Koupelnové radiátory Zehnder zastanou i roli šikovné příčky

Představa koupelnového radiátoru pro většinu lidí znamená chromovaný žebřík ověšený mokrými ručníky, nebo pod oknem umístěné otopné těleso. Případně totéž, ale v odvážnějších barevných odstínech. Přitom správně zvolené řešení může z radiátoru vytvořit dominantní prvek koupelny – vizuálně efektní a zároveň praktický. Možnosti využití radiátorů švýcarského výrobce Zehnder jsou prakticky neomezené – s prostorem koupelny si dokážou chytře poradit například ve variantě šikovné příčky.

Oddělení umyvadla od vany či toalety, anebo jen vytvoření praktického zákoutí v koupelně… Modelů designových radiátorů vhodných pro optické rozdělení prostoru je hned několik. „Zákazníci tuto variantu často volí například mezi umyvadlo a vanu, což je praktické zejména pro usnadnění přístupu k ručníkům z obou stran. Výrazným a spotřebitelsky velmi oblíbeným radiátorem s možností kotvení buď pouze do stěny za pomoci montážní sady, anebo kombinací kotvení do stěny a zároveň také do podlahy pomocí speciálních patních konzolí a odpovídající připojovací armatury, je radiátor Zehnder Yucca Asym,“ říká Ing. Miroslav Váša, odborník na designové radiátory Zehnder, a pokračuje: „Asymetrické uspořádání trubek napojených zboku na svislé sběrné potrubí navíc umožňuje praktické a pohodlné zavěšení osušek nasunutím ze strany.“ Radiátor Zehnder Yucca Asym je dostupný v jednořadém i dvouřadém provedení, které má výhodu posíleného výkonu a také dominantního vzhledu.

Díky širokým možnostem kreativního zakomponování do prostoru a zaručeně působivému dojmu při smělejším výběru barvevného odstínu, je mezi uživateli i interiérovými architekty oblíbený další asymetrický radiátor – Zehnder Roda Twist Spa Air, atraktivní otopné těleso otočné o 180°.



Elegantní geometrický vzhled

Ideální volbou pro moderní koupelny a interiéry minimalistického designu jsou pak radiátory Zehnder Quaro či Zehnder Subway, které shodně nabízejí elegantní geometrický design hranatého rámu s rovnoměrně vzdálenými vnitřními trubkami. „U modelu Zehnder Quaro jsou tyto vnitřní vodorovné trubky hranaté, naopak u radiátoru Zehnder Subway jsou kulatého tvaru s opravdu precizním provedení spojů,“ dodává k dalším modelům umožňujícím kotvení kolmo na stěnu odborník. Prostorové provedení pro kotvení kolmo na stěnu je u obou modelů řešeno za pomoci montážní sady, případně s oporou patních konzolí. Pro teplovodní a kombinovaný provoz je k dispozici armatura pro napojení do podlahy. Topná tyč pro kombinovaný a elektrický provoz je vizuálně sladěna s designem radiátoru, takže neruší harmonický vzhled celku.

Radiátory s všestranným využitím

Zajímavou alternativou pro vytvoření optického předělu v koupelně jsou také některé primárně bytové radiátory. Do prostoru lze umístit například radiátory z řad Zehnder Charleston, Zehnder Excelsior či Zehnder Kleo. Pro praktické využití v koupelně je možné většinu těchto radiátorů doplnit o držáky či háčky na ručníky. Výhody využití radiátoru Zehnder Charleston do prostoru vyzdvihuje Ing. Váša: „Zehnder Charleston se dokáže přizpůsobit potřebám naprosto každého prostoru i každé koupelny – lze jím opisovat křivky stěn, koupelnového nábytku nebo vany a umístit jej tak, aby hřál tam, kde ho nejvíc potřebujeme.“ Při umístění Zehnder Charleston do prostoru a kotvení do podlahy a současně do stěny nebo při jeho rozepření mezi podlahu a strop na výšku místnosti za pomoci speciálních konzolí umožňuje standardně výšku do tří metrů. Při kotvení pouze do podlahy je tato výška omezena do 60 centimetrů.

Dobře zvolený radiátor zkrátka dokáže mnohem víc, než jen spolehlivě topit. Nebojte se proto experimentovat s tvary, barvami, povrchy, ani s umístěním.



