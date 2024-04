TZB-info / Vytápění / Velkoplošné chlazení / Nejúčinnější a nejkomfortnější forma vytápění a chlazení ve velkých objektech

Nejúčinnější a nejkomfortnější forma vytápění a chlazení ve velkých objektech

Mezi zavedenými technologiemi vytápění a chlazení se stále více prosazují takové, které pokryjí co nejširší potřeby s nejvyšší mírou komfortu. Ve vytápění až dosud dominovalo podlahové topení společně s otopnými tělesy. S vyšší potřebou chlazení na trh pronikají stropní sálavé panely. Už je nevidíme jen v průmyslových objektech či skladovacích halách. Uplatňují se v kancelářských, kulturních i společenských objektech i sportovištích. Stávají se alternativou i pro moderní rezidenční bydlení. Důvod je prostý: stropní sálavé panely zvládají topit i chladit, tlumit hluk i svítit, a to efektivně, zdravě, komfortně, tiše, úsporně a navíc – esteticky.

Výhody teplovodních stropních sálavých panelů

Proč jsou stropní sálavé panely tak zajímavé a proč se budou stále více prosazovat na trhu, vysvětluje Ing. Jiří Štekr, vedoucího českého zastoupení švýcarské firmy Zehnder: „Stropní sálavé panely představují nejúčinnější a nejkomfortnější formu vytápění a chlazení ve velkých objektech. Oproti klasickému konvekčnímu vytápění otopnými tělesy nebo konvektory či teplovzdušnému vytápění, které šíří teplo prouděním vzduchu, předávají 75 až 90 % tepla sáláním. Ohřívají povrchy předmětů a osob přímým přenosem sálavého tepla, díky kterému osoby v místnosti pociťují vyšší teplo, než je teplota vzduchu v místnosti. K dosažení stejné pocitové teploty stačí teplota vzduchu o 3° C nižší, čímž šetříme náklady na vytápění až o 40 %. Oproti podlahovému vytápění mají výhodu podstatně rychlejší reakce na změny teploty, zatímco u podlahového vytápění se dosahuje potřebné teploty velmi pomalu, musí se aktivovat min 3-4 hod. předem.“

Od radiátorů ke stropnímu vytápění

Zehnder se cestou podlahového topení nevydal. Argumentem proti byly zdravotní aspekty tohoto řešení a ekologická zátěž, kterou s sebou nese. Jde totiž o systém s vysokým podílem plastových výrobků, které je třeba zapracovat do skladby konstrukce. „Plast nám k srdci nepřirostl, my jsme chtěli zůstat u oceli a vodních systémů vytápění. Stejně tak jsme jako problematické vnímali samotné užití vytápění, kdy podlahové topení vytápí s prodlevou, až se ohřeje vrstva betonu a jeho efekt ucítíme až s delším časovým odstupem, zatímco teplo u stropních panelů, stejně jako například u našich článkových radiátorů Charleston, pocítíte podstatně rychleji,“ komentuje rozhodnutí firmy její spolumajitel a předseda dozorčí rady pan Dr. Hans-Peter Zehnder.



Obr. 2: Industriální vzhled teplovodních panelů Zehnder ZFP Urban a komfort vytápění a chlazení ocení majitelé i uživatelé společenských prostor, restaurací a klubů Obr. 2: Industriální vzhled teplovodních panelů Zehnder ZFP Urban a komfort vytápění a chlazení ocení majitelé i uživatelé společenských prostor, restaurací a klubů

Mimořádná variabilita a flexibilita

Úspora nákladů na vytápění a rychlý náběh na žádanou teplotu ale nejsou jedinými výhodami stropních sálavých panelů. Jejich hlavní přínos spočívá v multifunkčnosti: umí také vzduch efektivně chladit, tlumit hluk, je možné je osadit osvětlením, a v neposlední řadě jsou v designových variantách schopné plnit i funkci estetickou. Například nové stropní panely Zehnder ZFP Urban jsou vyráběny v mnoha designových variantách a v bezpočtu barevných odstínů, takže mohou stejně dobře zcela splynout s interiérem jako se stát jeho zajímavou designovou dominantou.

Například nové stropní sálavé panely Zehnder ZFP Urban mají atraktivní industriální design. Dodávají stylový akcent vnitřním prostorám v kontextu města: loftovým bytům, kancelářím, restauracím, tanečním klubům, sportovním halám… prakticky jakémukoli objektu. Na výběr je přes 700 různých barevných provedení v různých rozměrech. Panely jsou dodávány v 11 různých délkách od 1,83 m do 11,83 m a v 9 různých šířkách od 30 cm do 1,5 metru a jsou k dispozici buď ve variantě s hladkým povrchem, anebo perforované.

Ať už se jedná o rozměry, provozní teplotu nebo hmotnost, sálavé panely Zehnder ZFP Urban poskytují naprostou flexibilitu. Většinu informací potřebných k návrhu systému s produkty Zehnder ZFP Urban najdete v následující tabulce a technickém katalogu:



Tab. 1.: Provozní parametry a výkon stopních sálavých panelů Zehnder ZFP Urban Tab. 1.: Provozní parametry a výkon stopních sálavých panelů Zehnder ZFP Urban

Možnost zónování a skvělá akustika

Další výhodou stropních panelů Zehnder je také možnost tzv. „zónování“, tedy cíleného vytápění jen určité části interiéru zejména ve velkých prostorách průmyslových objektů, skladů, výrobních či sportovních hal, výstavních expozic apod. Teplo je možné zacílit jen do určité části interiéru, například do konkrétní části výrobní haly, kde je potřeba vyšší teploty nebo naopak chladnějšího vzduchu. Oproti teplovzdušnému vytápění, využívající k proudění vzduchu ventilátory, stropní sálavé panely nepotřebují mechanické prvky a ventilátory, a jsou tak nehlučné a hygienické.

Vytápění a chlazení v jednom

Stropní sálavé panely navíc vytopí jakýkoli objekt s nižšími náklady, takže se pořizovací náklady za 4–5 let vrátí v provozních úsporách. To vše maximálně komfortně a způsobem, který je pro lidské tělo přirozený. Fungují totiž na stejném principu jako sálání tepla, které tělo získává ze slunce. Totéž platí i pro funkci chlazení. Teplý vzduch v místnosti zároveň stoupá vzhůru ke stropu, kde teplo odevzdává stropním panelům. Provoz stropního sálavého chlazení je na rozdíl od klimatizace tichý. Navíc není potřeba řešit problémy s kondenzátem, které běžně řeší majitelé klimatizačních jednotek. Teplotu vody přiváděné do panelu hlídají čidla rosných bodů, která dohlíží na to, aby teplota vody neklesla pod rosný bod a nekondenzovala.

Nejúčinnější a nejkomfortnější forma vytápění a chlazení ve vysokých objektech

Stropní sálavé panely dokážou zajistit komfortní vnitřní klima i v prostorech, kde jiné technologie selhávají – například v prostorech s velmi vysokými stropy, v halách nebo velkorysých foyer výškově pojatých designových interiérů. Zatímco holé stropy například sportovních hal jsou akusticky problémové, stropy osazené speciálně perforovanými stropními panely výrazně zlepšují akustické parametry interiéru.



Obr. 3: Stropní sálavé vytápění a chlazení poskytuje dostatečný výkon i náročných podmínkách sportovišť Obr. 3: Stropní sálavé vytápění a chlazení poskytuje dostatečný výkon i náročných podmínkách sportovišť

Připraveno k instalaci

V neposlední řadě je třeba zmínit i výhody stropních panelů při instalaci. Nové stropní panely Zehnder ZFP Urban jsou dodávány jako jeden kus o ploše až 9 m2 a připravené k připojení pouhého jednoho přívodu a jedné zpátečky na teplovodní soustavu (podobně jako radiátory). Tento systém „plug & play“ umožňuje bezproblémovou rychlou instalaci a výrazně šetří čas potřebný k montáži. Panely Zehnder ZFP Urban jsou dodávány kompletní, připravené k montáži, s různými možnostmi zavěšení. Na výběr je 6 různých závěsných sad pro:

Dřevěný strop (KN 62 Minimální výška zavěšení: 180 mm)

Betonový strop (KN 63 Minimální výška zavěšení: 167 mm)

Ocelový profil (KN 64 Minimální výška zavěšení: 167 mm)

Trapézový plech (KN 66 Minimální výška zavěšení: 209 mm)

Šikmý ocelový nosník (KN 67 Minimální výška zavěšení: 198 mm)

Vodorovný ocelový nosník (KN 68 Minimální výška zavěšení: 177 mm)

Volnost při navrhování

Projektanti i majitelé objektů oceňují také volnost při navrhování, kterou jim stropní řešení vytápění a chlazení umožňuje. Systém neomezuje podlahovou plochu ani designový záměr pro zařízení a vybavení interiéru. Teplovodní sálavé panely Zehnder na rozdíl od plynových zářičů nevyžadují odvod spalin a žádné revize.

Vyhřívají, chladí, svítí, tlumí hluk, ale také šetří

Příjemným bonusem je také možnost integrace LED panelů v rámci Zehnder ZFP Urban. To ze systému činí řešení „vše v jednom“, které šetří čas i náklady. Kombinací panelu Zehnder ZFP Urban s tepelným čerpadlem lze také dosáhnout významných úspor energie. S regulátorem objemového průtoku pro stropní panely Zehnder ZFP Urban a Zehnder ZIP navíc dosáhnete vyšší efektivity provozu, protože minimalizuje tlakové ztráty. To umožňuje menší dimenzování tepelného čerpadla.



Obr. 4: Stropní vytápění a chlazení je skvělým řešením pro prostorné showroomy Obr. 4: Stropní vytápění a chlazení je skvělým řešením pro prostorné showroomy

Dimenzování systému a tlakových ztrát

Celková tlaková ztráta sálavého stropního panelu Zehnder ZFP Urban se vypočte jako součet tlakové ztráty v trubce a tlakové ztráty v ohybech. Při použití regulátorů objemového průtoku Zehnder je navíc třeba připočíst jejich dodatečnou tlakovou ztrátu.



Graf 1: Tlaková ztráta v ohybu Graf 1: Tlaková ztráta v ohybu

Graf 2: Tlaková ztráta na trubku Graf 2: Tlaková ztráta na trubku





Obr. 5: Postup výpočtu celkové tlakové ztráty Obr. 5: Postup výpočtu celkové tlakové ztráty

Rozhodnutí ve prospěch udržitelnosti

„Sálavé stropní panely, se kterými jsme přišli na trh v roce 1980, byly navrženy pro velké prostory, jako jsou výrobní haly, sklady či jiné velké objekty, ne pro drobnější, domácí použití. Koncept sálavých stropních panelů přitom nebyl žádnou novinkou, rovněž ale nebyl příliš rozšířený a poptávaný. Velké prostory se vytápěly vháněním teplého vzduchu, což s sebou neslo řadu problémů – například zvýšený pohyb prachových částic. Stropní panely nejen tyto problémy odbouraly, byly energeticky méně náročné, se snazší údržbou, a navíc umožnily například i lépe cílit teplo do oblastí, kde je ho opravdu třeba, například tedy na pásy, u kterých pracovali zaměstnanci. Tento stropní koncept přitom zůstává stejný až dodnes, změnila se jen velikost a využití, protože sálavé stropní systémy najdeme už i v menších prostorech a estetických interiérech, jako jsou například v kancelářských budovách. Poptávka po těchto panelech, s vodou jako topným médiem, se navíc zvedla v souvislosti se zvýšením ceny energií. Je jen zapotřebí je důkladně naplánovat, jelikož ve stropech se často nachází i další systémy – například sprinklery, rozvody svícení, elektřiny, vzduchotechnika …, jejichž užití a umístění je třeba se stropními panely sladit,“ vysvětluje Hans-Peter Zehnder.

Tip odborníka „Optimálního komfortního vnitřního prostředí v rodinném domě docílíme použitím topných a chladicích sádrokartonových stropů v kombinaci s řízeným větráním s rekuperací tepla. Při ní totiž na rozdíl od kombinace podlahového topení s klimatizačními jednotkami nevzniká nepříjemné proudění vzduchu způsobené ventilátory vnitřních klimatizačních jednotek, nevíří se prach, provoz je naprosto tichý a místnost nehyzdí vnitřní jednotka klimatizace. V místnostech, kde se spí, je dobré podlahové vytápění zcela vynechat a použít jen stropní sálavé vytápění. Je pouze potřeba počítat s vyššími pořizovacími náklady.“ Ing. Jiří Štekr – jednatel Zehnder Group Czech Republic s.r.o.



Obr. 6: Topné a chladící sádrokartonové stropy dokáží zcela splynout s interiérem a jejich provoz je naprosto nehlučný Obr. 6: Topné a chladící sádrokartonové stropy dokáží zcela splynout s interiérem a jejich provoz je naprosto nehlučný

Obr. 7: Detail topného a chladícího sádrokartonového stropu: zavěšení topných a chladicích modulů Zehnder PAM na sádrokartonovou konstrukci a zaklopení hladkými nebo perforovanými deskami. Obr. 7: Detail topného a chladícího sádrokartonového stropu: zavěšení topných a chladicích modulů Zehnder PAM na sádrokartonovou konstrukci a zaklopení hladkými nebo perforovanými deskami.



