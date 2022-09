TZB-info / Vytápění / Vytápění průmyslových hal a velkých objektů / Moderní plynové kotelny Bosch pro Teplárny Brno

Moderní plynové kotelny Bosch pro Teplárny Brno

Mezi největší projekty Průmyslových kotlů Bosch za polední dobu bezpochyby patří dvě nové kotelny pro Teplárny Brno a.s. Úspěšně byly realizovány dodávky nových kotlů do provozu na dvou místech v Brně, a to na Červeném Mlýně a na Špitálce.



Obrázek č. 1: Provoz Červený Mlýn Obrázek č. 1: Provoz Červený Mlýn

Do provozu horkovodní kotelny na Červeném Mlýně byly dodány dva plynové horkovodní kotle UNIMAT UT-HZ 26 000×24,5 včetně hořáků a potřebné bezpečnostní výstroje. Celkový výkon kotelny je 50 MW. Technické řešení kotelny se může pyšnit vysokou úrovní standardů a splněním všech potřebných norem. Zároveň bylo dosaženo hlavního cíle výměny kotlů, a to snížení emisí. Hodnoty emisí NO x a CO jsou výrazně pod zákonnými limity a splňují 60 mg/m3 u NO x a 15 mg/m3 u CO použitím nízkoemisních hořáků s externí recirkulací spalin. Celková účinnost kotlů je díky integrovanému spalinovému výměníku až 95,9 %. Kotel je možno v případě potřeby provozovat na jeden plamenec. Řídící systém kotle BCO a dodané vybavení umožňuje provoz kotle za účelem zajištění provozní pohotovosti v teplé záloze a to za pomoci oběhového čerpadla. Nové kotle Bosch UNIMAT UT-HZ 26 000×24,5 zajištují dodávku tepla s vysokou účinností šetrné pro životní prostředí obyvatelům Brna v městské části Lesná a Královo Pole-Žabovřesky.

Druhým provozem je plynová parní kotelna na Špitálce. V kotelně jsou osazeny dva plynové parní kotle UNIVERSAL ZFR-X 55 000×13 včetně parních přehříváků a napájecí nádrže. Celkový parní výkon jednoho kotle je tak úctyhodných 52 t/h se středním provozním přetlakem přehřáté páry 9,5 bar a teplotou 220 °C. I u těchto kotlů bylo hlavním cílem dosáhnout velmi nízkých emisí a podařilo se docílit hodnot NO x do 60 mg/m3 a CO do 40 mg/m3, které jsou příznivé k životními prostředí v centru města Brna. Takto nízkých emisí bylo dosaženo použitím duoblokových hořáků s externí recirkulaci spalin. Kotle se mohou pyšnit účinností až 95,3 % využitím energie ze spalin v integrovaném spalinovém výměníku a široké regulaci výkonu. Za účelem zajištění rychlé dodávky páry je kotel vybaven topným hadem, který umožňuje udržovat kotel v teplé záloze a v pár minutách najet kotel na provozní parametry. Kotelna na Špitálce je využívána pro výrobu tepla v podobě páry a elektrické energie. Kotelna na Špitálce je moderním zdrojem tepla pro 21. století.



Obrázek č. 2: Provoz Špitálka Obrázek č. 2: Provoz Špitálka

Obrázek č. 3: Provoz Špitálka Obrázek č. 3: Provoz Špitálka