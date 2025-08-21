Moderní nástěnné konvektory pro vytápění a chlazení Ecolite LSA a TSA
Společnost ISAN přichází s inovovanou řadou nástěnných konvektorů Ecolite LSA a TSA, které rozšiřují možnosti moderního vytápění a chlazení, zvláště díky tomu, že jsou vhodné při použití s tepelnými čerpadly.
Tyto konvektory jsou navrženy tak, aby efektivně topily při nízkých teplotách a zároveň umožňovaly bezkondenzační chlazení – ideální kombinace právě pro systémy s tepelnými čerpadly.
Každý konvektor funguje jako samostatná jednotka, která neustále měří teplotu okolí i topného či chladícího média v lamelovém výměníku. Integrovaný řídicí modul zpracovává data a reguluje činnost zařízení: automaticky otevírá nebo uzavírá průtok vody a upravuje rychlost ventilátorů, dokud není dosažena požadovaná teplota v místnosti. Veškerá nastavení, včetně režimů provozu, se provádí přes dotykový displej umístěný na vrchní části krytu vedle výdechové mřížky.
Konvektory jsou vybavené moderními axiálními ventilátory, které vynikají nízkou spotřebou energie a zároveň zajišťují dostatečný výkon i v nízkoteplotních systémech. Díky tiché a úsporné práci ventilátorů poskytují zařízení vysoký tepelný i akustický komfort.
Každé zařízení má vlastní regulaci s intuitivním ovládáním pomocí dotykového displeje, což uživatelům umožňuje jednoduše upravit teplotu a další parametry podle jejich potřeb.
Instalace konvektorů je snadná a vzhled se dá jednoduše přizpůsobit interiéru díky široké nabídce barev z palety RAL nebo strukturovaných a metalizovaných povrchů.
Pro náročnější prostředí, jako jsou školy, školky, zdravotnická a sociální zařízení, je dostupná varianta Ecolite TSA s elegantně zaoblenými hranami. Tyto hrany přispívají nejen k atraktivnímu vzhledu, ale také slouží jako dodatečný bezpečnostní prvek, který snižuje riziko úrazů.
Nástěnné konvektory Ecolite LSA a TSA představují ideální řešení pro moderní nízkoteplotní systémy vytápění a chlazení. Díky vysokému výkonu, energetické úspornosti a stylovému designu zajišťují uživatelům komfort a dlouhodobé finanční úspory.
