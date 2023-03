TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / Vybíráte radiátor? Poradíme, jak na to!

Vybíráte radiátor? Poradíme, jak na to!

Pro single jedince anebo početnější rodinu? Za účelem vytápění koupelny či jen sušení ručníků anebo obojího? S kulatými, plochými nebo hranatými trubkami? Ve svislém či vodorovném provedení?

Ač to může být překvapivé, i při výběru radiátoru bychom se měli zamyslet nad těmito i mnoha dalšími kritérii. Jedině tak padne do koupelny jako ulitý a svému majiteli bude výborně sloužit!

„Při volbě koupelnového radiátoru je dobré zvážit nejrůznější požadavky, ať už se jedná o ty techničtější, jako například způsob vytápění, zdroj tepla či tepelný výkon, tak i ty čistě designové. Pro někoho může být rozhodující tvar radiátoru a jeho komponentů, pro jiného povrchová úprava a někdo zase vyžaduje jejich speciální provedení, kterým mohou například částečně rozdělit prostor koupelny, anebo jej umístit vodorovně pod okno. Mnohé by třeba vůbec nenapadlo, že si mohou u některých radiátorů sjednotit barevné provedení připojovací sady tak, aby k sobě vše perfektně ladilo do harmonického celku,“ říká Ing. Jiří Štekr, vedoucí zastoupení Zehnder Group pro ČR a SR, a dále navazuje: „Mnoho lidí dnes raději vyhledává informace z pohodlí domova, protože nejsou vázáni na otevírací dobu obchodů a mají u toho svůj klid. Na tento trend posledních let jsme se tak snažili zareagovat a poskytujeme zákazníkům veškeré možnosti přehledně na jednom místě. Proto jsme vytvořili intuitivní online konfigurátor, který laiky vybírající radiátory pro svou koupelnu bezpečně provede všemi nástrahami a dovede k finálnímu výběru, který jim bude nejvíce vyhovovat. Zvolený radiátor si pak stále můžete prohlédnout u nejbližšího prodejce.“ Jednoduše z pohodlí domova, a přitom bez nutnosti odborných znalostí, vybere každý z nás radiátor raz dva!