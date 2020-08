TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / Radiátory Zehnder Charleston a Kafkův dům – unikátní symbióza

Radiátory Zehnder Charleston a Kafkův dům – unikátní symbióza

Designové článkové radiátory vysoké kvality Zehnder Charleston jsou ideálním řešením pro rekonstrukce – nejen domů s mimořádnou architektonickou i kulturně-historickou hodnotou.

Dům stojící na místě stavby, kde se v roce 1883 narodil legendární spisovatel Franz Kafka, získal po letech chátrání konečně reprezentativní podobu. O jeho znovuzrození se postaral tým architektů pod vedením Denisy Strmiskové a ateliéru Anta. V rekonstruovaných interiérech dvě stě let starého domu se o tepelnou pohodu nově starají neméně článkové ocelové radiátory Zehnder Charleston.

Co je Kafkův dům?

Kafkův dům stojící v blízkém sousedství barokního chrámu sv. Mikuláše a Staroměstského náměstí v Praze je symbolicky spjat se stěžejní postavou literatury 20. století Franzem Kafkou. Spisovatel se v domě narodil roku 1883, tehdy ještě v bývalé prelatuře benediktinského kláštera u sv. Mikuláše. Kafka zde s rodiči pobýval první dva roky svého života, poté se přestěhovali na Václavské náměstí. Dům pak o několik let později vyhořel. V roce 1904 postavil architekt Osvald Polívka na jeho místě nový, starým domem důsledně inspirovaný secesní dům.

Nový život s novým radiátorem

V případě rekonstrukcí stojí investor i architekt velmi často před otázkou, jaké řešení zvolit, aby do domu přinesl novou kvalitu při zachování ducha původního návrhu. Fantazie o Kafkovi se v pojetí Denisy Strmiskové protíná s patinou doby a kontrastem živosti a neživosti. Velkorysé dispozice bytů jsou doplněny jemným detailem dřevěného deštění, jež lemuje společenské místnosti (obývací pokoje, chodby a jídelny) všech bytů. Jejich tvarosloví a lomená bílá barva volně navazují na původní repasovaná dřevěná okna a dveře. Dekor se dále propisuje i do detailů nábytku a dostává se tím do nových souvislostí. V takto promyšleném interiéru bylo nutné uvažovat o každém detailu – radiátory, jak bylo řečeno, nevyjímaje.



Secesní Kafkův dům v Praze v blízkosti Staroměstského náměstí po rozsáhlé rekonstrukci Secesní Kafkův dům v Praze v blízkosti Staroměstského náměstí po rozsáhlé rekonstrukci

Interiéry v sobě snoubí klasické a moderní prvky, jemnost, dekadenci, honosnost i útulnost Interiéry v sobě snoubí klasické a moderní prvky, jemnost, dekadenci, honosnost i útulnost



Moderní radiátory s respektem k době

Přímou citací zmíněného dialogu mezi starým a novým jsou právě použité radiátory Zehnder Charleston. Moderní topidla, jejichž univerzální trubkový design dělá radost bezpočtu uživatelů na celém světě už devět desítek let. Radiátor Zehnder Charleston se v evropských interiérech objevil poprvé v roce 1930. Zákazníci již v těch dobách oceňovali jeho mimořádné vlastnosti, které stojí za jeho oblibou i dnes, na začátku třetí dekády jedenadvacátého století. V Kafkově domě se staly součástí nově řešených apartmánů, které jsou navrženy vždy po třech v každém ze tří podlaží.

Kvalita + design = článkový radiátor Zehnder Charleston

Apartmány Kafkova domu by měly sloužit pro nájemné bydlení. Při jejich zařizování se dbalo na výběr kvalitních značek, jejichž předností je, kromě mimořádné estetiky, také spolehlivost, odolnost a trvanlivost. I v případě topných těles se mohli autoři rekonstrukce opřít o kvalitu, typickou pro švýcarského výrobce designových bytových i koupelnových radiátorů, kterou zaručuje patentovaná bezodpadová laserová technologie svařování LaZer made. Zehnder Charleston má dvojvrstvé lakování s hladkým povrchem, s vysokou odolností proti korozi a mechanickému poškození, díky čemuž je radiátor předurčen pro dlouhé bezproblémové používání. Mimořádná životnost je dosažena zejména precizním laserovým svařováním se stoprocentní těsností a lakováním až po svaření tělesa a tlakové zkoušce. Díky rozměrové variabilitě Zehnder Charlestonu bylo možné ve všech pokojích a dispozicích použít jeden typ radiátoru ve stejném designu – ať už na výšku v chodbách a předsíních, nebo v šířkovém provedení pod okny ložnic a obývacích pokojů. Celek vhodně doplnily koupelnové radiátory elegantního klasického tvaru Zehnder Aura, charakteristické rovněž dlouhou životností danou několikavrstvou galvanizací.



Celek vhodně doplnily koupelnové radiátory elegantního klasického tvaru Zehnder Aura Celek vhodně doplnily koupelnové radiátory elegantního klasického tvaru Zehnder Aura

Zehnder Charleston nabízí velkou variabilitu rozměrů i barev a umožnuje nebývalou svobodu při plánování interiéru Zehnder Charleston nabízí velkou variabilitu rozměrů i barev a umožnuje nebývalou svobodu při plánování interiéru

Verze článkového radiátoru Zehnder Charleston Completto s ventilem Q-Tech zajistí automatické hydraulické vyvažování v otopné soustavě Verze článkového radiátoru Zehnder Charleston Completto s ventilem Q-Tech zajistí automatické hydraulické vyvažování v otopné soustavě



Zdravé vytápění se sálavým teplem

Jelikož se při rekonstrukcích historických, památkově chráněných staveb jen obtížně hledají způsoby, jak zlepšit jejich tepelně-technické vlastnosti, provozovatel domu určitě ocení úspornost a efektivnost topných těles – radiátory Zehnder Charleston oproti tradičním deskovým radiátorům produkují vyšší, až 35% podíl sálavého tepla, které působí stejně příjemně jako sluneční paprsky. Ohřívají povrchy, včetně lidského těla – nikoli pouze vzduch, jak je obvyklé u konvekčních těles, a nevíří tedy prach v místnosti. Výsledkem je maximálně přirozené a zdravé vnitřní klima s rovnoměrnějším rozložením teploty v interiéru.

Efektivní vytápění

Článkové radiátory Zehnder Charleston jsou v Kafkově domě osazeny integrovaným ventilem Completto. V době rekonstrukce ještě nebyl k dispozici nový ventil Q-Tech, který umožňuje automatické hydraulické vyvažování u radiátorů s více články. Toto řešení je obzvláště důležité u větších domů a budov, kdy často dochází k problémům s vyvážením tlaku v otopné soustavě. Je složité dosáhnout efektivního vytápění, pokud je v soustavě proměnlivý tlak. Novinka ventil Q-Tech je k dispozici právě u zmíněného provedení Completto pouze u ocelových článkových radiátorů Zehnder Charleston a jednoduše zajistí unikátní automatické nastavení i udržení optimální hodnoty hydraulického tlaku v celé otopné soustavě. Proto lze jednoduše dosáhnout požadované teploty v každé v místnosti, zvýšit efektivitu vytápění a snížit náklady. Díky ventilu s automatickou kontrolou průtoku jsou přednastavené hodnoty spolehlivě udržovány jako konstantní.

Radiátor Charleston: design, luxus, čistota

Díky hladkému povrchu a snadné přístupnosti na všechny povrchy tělesa lze radiátor Zehnder Charleston snadno očistit. U jiných typů těles, která toto neumožňují tak lehce (tělesa s lamelami či hrubým povrchem jako např. litina), se po zatopení přenáší prach usazený na radiátorech do celého interiéru. Jednoduchá údržba je vzhledem k charakteru využití bytů v Kafkově domě jakožto nájemné bydlení stěžejní, protože jen čistý radiátor dokáže zajistit optimální výkon. Snadná údržba radiátoru Zehnder Charleston zaručuje stálý výkon tělesa, který v případě zanešení prachem klesá, což zvyšuje náklady na vytápění.

Špičkový univerzální radiátor Zehnder Charleston

Součástí nově zrekonstruovaných bytů jsou i podkrovní prostory, ve kterých jsou umístěny tři velké mezonetové byty. Atmosféru apartmánů v nižších podlažích tvoří především práce se střídáním tmavých a světlých prostorů. Elementárními barvami jsou tmavě šedá a bílá, ty jsou kontrastně doplněny zemitými odstíny cihlové či tmavě fialové – i proto jsou radiátory Zehnder Charleston použity v lesklém bílém provedení, díky kterému nepoutají zbytečně pozornost, naopak – působí, jako kdyby byly v interiéru „odjakživa“. Jejich aktuální datum výroby tak prozrazují pouze moderní hlavice ventilů – naštěstí, jak je u Zehnderu zvykem – v subtilních rozměrech. Výběr nábytku balancuje na hranici mezi minulostí a současností. Mobiliář je v jednoduchém provedení a v kvalitních základních materiálech kovu či dřeva.

Interiér za odměnu

I další zařízení spoléhá na renomované výrobce. Zastoupeny jsou především skandinávské značky, najdeme zde ale i kouřově černá a čirá ručně foukaná skleněná stropní svítidla od českého výrobce BOMMA. Koupelny a kuchyně jsou řešeny velmi jednoduše, vždy v bílém nebo tmavě šedém provedení, obložené ručně vyráběnými dlaždicemi. Pozornost byla věnována každému detailu – vypínače na osvětlení od Berker Serie 1930 jsou aluzí na ty historicky používané, stejně jako lze ve výběru zmíněných topných těles pozorovat reminiscenci tradičních litinových radiátorů. Všechny nově vzniklé interiéry domu v sobě snoubí klasické a moderní prvky, jemnost a dekadenci, honosnost a útulnost. Duch Kafkovy doby se transformuje do jemných odlesků ručně vyráběných obkladů, a zároveň zůstává skryt ve stínech světel pod sametovými křesly.

Kafkův dům, Praha 1

Autor interiéru: Denisa Strmisková

Projekt: Ateliér Anta

Realizace vytápěni: Topení Chytrý

Fotografie: Jiří Vaněk / Zehnder