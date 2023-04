PODCAST: Klasikem mezi radiátory je Charleston - pro modernizace, novostavby i retro

Nadčasový design, vysoká kvalita, nesčetná individuální řešení vycházející vstříc nejrůznějším požadavkům zákazníků, včetně vlastností podporujících úsporný provoz otopných soustav a využití OZE, to jsou hlavní důvody, proč je Zehnder Charleston nejen klasikou, ale i řešením současných a budoucích potřeb vytápění interiérů.

Společnost Zehnder si zaregistrovala patent na první ocelový trubkový radiátor již v roce 1930. Tehdy se zrodila legenda Zehnder Charleston připomínající dobu svého vzniku názvem tance, který pronikl do celého světa stejně tak jako konstrukčně zcela nový druh radiátorů.

Od původního ručního svařování dílů a následně jednotlivých článků do těles radiátorů se již před řadou let přešlo na roboticky provádění laserové svařování.



Obr. Rozdíl vzhledu i kvality svarů mezi starší technologií svařování (vlevo) a laserovou (vpravo) je zřejmý již na první pohled.

To zaručuje vysokou a trvale konstantní kvalitu radiátorů a dlouhodobou životnost. Svary jsou nyní tak kvalitní, že se po vyleštění dokonce staly žádaným designovým prvkem specifické řady radiátorů Charleston Technoline s povrchovou úpravou průhledným lakem.

Specifikace nabídky barev a povrchů radiátorů Charleston je otázkou vzorníku s desítkami práškovou technologií nanášených barev včetně průhledného laku zahrnující nejen lesklé povrchy, ale i matné, strukturované, chromované aj. Designově velmi žádané je například přizpůsobení povrchu radiátoru keramickému nebo kamennému obkladu stěny okolo něj.



Obr. Vedle oblíbené bílé, případně její varinty „slonová kost" nebo aktuálně černých povrchů je možné zvolit i jiný nadstandardní z cca 700 barevných odstínů.

Obr. Designové provedení Technoline s bezbarvým lakem využívá hladkost povrchu ocelových radiátorů včetně dokonalého svaru k dosažení mimořádně působivého industriálního efektu.



Běžná nabídka deskových ocelových otopných těles zahrnuje několik desítek výkonových řad. Radiátory Charleston jsou článkové, přičemž článek může mít dva až šest sloupků. Vzhledem k výrobní technologii svařování je možné vybírat mezi 36 standardními výškami, od pouhých 260 mm do maximálních 3 000 mm přesahujících běžnou výšku obytných prostorů. Volba počtu sloupků v článku, počtu článků v radiátoru a jejich výšky nabízí stovky možných kombinací, prakticky plynule volitelný výkon radiátoru. Podobně variabilní je napojení radiátoru na přívod a zpátečku teplovodní otopné soustavy s více než 30 možnostmi včetně nabídky radiátoru s již integrovaným termostatickým ventilem.

Na jedné straně omezená výstavba nových domů, na druhé straně násobně četnější nutnost modernizovat budovy stávající, snižovat v nich spotřebu energií. Ne vždy je však nutné a možné demontovat všechny součásti stávajících otopných soustav. A zde nachází uplatnění modelová řada Retrofit z rodiny Charleston. Tyto radiátory jsou zvláště vhodné pro náhradu litinových radiátorů. Je to dáno tím, že nabízí klasické rozteče používané u litinových těles.



Obr. Kombinací počtu sloupků, článků a jejich výšky se lze radiátor přesně přizpůsobit požadovanému výkonu pro vytápění místnosti.

Obr. Články radiátorů modelové řady Charleston Retrofit mají při stejném počtu sloupků jako měněné litinové o něco menší výkon, ale protože jsou štíhlejší, vejde se jich do daného prostoru více a proto disponují stejným výkonem.





Obr. Takto jednoduché je eventuální zbavování povrchu radiátorů Charleston od usazeného prachu. Bez snímání horního krytu, bez výskytu těsných rohů, do kterých se nelze dostat atp.

Obecně vzato lze radiátory modelové řady Charleston Retrofit použít pro výměnu jakýchkoliv otopných těles. V případě většího počtu měněných těles s nestandardní roztečí je možné objednat radiátory Retrofit i s takovou roztečí a tím významně snížit potřebu práce řemeslníků při úpravách rozvodů a zásadně zkrátit čas modernizace. A výhody pro uživatele vytápěných prostorů jsou zřejmé. V krátké době se zásadně povýší design a hladký povrch radiátorů se snadno a dobře udržuje v čistotě bez nutnosti demontovat nějaké kryty atp.

Nejen ve stávajících budovách, ale i v nově navrhovaných se zvláštním zřetelem na design, individuální architekturu se objevuje požadavek na atypický tvar radiátoru. Možnost atypické, i když standardně nabízené výšky až 3 000 mm již byla zmíněna. Ale je možnost nechat vyrobit radiátor jako exkluzivní interiérový prvek i do oblouku, například do arkýřů bytů, do rohů s různými úhly aj.

Na luxusním designu radiátorů Charleston se podílí i skutečnost, že celé těleso je dodáváno v celku. Nestaví se ze skupin po deseti článcích nebo i jen jednotlivých článků, jak to je běžné u těles litinových. Není to třeba, neboť ocelové radiátory jsou násobně lehčí než litinové. Proto jsou svařované spoje mezi články jednolité, nevykukuje z nich jinak nutné těsnění, nehrozí, že by těsnění po čase začalo propouštět otopnou vodu a případně těsněním difuzí dovnitř pronikal vzduch. Nižší hmotnost a celistvost radiátoru, z toho profitují i topenářské instalační firmy.

Zostřená pozornost se nyní při výběru radiátorů věnuje jejich schopnosti rychle zvýšit a snížit výkon. Rychlé reakce radiátorů na změnu teplot jsou cenné zejména v rekonstruovaných budovách s moderní otopnou soustavou. Interiéry se rychle vyhřejí, ale nepřetápí, což šetří spotřebu energií. Povrch radiátorů Charleston se při teplotním spádu 70/50/23 zahřeje z 20 °C na 65 °C za pouhé 4 minuty, když srovnatelné litinové těleso za 4 minuty zvýší svou teplotu jen na 33 °C. Při chladnutí dokáže promptně reagovat na požadavek snížení teploty. Například z teploty 58 °C na 33 °C ochladne za 39 minut, zatímco litině to trvá cca 120 minut. Ocelové radiátory Charleston svou rychlostí reakce překonávají ve spojení s kondenzačními kotli nebo tepelnými čerpadly preferované podlahové vytápění. I proto je jejich uplatnění v nízkoteplotních soustavách vhodné.



Obr. Rychlost reakce na změny potřeb tepla k vytápění v kombinaci s variabilitou volby výkonu radiátoru Charleston pro optimální provozní podmínky zdroje tepla umožňují plné zapojení OZE





Dostupnost, cena

Dostupnost ocelových radiátorů Charleston se nyní pohybuje ve lhůtách od ihned až přibližně do 6 týdnů, pokud by požadovaný typ nebyl na skladě. Pro zákazníky je příznivé, že modely Retrofit se cenově pohybují na úrovni dovozu litinových těles poté, co tuzemská výroba litinových byla ukončena.