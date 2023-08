TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / Asymetrie koupelnových radiátorů Zehnder: dynamický výkon a praktický design

Asymetrické provedení běžného interiérového zařízení je v dnešní době fandící minimalistickému designu příjemným oživením prostoru. Pokud je navíc asymetrie účelná a plní i praktickou funkci, stává se skutečným benefitem. Dvojnásob to platí u koupelnových radiátorů. Jejich umístění v interiéru už dávno není jen záležitostí praktického užitku. Důležitá je dynamika vzhledu i výkonu, které může asymetrický radiátor prostoru dodat, pokud je design skutečně dobrý. Příkladem designu snoubícího praktické i estetické výhody asymetrie jsou bestsellery z nabídky švýcarské značky Zehnder, které stojí za to si představit blíže.

Zehnder Kazeane: Designový solitér

Unikátní šikmými, asymetricky rozmístěnými plochými trubkami – takový je model Zehnder Kazeane. Tento radiátor, který se pro svůj inovativní design stal vítězem prestižní mezinárodní soutěže Red Dot Award 2019, navrhlo světoznámé designérské studio King & Miranda. „Ploché trubky koupelnového radiátoru Zehnder Kazeane, které jsou umístěné šikmo ve dvou úrovních, mají nejen designový účel. Svou plochou vyzařují velký podíl příjemného sálavého tepla, a otvory mezi nimi umožňují pohodlné zavěšení i více ručníků,“ jmenuje praktické přednosti asymetrického řešení modelu Zehnder Kazeane Ing. Miroslav Váša, produktový manažer pro oblast radiátorů švýcarského výrobce Zehnder. K jeho výrobě pak dodává: „Aby byla zajištěna designová čistota a prakticky neviditelné sváry, využívá se pro výrobu radiátoru Zehnder Kazeane moderní technologie hybridního svařování, která kombinuje svařování laserovým paprskem a klasickou technologii svařování. Tato technologie zvyšuje kvalitu, čistotu a zejména životnost svárů a tím i celého radiátoru.“

Asymetrický radiátor Zehnder Kazeane, dostupný ve dvou šířkách 500 a 600 mm a různých výškách, je vhodný pro teplovodní, kombinované i čistě elektrické vytápění. Pro teplovodní variantu se využívá středové a vnější připojení, u varianty kombinované se středové připojení s roztečí 50 mm doplní elektrickou tyčí v pravé nebo levé části radiátoru. Varianta pro čistě elektrický provoz je dodávána s dálkovým ovladačem, který umožňuje plnou regulaci radiátoru, včetně časovače či možnosti nastavení týdenního programu.



Šikmé ploché trubky radiátoru Zehnder Kazeane jsou rozmístěné asymetricky ve dvou úrovních. Šikmé ploché trubky radiátoru Zehnder Kazeane jsou rozmístěné asymetricky ve dvou úrovních.

Sváry mezi středovými trubkami a obvodovým rámem Zehnder Kazeane jsou prakticky neviditelné, a to díky technologii hybridního svařování. Sváry mezi středovými trubkami a obvodovým rámem Zehnder Kazeane jsou prakticky neviditelné, a to díky technologii hybridního svařování.



Zehnder Yucca Asym: Nesouměrnost jako přednost

Radiátor Zehnder Yucca Asym je pro svou působivou asymetrickou konstrukci již více než 25 let jedním z nejprodávanějších koupelnových těles Zehnder. Asymetrické uspořádání decentních topných trubek s kulatým zakončením umožňuje praktické zavěšení ručníků a osušek pohodlným nasunutím ze strany – tuto snadnou manipulaci hravě zvládnou i malé děti. Skupiny tří vodorovných trubek o průměru 22 mm jsou umístěné asymetricky nalevo, nebo napravo od svislých sběrných trubek průměru 30 mm, k nimž jsou navařované metodou křížového svařování. U tenkých trubek přitom bylo třeba zabezpečit dostatečný průtok. Jak vysvětluje Ing. Váša: „Vodorovné trubky radiátoru Zehnder Yucca Asym jsou uvnitř předělené kovovou přepážkou, aby byl zajištěn bezchybný průtok topného média. Tím je zaručeno rovnoměrné prohřátí v celé jeho ploše.“ Při požadavku na vyšší tepelný výkon jsou vodorovné trubky ve dvouřadém provedení.

Radiátor je dostupný ve třech šířkách a třech výškách a všech variantách provozu – teplovodní, kombinované i čistě elektrické. Kromě asymetrické konstrukce je radiátor Zehnder Yucca Asym oblíbený také pro možnost instalace do prostoru – tedy kolmo na stěnu. „Umístění radiátoru například mezi umyvadlo a vanu zajistí optický předěl místnosti, ale praktické je také z pohledu okamžitého přístupu k osuškám a ručníkům z obou stran,“ jmenuje výhody řešení radiátoru do prostoru odborník ze společnosti Zehnder.







Asymetrický radiátor Zehnder Yucca Asym lze pořídit ve dvouřadé variantě a pro optický předěl místnosti je možné jej umístit do prostoru. Asymetrický radiátor Zehnder Yucca Asym lze pořídit ve dvouřadé variantě a pro optický předěl místnosti je možné jej umístit do prostoru.

Zehnder Forma Asym: Harmonická asymetrie

I přes asymetricky uspořádané skupiny vodorovných trubek kotvených na svislých sběrných kolektorech navozuje radiátor Zehnder Forma Asym dojem uspořádané harmonie. „Jednotlivé trubky jsou nasazeny asymetricky vpravo, nebo vlevo podle požadavku klienta. Tím přispívají k optimálnímu využití prostoru koupelny,“ popisuje odborník ze společnosti Zehnder, a pokračuje: „Díky většímu odsazení od stěny je toto řešení velmi praktické a vyhledávané. Praktičnost se projevuje zejména při sušení objemnějších ručníků. Ke komfortnímu sušení přispívá právě asymetrie radiátoru, díky níž je možné nasouvat ručníky ze strany, a to v jakékoli výšce. Mezi jednotlivými skupinami vodorovných trubek je navíc větší mezera.“ Ocelové trubky jsou stejně jako u radiátoru Zehnder Yucca Asym svařené metodou křížového svařování bez viditelných svárů.

Designovou čistotu radiátoru Zehnder Forma Asym dostupného ve variantách pro všechny způsoby vytápění podtrhne v případě elektrického provozu skrytá topná tyč, která jinak bývá standardem téměř výhradně u vyšších řad. Pro teplovodní vytápění se nabízí v provedení s vnějším, nebo volitelně i se středovým připojením s roztečí 50 mm.



Designovou čistotu asymetrického radiátoru Zehnder Forma Asym podpoří skryté řešení elektrické topné tyče. Designovou čistotu asymetrického radiátoru Zehnder Forma Asym podpoří skryté řešení elektrické topné tyče.

Radiátor Zehnder Forma Asym je k dostání v levém nebo pravém provedení. Radiátor Zehnder Forma Asym je k dostání v levém nebo pravém provedení.



Zehnder Roda Spa Asym: Asymetrie pro každý prostor

Z asymetricky řešených radiátorů nelze opomenout také Zehnder Roda Spa Asym. Nepravidelně rozložené ploché trubky dávají vyniknout vysoce modernímu vzhledu tohoto otopného tělesa. „Vodorovné ploché trubky radiátoru Zehnder Roda Spa Asym atypických rozměrů 70×11 mm jsou dokonale spojené se svislými kulatými kolektory o průměru 38 mm. Asymetrické rozložení trubek zajišťuje pohodlné zavěšení ručníků v jakékoli výšce radiátoru. Radiátor je dostupný v levém i pravém provedení,“ specifikuje Ing. Miroslav Váša ze společnosti Zehnder.

Radiátory Zehnder Roda jsou vhodné nejen do koupelen, ale i do obytných prostor – jsou ideální například pro vstupní haly nebo do kuchyní. Nepotřebují téměř žádný prostor, naopak dokážou přispět k vytvoření dojmu nového prostoru díky možnosti umístnění kolmo na stěnu – předělí místnost, vytvoří zajímavé zákoutí, umožní sálání tepla z obou stran. Radiátor nabízí teplovodní, kombinovaný i elektrický způsob vytápění. Díky rozměrné ploše plochých trubek vyzařuje radiátor Roda Spa Asym velké množství příjemného sálavého tepla s rychlým náběhem hřejivého efektu.







Radiátor Zehnder Roda Spa Asym je typický asymetrickým uspořádáním plochých trubek. Radiátor Zehnder Roda Spa Asym je typický asymetrickým uspořádáním plochých trubek.

Dokonalost v detailu



Elektrický radiátor Zehnder Yucca Asym s barevně sladěnou elektrickou topnou tyčí. Elektrický radiátor Zehnder Yucca Asym s barevně sladěnou elektrickou topnou tyčí.

Zehnder nabízí připojovací armatury a topné tyče kromě tradičního bílého, chromovaného a nerezového provedení rovněž ve všech barvách, ve kterých je možné vybírat samotné radiátory, přičemž standardní dodací lhůta se u všech barev pohybuje v rozmezí 2–3 týdnů. Asymetrické radiátory Zehnder Kazeane, Zehnder Yucca Asym, Zehnder Forma Asym i Zehnder Roda Spa Asym jsou dostupné ve všech 50 základních barvách s dvouvrstvým lakováním, na zakázku je možné vyrobit radiátory prakticky v jakékoli barvě. První dva jmenované modely nabízí i vysoce jakostní chromovaný povrch, a navíc jsou součástí nabídky radiátorů v Akci Colours Free, ve které je šest nejprodávanějších barev k dispozici za cenu základní bílé RAL 9016: Black Matt, Anthracite, Light Beige, Beige Quartz, Light Grey a Cement Grey.

S výběrem asymetrického radiátoru i jeho technických parametrů pomůže intuitivní online konfigurátor, ve kterém stačí vybrat způsob vytápění, velikost, potřebný tepelný výkon podle účelu použití, a dále už zvolit samotný design a barvu radiátoru i jeho příslušenství. V případě pochybností o možnostech rozpočtu je konfigurátor skvělým vodítkem také pro okamžitou představu o ceně.

