za ním celoevropské požadavky. To znamená, že ve skutečnosti není tak snadné skutečně zrušit nebo změnit novelu energetického zákona, aniž by se Německo vědomě postavilo proti EU.

Podobně to platí i pro Českou republiku. I u nás budou volby, na podzim roku 2025, a před nimi se zcela jistě „vytasí“ mnozí politici se zcela opačnými názory na rychlost dekarbonizace, než jaké zastávali dosud. Budou nám, voličům slibovat, že tentokrát to opravdu myslí vážně. Slibovat mohou, ale prosadit sliby na úrovni EU je zcela něco zásadně odlišného.

Již jen pocit, že může dojít k zásadnímu obratu v regulaci vytápění budov, německé domácnosti zneklidňuje. Investice domácností do vytápění má přežít minimálně 3 řádná volební období. To neplatí jen pro Německo, i Česko. Obce, teplárenské podniky, dodavatelé energií potřebují pro plánování svých investic předvídatelnost ještě delší.

Přejme si, aby se nový rok 2025 v oblasti TZB vyhnul tragikomickým scénářům. A pokud už někde legislativa vyvolává zmatky, tak aby se je podařilo alespoň zmírnit.