TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / Harmonie inovativního designu a moderní technologie

Harmonie inovativního designu a moderní technologie

Designové radiátory z nové kolekce Studio Collection představují tu nejvyšší kvalitu Zehnder. Hlavní roli zde hraje inovativní design a technologie, stejně jako jejich vzájemná harmonie. V duchu sloganu „When form follows function“, tedy „když tvar sleduje funkčnost“.



STUDIO COLLECTION Zehnder Alban © Zehnder Group STUDIO COLLECTION Zehnder Alban © Zehnder Group

V této prémiové kolekci – rozšiřující nabídku designových radiátorů pro koupelny i obytné prostory – jsou zahrnuty modely jako elektrický topný modul Zehnder Zenia, ale i poutavý radiátor se skleněným povrchem Zehnder Deseo Verso. Také integrace výrobků dříve prezentovaných pod značkou Runtal zjednodušuje výběr a usnadňuje přístup k ucelené nabídce.

Vytříbený vzhled, který těží z dokonalého řemeslného zpracování a špičkových materiálů

Radiátory řady Zehnder Studio Collection nejsou určeny k tomu, aby byly skryté a nenápadné. Naopak, jsou designovým prvkem, který do místnosti a její atmosféry vnáší jednoznačný výraz – buď jako vkusná součást architektonického řešení, nebo jako nápadný kontrast.

Z Runtalu se stává Zehnder Studio Collection

Odkaz značky Runtal stále žije, na svou bohatou historii nyní navazuje právě prostřednictvím nové prémiové řady designových radiátorů – Zehnder Studio Collection.

Představují vysokou kvalitu Zehnder ve spojení s jedinečností, důrazem na detail a exkluzivitou. Nechte se inspirovat vybranými produkty.

STUDIO COLLECTION Zehnder Alban

STUDIO COLLECTION Zehnder Archibald

Designový koncept stvořený pro puristy – dokonalé linie, ploché strany a pravé úhly. Vysoce praktický, hranatý radiátor, na který lze ručníky zavěsit bez námahy jednou rukou.z kolekce Studio Collection: vyrobený z ručně leštěné, vysoce kvalitní nerezové oceli. Jednoduchý, elegantní design s příjemně nahřátými ručníky, kdykoli je potřebujete. Možnost instalace jako pravé nebo levé provedení.

Vždy k vašim službám. Tento unikátní designový radiátor je elegantní a vysoce funkční. Zehnder Archibald je dokonalým praktickým koupelnovým doplňkem, který nahřívá a vysouší vaše ručníky a vytváří příjemné, komfortní klima. Jeho tvar, vytvořený z jediné ocelové trubky, je stejně pozoruhodný, jako je jedinečná jeho konstrukce. Stylový interiérový doplněk od návrháře Lea Salzeda, snoubí v sobě funkčnost s výjimečným designem. Dostupný v chromu, ale i bezmála 50 barvách.

STUDIO COLLECTION Zehnder Chime

Atlet ve světě radiátorů – výkonný, sebejistý design, skládající se z elegantně zaoblených kulatých trubek. Volný přístup ze strany umožňuje pohodlné nasunutí a sušení i velkých osušek. Zehnder Chime: asymetrický radiátor s kulatým designem, vyrobený z ručně leštěné, vysoce kvalitní nerezové oceli. Může být instalován s vodorovnými trubkami vlevo nebo vpravo. Zehnder Chime oživí vaši koupelnu svou výrazností a přináší dodatečný bonus v podobě krásně nahřátých ručníků.

STUDIO COLLECTION Zehnder Folio Belt

S poutavým plochým povrchem, plně uzavřeným lemováním a jemně zeštíhlenou siluetou působí Zehnder Folio Belt velice přitažlivě, lehce, jako by se vznášel. Design tohoto radiátoru, s hloubkou pouhých 16 milimetrů, byl možný pouze díky vývoji inovativních designových prvků a technologie vytápění. Materiál a barvu lze zvolit tak, aby radiátor harmonicky zapadl do konceptu vašeho interiéru nebo vytvořil příjemný kontrast. Lakované povrchy nebo eloxovaný hliník umožňují teplu elegantně a efektivně proudit do místnosti.

STUDIO COLLECTION Zehnder Zenia

Revoluční elektrický topný modul Zehnder Zenia vyhřívá koupelnu infračervenými skleněnými sálavými dvířky a výkonným topným ventilátorem. To vše v jediném zařízení v minimalistickém designu, které lze dokonale začlenit do moderní koupelnové architektury. Zehnder Zenia rychle dodává příjemné teplo a zajišťuje maximální komfort v koupelně nezávisle na systému ústředního vytápění. Snadné a intuitivní ovládání základních funkcí umožňuje dotykový panel. Individuální nastavení programů a intervalů nahřívání osušek pohodlně zařídíte prostřednictvím mobilní aplikace.

Funkční design i tradice technologických inovací

Designové radiátory Zehnder jsou již mnoho let synonymem pro nejmodernější technologie, neustálé inovace, průkopnický design, nevyčerpatelné invence a jedinečné know-how ve výrobním procesu.

Přehled nejoblíbenějších designových radiátorů Zehnder, včetně kolekce Studio Collection

Všechny modely naleznete také v tištěném katalogu Hřejivé teplo v koupelně, včetně technických údajů a cen.