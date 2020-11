TZB-info / Vytápění / Vytápění průmyslových hal a velkých objektů / Nové parní kotle Bosch pro Iveco Bus

Nové parní kotle Bosch pro Iveco Bus

Od vzniku společnosti Iveco Bus v roce 1895 se toho hodně změnilo, a to zejména v oblasti energetické účinnosti a ochrany životního prostředí. Výměna 51 let starého zdroje vytápění v areálu ve Vysokém Mýtě ukázala, jak lze opravdu ušetřit energii pouze zvolením správné efektivní technologie.

Společnost Iveco Czech Republic, a. s. je důležitým hráčem na trhu české ekonomiky. V rámci své činnosti výroby autobusů zaměstnává ve Vysokém Mýtě více než 3 800 lidí a dalších zhruba 1 700 pracovních míst vytváří u českých subdodavatelů. „V současné době vyrábíme 20 autobusů denně. To z nás činí největší závod na výrobu autobusů v Evropě a z České republiky zemi s největším počtem autobusů vyrobených na jednoho obyvatele. Dosažený výsledek je zásluhou celého týmu Iveco Czech Republic, strategických dodavatelů, obchodních partnerů a samozřejmě našich věrných zákazníků.“, řekl Jiří Vaněk, generální ředitel Iveco Czech Republic.

Od kočárů až po linkové autobusy Crossway

Historie firmy Iveco Bus v České republice sahá až do roku 1895, kdy se ve Vysokém Mýtě původně věnovala převážně výrobě kočárů a karoserií osobních vozů. To trvalo až do roku 1928, kdy v karosárně vznikl první čtrnáctimístný autobus na podvozku Škoda 125. Dalším klíčovým momentem v historii společnosti byl rok 1948, kdy se firma v rámci znárodnění stala n.p. KAROSA a začala se specializovat výhradně na výrobu autobusů. K nadnárodnímu úspěchu Karosy neodlučitelně patří spojení se značkou Renault a následně Irisbus v 90. letech. V roce 2003 se 100 % vlastníkem Irisbusu stalo IVECO a začala nová etapa rozvoje společnosti, která vyústila ve změnu značky Irisbus na Iveco Bus v roce 2013. Díky zkušenostem a silnému zázemí nadnárodní skupiny CNH Industrial se dnes autobusy Iveco Bus úspěšně prodávají po celém světě.



Stejné cíle – ochrana klimatu

Odvětví automobilové i komerční přepravy se znovu mění. Cílem neustálého vývoje motorů a elektromobility je šetření omezených zdrojů, úspora paliva a snížení škodlivého CO 2 . I samotná výroba vozidel však musí splňovat vysoké environmentální standardy. K dosažení ambiciózních cílů v oblasti ochrany životního prostředí a zlepšení energetické rovnováhy ve výrobě se společnost Iveco rozhodla ke změně dodávky energie. Po dlouhých 51 letech nepřetržitého provozu dosáhla stávající parní kotelna na uhlí hranice své technické a zejména morální životnosti. Na základě výběrového řízení se Iveco rozhodlo k využití energetického kontraktingu se společností Komterm, která nově po dobu výstavby převzala provoz i původní uhelné kotelny. Spolu s vysoce účinnými kotli Bosch zaručuje energeticky optimalizované řízení provozu na dalších 15 let. Pro realizaci tohoto projektu byly ve Vysokém Mýtě naplánovány dvě zcela nové kotelny v areálech A1 a A2.

Vysoká energetická účinnost jako klíč k udržitelnosti

Původní starý parní kotel dodával energii do obou areálů současně. Rozdělení systému na dvě samostatné kotelny umožnilo odstavení propojovacího parovodu o délce 1 600 metrů. Nově navržený systém distribuce páry optimalizuje kvalitu dodávky tepla. To umožnilo přechod z přehřáté páry na sytou. Nové UL-S kotle generují provozní teplo zvláště efektivně a využívají odpadní teplo prostřednictvím integrovaných výměníků tepla. Tato nová technologie spolu s přechodem na zemní plyn vedla ke značným úsporám. Oproti původnímu stavu došlo ke snížení spotřeby primární energie na stejnou dodávku tepla o 38 %. To vede nejen k výrazným finančním úsporám, ale výhodou je i velký podíl na ochraně životního prostředí. Do ovzduší se již neuvolňují žádné pevné znečišťující látky ani SO 2 (v roce 2017 vypustil původní systém do ovzduší dokonce 98 tun oxidu síry). Kromě toho se emise NO x snížily na 12 %, CO na 4,6 % a produkce CO2 na 34 % původního stavu.



Samotná realizace trvala 12 měsíců od podpisu smlouvy, kdy nejdelší čas připadl na projekt a získání stavebního povolení. Poté mohli servisní technici Bosch uvést obě kotelny do provozu. Procesní teplo je využíváno převážně pro provoz lakovny a vytápění budov. Kromě kotlů dodal Bosch i další systémová zařízení pro tepelnou úpravu vody včetně využití kondenzátu. Dále proběhla kompletní renovace řídicího systému. Obě kotelny jsou tak nově vybaveny řídicím systémem kotlů BCO a kaskádovým řízením SCO s přenosem dat pomocí Modbusu RTU. Pro dálkový dohled provozovatele i servisního oddělení Bosch slouží internetové připojení prostřednictvím MEC REMOTE. Servisní technici tak mohou odkudkoliv a kdykoliv provádět vzdálené diagnostiky, konfigurovat parametry nebo odstraňovat vybrané problémy. Celkově je tak možné optimalizovat náklady na údržbu a zvýšit i spolehlivost dodávek společnosti Iveco Czech Republic.



Shrnutí

Nové energeticky úsporné řešení přispívá společnosti Iveco Bus k dosažení více udržitelné produkce s minimálními emisemi CO 2 . Kotle Bosch s účinností více než 95 % generují procesní teplo nákladově i energeticky velice efektivně. Díky propojení předkonfigurovaných řídicích systémů s technologií centrálního řízení má Komterm jako poskytovatel energetických služeb vždy k dispozici provozní data obou systémů. Síť se vzdáleným připojením prostřednictvím MEC REMOTE vytváří další zabezpečení pro stabilní a energeticky optimalizovaný provoz a správu systému.

