Hledáte náhradu za litinový radiátor? Řešení je nasnadě: zvýhodněný Charleston Retrofit

Topná tělesa Charleston Retrofit jsou optimální řešení zejména pro rekonstrukce rodinných domů a bytů. Umožňují jednoduchou náhradu litinových těles i výměnu jiného starého radiátoru za nový. Momentálně jsou navíc v prodeji za zvýhodněných podmínek.

Zehnder Charleston je nejen originál mezi článkovými radiátory, ale i designovou klasikou. Při rekonstrukcích, kde je potřeba se obejít bez větších stavebních úprav, lze radiátory v provedení Retrofit díky shodné rozteči bočního připojení namontovat na stávající rozvody.

V případě kompletní rekonstrukce se nabízí připojení Completto s integrovaným ventilem nebo jiný typ připojení.







Dodáno jako kompletní radiátor – Zehnder Charleston je doručen lakovaný v požadované barvě, sestavený jako jeden kus s daným počtem článků dle objednávky a s odpovídajícím způsobem připojení. © Zehnder Group Dodáno jako kompletní radiátor – Zehnder Charleston je doručen lakovaný v požadované barvě, sestavený jako jeden kus s daným počtem článků dle objednávky a s odpovídajícím způsobem připojení. © Zehnder Group

Připraven ke snadné montáži

Tělesa Retrofit jsou oblíbené u instalatérů a montážních firem také pro svou jednoduchost a rychlost připojení. Zehnder Charleston je dodáván lakovaný v požadované barvě, sestavený jako jeden kus a s připojením dle objednávky. Díky tomu, nižší hmotnosti (oproti litinovým tělesům) a rychloupínací sadě Zehnder EasyFix je montáž rychlejší, snadnější i bezpečnější.

Sestavování z jednotlivých článků otevírá těmto radiátorům obrovské možnosti pro přizpůsobení se stavebním potřebám v novostavbách i ve staré zástavbě. Oproti základním zkompletovaným modelům je u nadměrných délek nebo rozměrů na přání možná dodávka radiátoru na stavbu také ve více částech, přičemž ty jsou na místě spojeny.



Zehnder Charleston Retrofit umožňuje jednoduchou náhradu litinového radiátoru nebo výměnu starého radiátoru za nový. V katalogu naleznete přiřazení vhodných modelů Retrofit k litinovým radiátorům se shodnou roztečí bočního připojení, včetně technických údajů a zvýhodněných cen. © Zehnder Group Zehnder Charleston Retrofit umožňuje jednoduchou náhradu litinového radiátoru nebo výměnu starého radiátoru za nový. V katalogu naleznete přiřazení vhodných modelů Retrofit k litinovým radiátorům se shodnou roztečí bočního připojení, včetně technických údajů a zvýhodněných cen. © Zehnder Group

Radiátory Zehnder pro rekonstrukce obytných prostor jsou k dispozici v pestré škále barev a provedení. © Zehnder Group



Lepší tepelná regulace s velmi rychlým náběhem

Při experimentálním měření pomocí termokamery bylo zjištěno, že se povrch radiátorů Charleston zahřeje z 20 °C na 65 °C za pouhé 4 min (byly porovnávány náběhy teplot při teplotním spádu 70/50 °C). Oproti běžným litinovým tělesům má tedy podstatně rychlejší náběh na požadovanou teplotu. Krátká reakční doba činí radiátory Zehnder Charleston ideální pro použití v otopné soustavě s nízkoteplotním zdrojem (tepelná čerpadla, kondenzační kotle, atd.). Umožňuje také lepší regulaci, zbytečně nepřetápí interiér.

Kvalita za skvělou cenu

Ceny článkových radiátorů Zehnder Charleston Retrofit, středového připojení a připojení s integrovaným ventilem jsou momentálně pro český a slovenský trh výrazně sníženy. Při porovnání podmínek je nyní cena za jeden článek na podobné úrovni jako u litinového tělesa – tím je eliminována zřejmě největší výhoda litiny, tedy nízké pořizovací náklady. Díky zvýhodnění se navíc radiátory Retrofit svou cenou přibližují cenové hladině deskových radiátorů. A to vše při vysoké kvalitě.

Výrobky Retrofit jsou svým vzhledem, designem, technologií výroby i použitými materiály zcela totožné jako ostatní ocelové trubkové radiátory Zehnder řady Charleston.



Snadná instalace radiátoru díky rychloupínacím konzolám EasyFix ušetří čas při montáži. © Zehnder Group Snadná instalace radiátoru díky rychloupínacím konzolám EasyFix ušetří čas při montáži. © Zehnder Group

Robustní kartonové obaly zabraňují poškození při dopravě. Smršťovací fólie chrání radiátor při instalaci i malování a odstraňuje se až při stěhování. © Zehnder Group



Čím si vás Zehnder Charleston také získá

Topná tělesa Zehnder Charleston jsou souhrnem jedinečných vlastností, jako je vysoká kvalita, nadčasový moderní design, jednoduché čištění zaručující vysokou hygienu a velká rozmanitost modelů.

V průhledném laku Technoline se velice dobře hodí do interiérů zařizovaných v osobitém industriálním nebo přírodním stylu. Jsou k dostání ve více než 700 barvách a mnoha povrchových úpravách ze vzorníku Zehnder.

Zehnder Charleston se vyrábí z přesných ocelových kulatých trubek o ø 25 mm. Můžete je volit v nejžádanějších rozměrech – o výšce 260 až 3 000 mm, v jakékoliv délce (počet článků × 46 mm), a s hloubkou od 62 do 210 mm (2 až 6-trubkové provedení), s mnoha způsoby připojení včetně varianty s integrovaným ventilem Completto. Tvarově v provedení do oblouku nebo rohovém, volně stojícím před prosklennou plochou, s lavicí či do koupelny s držákem na ručník. Se svou variabilitou nabízí řešení pro každý interiér.







V bytě ale i jako koupelnový radiátor působí Zehnder Charleston velmi elegantně. © Zehnder Group V bytě ale i jako koupelnový radiátor působí Zehnder Charleston velmi elegantně. © Zehnder Group

Tištěný katalog k dispozici

Vyžádejte si tištěný katalog Charleston Retrofit, nebo si jej prohlédněte v elektronické verzi. K dispozici je také kompletní ceník pro radiátory Charleston.

Dokumenty ke stažení a více informací k radiátoru Retrofit naleznete na: www.zehnder.cz/snadna-vymena-retrofit

O přednostech radiátoru Charleston Retrofit jsme si také povídali s Ing. Miroslavem Vášou, produktovým managerem Zehnder. O přednostech radiátoru Charleston Retrofit jsme si také povídali s Ing. Miroslavem Vášou, produktovým managerem Zehnder.