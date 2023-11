TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / Ikonický design inspirovaný proudem horských řek

Ikonický design inspirovaný proudem horských řek

Evropský lídr v oblasti designových radiátorů Zehnder znovu spojil síly s renomovaným designérským duem King & Miranda. Výsledkem je radiátor Zehnder Tetris s designem inspirovaným energií proudění a tvaru meandrů horských řek! Novinka je unikátní nejen působivou asymetrií příček v symetrickém rámu, ale také svým konstrukčním řešením. Zehnder Tetris přináší nejvyšší standard kvality a designu v každém detailu, a navíc širokou variabilitu provedení.

Nový radiátor Zehnder Tetris byl designérským duem King & Miranda navržen na základě myšlenky spojení živlu přírody a tvůrčí síly architektury. „Jak v architektuře, tak v designu je téma rytmu konstantou. Vtělení určitého rytmu do výrobků nebo staveb pomáhá lidem je pochopit a zapamatovat si je. Radiátor Zehnder Tetris vzývá dynamicky se měnící rytmus pohybu tekutin, proudění vody v topných okruzích a krevního oběhu v našem těle,“ říkají o své inspiraci designéři. Svou vizi zhmotnili čistou a energickou linií trubek ve tvaru koryta řeky.



Zehnder Tetris je unikátní nejen svým designem, ale také technickým řešením s oboustranným protisměrným prouděním uvnitř každé trubky.

Inovativní konstrukční řešení

Právě inspirace dynamikou a energií proudu řek přivedla designéry k unikátnímu technickému řešení – oboustrannému protisměrnému proudění uvnitř každé trubky radiátoru. To mimo jiné přispívá k vynikajícímu výkonu při topení i hloubkovém sušení ručníků. „Radiátor Zehnder Tetris dosahuje mimořádného výkonu od 400 W do 1 kW, který je pro designové radiátory netypicky vysoký. To jej činí atraktivním i pro developerské projekty, protože dokáže nahradit a svým výkonem předčít i klasické koupelnové žebříky určené výhradně k sušení,“ říká Ing. Miroslav Váša, odborník na designové radiátory Zehnder. Samotný design radiátoru překvapí nejen atraktivním vzhledem. Velkorysé pojetí prostoru usnadňuje zavěšování ručníků a důmyslné rozmístění příček umožňuje jejich zavěšení z kterékoli strany.

Pro kreativní plánování

Radiátor Zehnder Tetris nabízí širokou variabilitu, díky které se dokáže přizpůsobit každému prostoru: bude dostupný v různých variantách provozu, se středovým i vnějším připojením, v rozměrech 860 mm, 1 100 mm, 1 460 mm nebo 1 700 mm na výšku a 500 mm nebo 600 mm na šířku. Širokým spektrem barevných odstínů se pak interiéru dokáže dokonale přizpůsobit také vizuálně. „V nabídce je hned 24 nových barev, nicméně na zakázku umíme Zehnder Tetris vyrobit v prakticky neomezeném množství odstínů, stejně jako naše ostatní lakované radiátory,“ informuje odborník ze společnosti Zehnder. Montážní sady a armatury, stejně tak krycí sady topných tyčí je navíc možné barevně s radiátorem sladit.

Výhody Zehnder Tetris při různých typech provozu



Elektrický radiátor Zehnder Tetris s topnou tyčí nové generace lze ovládat i pomocí aplikace v mobilním telefonu.

Radiátor Zehnder Tetris je vyroben z kvalitní dvouvrstvě lakované oceli pro zvýšení odolnosti vůči korozi i mechanickému poškození. Jeho jednoduché linie a dokonale hladký povrch zajišťují nenáročnost údržby. „U teplovodního provozu překvapí vysoký tepelný výkon daný sofistikovanou vnitřní konstrukcí radiátoru a speciálním rozložením vnitřních asymetrických prvků umožňujících rovnoměrné proudění vody,“ vyjmenovává Ing. Miroslav Váša ze společnosti Zehnder a pokračuje: „Elektrický provoz zase vyniká jednoduchým intuitivním ovládáním díky nové generaci elektrických topných tyčí Zehnder. Výhodou je také ekologický provoz: efektivita využití energie spočívá v cíleném využití energie – nastavitelné povrchové teplotě, možnosti ovládání teploty zvlášť pro každou místnost i omezení výkonu až o 50 %.“ Elektrický radiátor Zehnder Tetris je možné ovládat i dálkově prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu. Pro ty, kdo neholdují moderním technologiím, je zachována možnost jednoduchého ručního ovládání.

