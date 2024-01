TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / Benešovu vilu v Sezimově Ústí vytápí radiátory firmy sídlící jen kousek od památníku

Jihočeské Sezimovo Ústí má nečekaně bohatou minulost. Je spojeno s velkými jmény historie, kultury, ale i světového podnikání. Kázal zde Jan Hus, založil jej Tomáš Baťa, řadu let zde strávil bývalý prezident Dr. Edvard Beneš, jehož zde navštěvoval T. G. Masaryk i jeho syn Jan. Sídlí zde řada úspěšných firem včetně firmy Zehnder, která zajistila vytápění vily.

Druhý československý prezident Edvard Beneš si v roce 1930 nechal v jihočeském Sezimově Ústí na místě zvaném Kazatelna, kde kdysi kázal Jan Hus, postavit letní sídlo. To s výjimkou protektorátních let, která strávil v emigraci a kdy ve vile sídlilo německé vojenské velitelství, užíval společně s manželkou Hanou. Zde také v roce 1948 zemřel. Prezidentova hrobka se nachází v zahradě vily a je chráněnou kulturní památkou.

Dvoupatrová vila postavená v jihofrancouzském stylu dominuje rozlehlému pozemku a nabízí nádherný pohled do zahrady, kterou navrhl architekt Otakar Fierlinger. Neméně působivý je interiér vily, kterou navrhl architekt Petr Kropáček za přímé účasti manželů Benešových. Dvě členitá křídla, impozantní obytná hala, vkusná zákoutí a niky, velká okna, dobový nábytek nebo sbírka keramiky a porcelánu včetně jídelní soupravy ze 17. století vyrobené v nedaleké Staré Roli.

Podle závěti Hany Benešové se vila a část mobiliáře staly majetkem Husitského muzea v Táboře. Brzy poté byly vila i hrobka Edvarda Beneše uzavřeny pro veřejnost a místo bylo využíváno režimními pohlaváry mimo jiné k tajným zasedáním. Necitlivé zacházení a zásahy do interiéru napravila až rekonstrukce provedená v letech 2006–2009, v jejímž rámci došlo mimo jiné k výměně starých litinových radiátorů ve spodním patře vily. Řízením osudu se dodavatelem stala firma Zehnder, která má sídlo nedaleko této významné kulturní památky.

Samotný výběr dodavatele ale nebyl náhodný. Firma Zehnder, která se nedávno sama přestěhovala do nového sídla, provozuje v Sezimově Ústí, jen pár set metrů od vily Benešových, unikátní špičkovými technologiemi nabité školicí centrum, kde v praxi představuje všechny oblasti svého podnikání. Ty se soustředí na kompletní zajištění zdravého, komfortního a úsporného vnitřního klima: designové radiátory, systémy řízeného větrání s rekuperací a stropní sálavé panely pro vytápění a chlazení. Coby evropská jednička ve výrobě ocelových článkových radiátorů byla vybrána jako dodavatel radiátorů, které budou schopny nahradit původní litinové radiátory ve vile Benešových. Nabízí totiž unikátní řešení – ocelové článkové radiátory Charleston, stylové plnohodnotné nástupce osvědčených litinových těles, včetně řady Charleston Retrofit, která je přímo uzpůsobena pro snadnou náhradu litinových radiátorů bez nutnosti konstrukčních úprav rozteče napojení.

Radiátor Zehnder Charleston byl patentován ve stejném roce, kdy manželé Benešovi začali se stavbou vily. Ve stejném roce svět ovládl tanec, který určoval ráz doby – Charleston. Tanec, který se stal fenoménem doby, dal název i převratnému novému radiátoru. I ten se pak stal hitem. Jeho prodej se rozšířil do celého světa a dodnes je nejprodávanějším modelem mezi designovými radiátory Zehnder. Radiátor je totiž ideální nejen pro rekonstrukce rodinných domů a bytů, kde dosluhují staré litinové nebo deskové radiátory, ale také pro rekonstrukce historických budov, kde je zvláštní důraz kladen na zachování celkového rázu interiéru při současném zajištění dostatečného topného výkonu ve špatně izolovaných historických budovách. Radiátory Zehnder Charleston mají totiž vynikající hřejivý výkon, nadčasový design, mimořádně kvalitní zpracování bez viditelných svárů a vysoce kvalitní dvouvrstvé lakování. Jsou prostorově i vzhledově naprosto variabilní, je možné je kotvit nejen do stěn, ale i pouze do podlahy, a tedy kdekoli v prostoru. Dodávají se i v provedení do oblouku v potřebném zakřivení na míru podle potřeb interiéru a dokonale vyhoví i rozměrově. Standardně se vyrábí do výšky 3 metrů, na zakázku pak až do výšky 6 m, což je výhodou v historických budovách s vysokými stropy i v moderních interiérech pracujících s radiátorem jako s funkčním designovým prvkem. Radiátory Zehnder Charleston jsou zkrátka nadčasovou klasikou se zárukou dlouhé životnosti. Instalace ve vile Benešových tomu budiž důkazem.







