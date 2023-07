TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / Řešení každé rekonstrukce usnadní designové radiátory Zehnder

Řešení každé rekonstrukce usnadní designové radiátory Zehnder

V důsledku přísných energetických nároků zahrnují v současné době rekonstrukce starších domů a bytů často změnu topného systému na nízkoteplotní. To s sebou samozřejmě nese také výměnu otopných těles, jelikož se s tímto krokem zvyšují nároky na jejich kapacitu. S jakoukoli stavební situací si snadno poradí široké portfolio koupelnových a bytových radiátorů Zehnder s variabilním příslušenstvím.

S výměnou topného systému bývá potřeba nahradit staré litinové či deskové radiátory za jejich moderní alternativu. Rovnoměrné a příjemné klima jednotlivým místnostem zajistí designové radiátory švýcarského výrobce Zehnder z ocelových trubek. Jejich zásadní výhodou oproti starým otopným tělesům, ale i modernímu podlahovému vytápění, je rychlejší a plynulejší regulace. „Kupříkladu náš článkový ocelový radiátor Zehnder Charleston se dokáže ohřát z 20 °C na 65 °C za pouhé čtyři minuty, tedy podstatně rychleji než u běžných litinových radiátorů,“ přibližuje Ing. Miroslav Váša, vedoucí prodeje designových radiátorů Zehnder. Krátká reakční doba předurčuje otopná tělesa Zehnder s ocelovými trubkami k použití v otopné soustavě s nízkoteplotním zdrojem, jako je například tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel. I při nižších teplotách topné vody totiž dokážou vytvářet příjemné sálavé teplo. Tím napomáhají dosáhnout žádaných úspor při spotřebě tepelné energie, které jsou jedním z cílů každé rekonstrukce.

Pro libovolné připojení

Jedním z ukazatelů pro výběr nových radiátorů by měl být propočet tepelných ztrát, které jsou ovlivněné dispozicí domu, kvalitou jeho izolace i například velikostí oken. „Při výběru nových radiátorů je třeba zohlednit také ‚režim života‘ v daném interiéru, tedy počet členů domácnosti a jejich zvyklosti a také frekvenci užití jednotlivých místností. Tyto parametry jsou zásadní pro výběr odpovídajícího tepelného výkonu i způsobu vytápění nových bytových a koupelnových radiátorů Zehnder,“ vysvětluje odborník. Z pohledu možných způsobů vytápění nabízejí designové radiátory Zehnder teplovodní, kombinovaný i čistě elektrický provoz. V případě kombinovaného provozu je radiátor v topné sezóně vytápěn teplovodní soustavou, mimo sezónu využívá instalované elektrické topné tyče. Při rekonstrukcích pak stoupá význam elektrických radiátorů, protože nevyžadují prakticky žádné stavební úpravy – snadno se instalují a zapojují se jednoduše do elektrické sítě.

Jednotlivým způsobům vytápění je pak nezbytné přizpůsobit připojení otopného tělesa. „Pokud rekonstrukce nevyžaduje kompletní výměnu rozvodů, je třeba respektovat původní přípojky, a tedy i umístění radiátorů. Pro radiátory Zehnder toto ale není handicapem, protože nabízíme opravdu široké možnosti a varianty napojení i kotvení tak, abychom vyšli vstříc každé stavební situaci,“ dodává Miroslav Váša. Značka Zehnder jako průkopník v oblasti užitého designu si však zakládá na tom, že připojovací ventily, armatury a elektrické topní tyče jsou nejen funkčním, ale také estetickým prvkem. Veškeré toto příslušenství proto nabízí v různých designech i barevných provedení pro dokonalé sladění se samotným radiátorem.



Výběr nových radiátorů je třeba přizpůsobit nejen danému prostoru, ale také režimu a počtu členů domácnosti.

Široká nabídka ventilů a termostatických hlavic Zehnder, usnadňuje řešení každé rekonstrukce.



TIP: S (ne)standardní roztečí zatočí

Speciálně pro rekonstrukce starých bytových domů a paneláků, které byly typicky vybaveny litinovými radiátory, nabízí Zehnder řadu ocelových článkových radiátorů Zehnder Charleston Retrofit. „Tento model jsme vyvinuli právě pro snadnou náhradu starých litinových těles, která měla specifické boční rozteče neodpovídající dnešním standardům – nejčastěji 500 milimetrů. Díky shodné rozteči lze model Retrofit namontovat na stávající rozvody, což minimalizuje potřebu stavebních zásahů,“ vysvětluje odborník na designové radiátory Zehnder. Snadnou instalaci pak doprovází i další benefit, a to výjimečná variabilita, díky níž se dokáže přizpůsobit opravdu každému rekonstruovanému prostoru. Model Retrofit je totiž součástí „rodiny“ radiátorů Zehnder Charleston, které jsou dostupné v pěti hloubkách od 62 do 210 milimetrů a ve více než 35 standardních výškách od 26 centimetrů až do úctyhodných tří metrů. Radiátor lze vyrobit v téměř jakékoli délce, jediným limitem je minimální počet čtyř článků a hydraulika topného systému. Navíc umožňuje zkosené, rohové i obloukové provedení. Více než padesát barevných možností v základu včetně jedinečného průhledného laku Technoline s industriálním vzhledem je pak už jenom pomyslnou třešničkou na dortu.



Zehnder Charleston Retrofit umožňuje díky shodné boční rozteči snadnou náhradu starých litinových radiátorů.

Radiátory Zehnder nabízí standardně více než padesát barevných variant, celkem pak přes 700 barevných odstínů a provedení.



Do podlahy i do zdi

Specifickým požadavkům rekonstrukce se přizpůsobí také možnosti kotvení otopných těles. Některé typy designových bytových radiátorů Zehnder lze kromě rovnoběžného zavěšení na zeď kotvit také přímo do podlahy. Toto řešení je možné pro všechny způsoby vytápění, záleží na konkrétní stavební situaci a přípravě. Možnosti kotvení koupelnových radiátorů pak rozšiřuje jejich instalace kolmo na stěnu. Jak popisuje Miroslav Váša ze společnosti Zehnder: „Ukotvení koupelnového radiátoru kolmo na zeď se využívá zejména pro optický předěl místnosti, ale má i praktické opodstatnění. Pokud se vhodně umístí například mezi umyvadlo a vanu, nabízí z obou stran snadný dosah ručníků.“ Příkladem jsou modely Zehnder Subway a Zehder Quaro, jejichž obvodová konstrukce s hranatým profilem je kotvena přímo do zdi. U asymetrického radiátoru Zehnder Yucca Asym se k ukotvení používá speciální vidlice. Standardně se tyto radiátory připojují z podlahy, a to pro všechny způsoby vytápění. V případě připojení radiátorů ze zdi pak může být kombinované provedení komplikovanější z důvodu náročnějšího umístění elektrické topné tyče. Nejde však o nerealizovatelný požadavek.



Designový radiátor Zehnder Excelsior lze kotvit i do podlahy.

Asymetrický radiátor Zehder Yucca Asym umožňuje instalaci kolmo na zeď.



TIP: Který radiátor je ten pravý? Pomůže konfigurátor!



Online konfigurátor pomůže vybrat radiátor jak z hlediska technických požadavků, tak i preferovaného designu.

Volbu radiátorů při rekonstrukci určitě není radno podcenit, proto výrobce Zehnder připravil intuitivní online konfigurátor. V něm stačí specifikovat technické požadavky, jako způsob vytápění, zdroj tepla a tepelný výkon, a dále už vybrat tvar radiátoru a jeho barevné provedení na míru představám rekonstruovaného interiéru. Samozřejmostí je volba příslušenství a armatury, a to včetně možnosti barevného sladění s otopným tělesem. Návrh a nezávaznou cenovou nabídku je tak možné získat za pár kliknutí! Pro výběr radiátoru Zehnder Charleston, který je i s možností pro rekonstrukce bytů se starými litinovými radiátory, je připravený konfigurátor Zehnder Charleston. „Na našem webu jsou také ke stažení volně dostupné dokumenty s technickými údaji pro správnou montáž a pro projektanty navíc nabízíme podklady v projekčních programech ProTech a TechCON,“ dodává odborník ze společnosti Zehnder.

Aby byla rekonstrukce tou poslední

Jsou-li v domě či bytě velmi staré rozvody, určitě je vhodné investovat do komplexní rekonstrukce, tedy včetně renovace vodovodní soustavy a elektroinstalace. Kvalitní provedení rozvodů je přitom pro zajištění efektivního vytápění bytovými radiátory klíčové. Z důvodu jejich rizikovosti z hlediska havárií se proto vyplatí investovat do opravdu kvalitních materiálů a izolace potrubí, i do jeho odborné instalace. Designové radiátory švýcarského výrobce Zehnder, které jsou finálním článkem celého systému vytápění, jsou pak připravené pro velmi snadnou instalaci a dlouhou životnost. Tu jim zajišťuje zejména precizní svaření se stoprocentní těsností a lakování až po tlakové zkoušce tělesa. Pokud tedy budou veškeré rozvody připravené správně, bude tato rekonstrukce zaručeně tou poslední, kterou budete muset podstoupit.

