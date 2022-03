Klasické radiátory Zehnder Charleston vytápí historickou budovu VŠCHT

Interiéry ikonické budovy Vysoké školy chemicko-technologické v pražských Dejvicích od architekta Antonína Engela prošly v roce 2021 rekonstrukcí. Mimo jiné byla vyměněna také litinová otopná tělesa za moderní ocelové článkové radiátory Zehnder Charleston. Rozhovor na kameru o výběru vhodných radiátorů pro rekonstrukce historických budov nám poskytl obchodně-technický zástupce výrobce otopných těles Zehnder, pan Miroslav Váša.

Budova VŠCHT byla postavena ve třicátých letech minulého století. Zhruba od té doby se píše i tradice výroby otopných těles Zehnder. „Tyto radiátory představují ten klasický design, jaký je vyžadován v tomto typu budov, ale zároveň přinášejí prvky moderních radiátorů,“ říká Miroslav Váša. Příznivější je regulace teplot z důvodu výrazně rychlejšího náběhu teplot otopného tělesa oproti původní litině. „Při zatopení z 20 ° na 65 °C se u našich radiátorů dostaneme na tuto teplotu zhruba za 4 minuty, což u litiny trvá v řádu až hodin,“ vysvětluje Miroslav Váša. Díky tomu podle jeho slov tyto radiátory umožňují snadnou regulaci při dnes často využívaném nízkoteplotním způsobu vytápění.



Radiátory Charleston od společnosti Zehnder v nových interiérech VŠCHT Radiátory Charleston od společnosti Zehnder v nových interiérech VŠCHT



Miroslav Váša vyzdvihuje i snadnou montáž, kdy se tělesa zavěšují na jednoduché konzole bez nutnosti složitého kotvení. Nová tělesa budou v upravených interiérech školy sloužit minimálně několik desítek let. Tomu musí odpovídat životnost radiátorů. „Díky systému výroby, kdy radiátory kompletně svařujeme laserovou technologií, dosahujeme dlouhé životnosti,“ říká zástupce švýcarského výrobce Zehnder. „Jednotlivé články se svařují dohromady z hlavových kusů a samostatných trubek, které určují budoucí výšku tělesa. Hlavové kusy mohou být dvou až šestitrubkové. Svár z laserové technologie je hladký nejen z venku, ale i zevnitř. Potom nedochází k uvolňování strusky a nečistot do otopného systému,“ vysvětluje Miroslav Váša.







V dalším kroku výroby se jednotlivé články svaří k sobě a otopné těleso jde na tlakovou zkoušku. Až po této zkoušce je radiátor dvouvrstvě lakován, a to nejprve v antikorozní lázni a následně v tzv. kabině, kde se elektrostaticky nanáší prášková barva, která se následně vypaluje v peci. „My tato tělesa vyrábíme od výšky 26 cm do 3 m, případně i 6 m na vyžádání. Délka je od 4 článků neomezená. Do 64 článku se tělesa dodávají v jednom kuse. Delší tělesa se již obvykle dodávají z více kusů, a to obvykle z důvodu dopravy a logistiky na stavbě,“ popisuje Miroslav Váša. I tato rozměrová variabilita je výhodou při navrhování těles pro nízkoteplotní systémy vytápění.

Další informace a také záběry z montáže otopných těles Zehnder Charleston a z prohlídky téměř dokončených interiérů před předáním díla naleznete v našem videu. Montáž designových radiátorů Charleston od firmy Zehnder v historické budově Vysoké školy chemicko-technologické provedla akciová společnost Area TZB.