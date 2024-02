TZB-info / Vytápění / Úspory energie v domácnostech / 40 % Čechů kvůli vysokým cenám energií snížilo teplotu v domácnosti. Nejčastěji až o 3 stupně

Téměř 23 % českých domácností během zimního období preferuje topit si v domácnosti na teplotu 22 °C a více. Přesto ji však v topné sezóně bylo nuceno snížit celkem 40 % Čechů. Téměř polovina z nich maximálně o dva stupně, dalších bezmála 40 % respondentů o dva až tři stupně. Mohou za to vysoké ceny energií a legislativní změny v oblasti energetiky. O investování do úspornějších zdrojů vytápění však uvažuje pouze pětina Čechů, většina z nich by volila tepelné čerpadlo.