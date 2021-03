TZB-info / Vytápění / Vytápění průmyslových hal a velkých objektů / Sálavé vytápění pro malé prostory – příklady aplikací

Cílem tohoto článku je ukázat zajímavé možnosti uplatnění sálavých teplovodních panelů KSP to go v malých aplikacích, kde se dosud spíše setkáte s radiátory nebo různými teplovzdušnými ohřívači.

V minulém článku „Kde se bere úspora tepla 40 % u stropního sálavého vytápění?“ jsme se zabývali úsporami a dalšími benefity, které přináší sálavé vytápění. Sálavé vytápění dnes nepřekvapí u velké průmyslové haly, kde se jedná o lety prověřené a oblíbené řešení. Setkali jste se však se sálavým vytápěním např. v malé dílně, skladu, garáži nebo showroomu?

Prodejní balení KSP to go® Prodejní balení KSP

Co je to KSP to go?

Stavebnicové řešení komfortního plošného vytápění a osvětlení vašich prostor.

Jednoduchý rychlý návrh;

Pro všechny běžné zdroje tepla, tj. plynové kotle, tepelná čerpadla, kotle na biomasu, uhlí, apod;

Rychlá dostupnost – skladem u velkoobchodu Ptáček;

Jednoduché zavěšení pod strop a napojení na topný rozvod;

Volitelné integrované liniové LED osvětlení.

Určeno pro vytápění a osvětlení dílny, autoservisu, prodejny, showroomu, garáže, skladu, dětských heren a sportovišť apod.

Příklad 1 – jeden panel umístěn v garáži/v expedici/u obslužného pultu prodejny

Uvedené tři fotografie ukazují instalaci jednoho panelu s LED osvětlením (volitelné) jako náhradu za radiátor v garáži, v prostoru expedice materiálu a u obslužného pultu prodejny.

V těchto případech je největším přínosem plnohodnotné využití prostoru a stěn spolu se zvýšeným komfortem, tj. zlepšení kvality vytápění a současně kvality osvětlení.

Možnost umístit sálavý panel nad pracoviště umožňuje směrovat teplo do míst, kde je vyžadováno. Pokud se osadí i LED osvětlení, tak získáme současně ideální světelné podmínky na pracovišti.

Pro zajímavost, v prostoru expedice jsou vlevo vidět naskládané krabice za kterými je „utopen“ radiátor, který s tímto „kabátem“ přestává plnit svou funkci. Doplněný sálavý panel nad balícím stolem umožnil vytvořit tepelný komfort na pracovišti, aniž by teplo (teplý vzduch) unikal do propojené navazující části nákladového prostoru s vysokým stropem, kde jsou taktéž instalovány sálavé panely.

U případu obslužného pultu prodejny se panel doplňoval dodatečně, jelikož si obsluha stěžovala na zimu kvůli vedlejšímu nevytápěnému skladu a propojení s prostorem prodejny (obslužné okno). Majitel si současně stěžoval na vysokou spotřebu tepla, jelikož musel celou prodejnu přetápět, aby se docílilo tepelné pohody pracovníků. Po instalaci sálavého panelu a jednoduchém napojení na plynový kotel, bylo možné snížit teplotu na termostatických ventilech v prodejně na 15 °C, přičemž teplota v prostoru obsluhy je díky sálavému panelu komfortních 22 °C. Jednoduchým přepočtem lze určit úsporu tepla na prodejně. Snížení teploty o 1 °C znamená úsporu tepla cca 6 %, tj. dojdeme k celkové úspoře cca 42 %!

Příklad 2 – dílna, autoservis, truhlárna

Ideálním prostorem pro sálavé vytápění jsou různé dílny, pracoviště, servisy apod. Díky umístění pod stropem nepřekáží žádné radiátory u stěn, můžeme cílit/zvýšit výkon nad konkrétním pracovištěm, vstupním prostorem a v neposlední řadě sáláme teplo rovnoměrně na celou plochu dílny, bez nepříjemného proudění vzduchu a rušivého hluku.

Jak je patrné z těchto realizací, panely se dají spojovat do delších pásů a vytápět malou i velkou dílnu nebo servis. Jak bylo zmíněno, LED osvětlení je volitelné, tj. pokud má zákazník stávající osvětlení, instalují se panely bez LED osvětlení, přičemž je však možné dodatečně LED osvětlení doplnit jednoduchým nacvaknutím a propojením neviditelnými el. spojkami.

V truhlárnách a dalších podobných provozech velmi oceňují, že sálavé vytápění nevíří prach jako to je u teplovzdušného vytápění.

V tomto konkrétním případě majitel autoservisu již nechtěl teplovzdušné vytápění z důvodu diskomfortu, způsobeným hlukem ventilátorů, prouděním vzduchu a nerovnoměrným vytápěním. Díky této negativní zkušenosti majitele bylo zvoleno, na návrh projektanta, sálavé vytápění.

Obrázek ze zámečnické dílny je zajímavý tím, že se jedná o jednu z řady referencí, kde se úspěšně kombinuje nízkoteplotní zdroj, tepelné čerpadlo, se sálavými panely. Díky současné chladnější zimě, s venkovními teplotami okolo −15 °C, bylo možné tuto kombinaci dokonale prověřit, přičemž teplota topné vody se pohybovala kolem cca 45 °C, aniž by byl nedostatek tepla v dílně. Po této kladné zkušenosti jsme obdrželi od majitele požadavek na zpracování návrhu sálavého vytápění pro další dílny v jeho areálu.

Příklad 3 – showroom/prodejna/dětský svět/restaurace

Fotografie níže jsou pro inspiraci z různých typů referencí z objektů, kde sálavé vytápění přináší řadu výhod proti obvyklým řešením.

Nově rekonstruovaná prodejna zahradního centra, kde hlavním motivem zákazníka bylo maximální využití a variabilita prostoru prodejny a samozřejmě snížení plateb za vytápění.

Dodatečně bylo instalováno LED osvětlení na panely, aniž by bylo nutné připravovat nové závěsy s rozvody elektřiny. Dodávané liniové LED osvětlení systému KSP to go obsahuje v balení vše potřebné, tj. neviditelné el. propojky, úchyty na panel a přívodní kabel. V rámci řešení jsme připravili také návrh LED osvětlení, zohledňující požadavky zákazníka.

Další prodejna/showroom s podobným zaměřením a se stejnými požadavky zákazníka, tj. maximalizace využití prostoru prodejny. Zde již měl zákazník nakoupené světla, a tak bylo realizováno KSP to go v provedení bez LED osvětlení.

Poslední dvě reference jsou ukázkou, že sálavé vytápění lze prakticky použít kdekoli. Dětský svět s kavárnou pro rodiče. Teplá podlaha nahřátá sálavým teplem je jistě pro hrající si děti příjemná. V restauraci se pak minimalizuje nežádoucí proudění vzduchu ze vzduchotechniky pouze na hygienickou výměnu a sálavé vytápění zajistí komfortní vytápění v celé ploše bez hluku a nekomfortních proudů vzduchu. Navíc lze elegantně zakomponovat do prostředí.

Shrnutí

Tímto článkem jsme Vás chtěli inspirovat a ukázat, že sálavé vytápění není jen doménou velkých průmyslových nebo sportovních hal. Zvažujete-li jaký způsob vytápění zvolíte, neváhejte nás kontaktovat. Připravíme nezávazný návrh řešení vytápění, případně osvětlení pro váš projekt.

