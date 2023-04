TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / Článkové radiátory Zehnder Charleston – variabilní řešení do každého interiéru

Článkové radiátory Zehnder Charleston – variabilní řešení do každého interiéru

Ačkoliv se článkové radiátory Zehnder Charleston vyrábí už bezmála 100 let, jejich popularita stále roste. A to nejen díky tradiční konstrukci a široké škále připojení a kotvení, ale i barevné, výškové či tvarové variabilitě, které z nich dělají „chameleona“ ve světě topných těles.

Tradiční řešení i do moderních interiérů

Ačkoliv se vyrábí už téměř 100 let, mají ocelové článkové radiátory Zehnder Charleston stále co nabídnout. „Skutečnost, že jsou tyto radiátory na trhu už tak dlouhou dobu, jen podtrhuje jejich jedinečnost. I když se jejich design téměř nezměnil, článková konstrukce, která jim propůjčuje transparentní vzhled, je stále velmi oblíbená a poptávaná. Díky své variabilitě se totiž hodí opravdu do každého interiéru – od klasičtějších instalací běžných budov, až po moderní interiéry,“ popisuje úvodem Ing. Miroslav Váša, vedoucí prodeje designových radiátorů Zehnder.

Variabilita topných těles

Široká škála hloubek, výšek, délek, tvarů i způsobů připojení a kotvení či barevných provedení umožňuje, že lze radiátory optimálně přizpůsobit prakticky každému interiéru, prostoru i požadavkům na tepelný výkon. „Článkové radiátory Zehnder Charleston nabízíme v pěti hloubkách od 62 do 210 mm a více jak 35 standardních výškách od 26 centimetrů do tří metrů. Na vyžádání samozřejmě zvládneme vyrobit i atypické provedení,“ popisuje Ing. Miroslav Váša a dále navazuje: „Jsme také schopni vyrobit radiátory téměř o jakékoliv délce, jediným limitem je přitom minimální počet čtyř článků, tedy délka 184 mm, a pak samozřejmě to, co dovolí hydraulika topného systému. Navíc díky bohaté historii poskytujeme více jak 30 možností připojení. Velmi oblíbené je například středové připojení vyskytující se zejména u vysokých těles, či připojení Completto s integrovaným ventilem.“

Dávno už také neplatí, že radiátor musí být pouze rovný. „Možné je i obloukové provedení či rohové řešení, a to jak do vnitřních rohů, tak i pro umístění na ty vnější,“ doplňuje odborník ze společnosti Zehnder a dodává: „Co se barevného provedení týče, standardně máme v portfoliu přibližně 50 barev, ale na zakázku se dá vyrobit téměř jakékoliv provedení – celkem tak dokážeme aplikovat více než 700 odstínů.“ A to včetně moderní povrchové úpravy Technoline, neboli průhledného laku, který nechá vyniknout technologii výroby radiátorů, a hodí se tak právě do moderních interiérů v kombinaci s přírodními materiály, jako je dřevo či kámen.



Nízké provedení radiátoru Zehnder Charleston s nožičkami. Nízké provedení radiátoru Zehnder Charleston s nožičkami.

Atraktivní obloukové provedení radiátoru Zehnder Charleston v povrchové úpravě Technoline. Atraktivní obloukové provedení radiátoru Zehnder Charleston v povrchové úpravě Technoline.



TIP: Kvalitní svařování základem dlouhé životnosti

Za dobu vývoje se sice design článkových radiátorů příliš nezměnil, technologie výroby však poměrně významně. Díky laserovému svařování je spoj kvalitnější a má větší životnost. „Po svaření jednotlivých článků i celé sestavy se vždy provádí tlaková zkouška, abychom měli jistotu, že nikde nedojde k průsaku topného media,“ říká Ing. Miroslav Váša a dodává: „Životnost radiátorů prodlužuje také kvalitní dvouvrstvé lakování. Jedná se vždy o základní antikorozní lázeň, po které se antistaticky nanáší prášková barva, která se vypaluje v peci, vytvrzuje a tvoří výsledný efekt.“

Optimalizované řešení pro nízkoteplotní systémy

Díky článkové konstrukci umožňují radiátory vyšší přenos sálavého tepla, které působí stejně příjemně, jako například sluneční paprsky či hořící krb. Jsou také velmi vhodné pro nízkoteplotní soustavy. „Při vytápění kondenzačními kotly a tepelnými čerpadly není voda v radiátorech ohřívána na tak vysokou teplotu. Článkové radiátory Zehnder Charleston díky své výjimečné konstrukci a rozměrové variabilitě nabízí možnost optimalizovat velikost používaného tělesa a napomáhají tak dosáhnout žádaných úspor při spotřebě tepelné energie,“ popisuje odborník a doplňuje: „Produkují totiž až 35% podíl sálavého tepla. Zejména u vyšších modelů je zajištěno lepší proudění a teplá voda se může lépe rozvrstvit i při nižších teplotách, tak vzniká příjemné teplo.“ Při řešení výměny starého kotle za ten kondenzační či tepelné čerpadlo jsou topná tělesa článkové konstrukce správnou volbou.

TIP: Výběr topného tělesa

Kromě možnosti obrátit se přímo na výrobce, který poradí a vysvětlí potřebné a navíc vytvoří specifikaci včetně technických detailů pro konkrétní stavbu, jsou i další možnosti. „Pro projektanty jsou k dispozici podklady v projekčních programech ProTech a TechCON a navíc jsou na našem webu volně stažitelné dokumenty s technickými údaji pro správnou montáž a všechny typy připojení. Při výběru vhodného tělesa lze využít také možnosti online konfigurátoru,“ radí Ing. Miroslav Váša. Po zadání všech potřebných parametrů na rozměr a výkon se vyfiltrují tělesa, u kterých už je třeba vybrat jen potřebný design, aby do konkrétního objektu co nejlépe pasovaly.

Příklady konkrétních realizací:



Do moderních industriálně laděných interiérů povrchová úprava Technoline článkového radiátoru Zehnder Charleston perfektně padne. Do moderních industriálně laděných interiérů povrchová úprava Technoline článkového radiátoru Zehnder Charleston perfektně padne.

Matné černé provedení radiátoru Zehnder Charleston v dřevěném interiéru rodinného domu. Matné černé provedení radiátoru Zehnder Charleston v dřevěném interiéru rodinného domu.

Povrch Technoline radiátoru Zehnder Charleston vynikne i v zámeckých historických prostorách. Povrch Technoline radiátoru Zehnder Charleston vynikne i v zámeckých historických prostorách.



