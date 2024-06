TZB-info / Vytápění / Vytápění průmyslových hal a velkých objektů / PepsiCo provozuje hybridní kotlový systém Bosch na zelenou elektřinu

PepsiCo provozuje hybridní kotlový systém Bosch na zelenou elektřinu

Již téměř rok vyrábí společnost PepsiCo tortilla chipsy a bramborové lupínky pro značky Doritos a Lay’s na třech výrobních linkách v polském městě Środa Śląska. Tento výrobní závod je jedním z nejekologičtějších závodů PepsiCo v Evropě. Naplňuje vizi Net Zero pro emisi uhlíku, a to zejména vlastní energetickou infrastrukturou, kterou neustále rozšiřuje. Důležitým komponentem pro dosažení tohoto cíle je hybridní kotlový systém od společnosti Bosch, který vyrábí procesní teplo pomocí zelené elektřiny.

Centrem nového výrobního závodu je udržitelná inovativní technologie, která využívá ekologické zdroje energie, jako jsou odpadní teplo, bioplyn a solární energie. Dalším důležitým faktorem pro PepsiCo jsou extrémně vysoké standardy bezpečnosti a spolehlivosti potřebné k dosažení objemu výroby až 130 tun za den. Zvláštní roli v tomto ohledu hraje také dodávka procesního tepla. Jako technologické řešení závod využívá hybridní systém parního kotle Bosch pro různé zdroje energie.

Systém Bosch primárně využívá přebytečnou zelenou elektřinu prostřednictvím elektrického parního kotle ELSB. S elektrickým výkonem 3,6 megawatt generuje ELSB 5 tun páry za hodinu při teplotě 184 °C a tlaku 10 bar. Elektrický kotel se pyšní nulovými uhlíkovými emisemi, což je významný milník jak pro vizi Net Zero, tak i pro životní prostředí. Kromě toho se elektrický kotel vyplatí i ekonomicky, a to díky vynikající účinnosti přes 99 % a využití přebytečné elektřiny. Tuto přebytečnou elektřinu získává PepsiCo ze svých fotovoltaických systémů a do budoucna plánuje využívat i větrnou turbínu.



Obr. 2: Elektrický kotel Bosch ELSB využívá 3,6 MW zelené elektřiny k výrobě až 5 tun páry za hodinu. Obr. 2: Elektrický kotel Bosch ELSB využívá 3,6 MW zelené elektřiny k výrobě až 5 tun páry za hodinu.

Pro případy kolísání vyrobeného množství elektřiny kvůli počasí nebo při špičkovém zatížení je kotlový systém Bosch doplněn vysoce účinným plynovým parním kotlem UL-S. Ten je schopný vyrobit dalších 5 tun páry za hodinu. Možnost adaptace takových kotlových systémů nabídne v budoucnu flexibilitu při výrobě, pokud budou dostupné nové obnovitelné zdroje energie.



Obr. 3: Parní kotel UL-S vyrobí až pět tun páry za hodinu a slouží jako spolehlivá záloha. Obr. 3: Parní kotel UL-S vyrobí až pět tun páry za hodinu a slouží jako spolehlivá záloha.

Vytvořená pára se využívá zejména při procesu vaření kukuřice, která je hlavní složkou tortillových chipsů Doritos. Každá výrobní linka zpracuje až 15 000 tun kukuřice ročně a vyrobí až 30 000 balení. O to důležitější je pak spolehlivé zásobování procesním teplem. Celý systém od společnosti Bosch řídí díky zabudovanému softwaru nejen komplexní parní procesy, ale zajišťuje také inteligentní komunikaci mezi jednotlivými kotli. Oba kotle tak mohou být provozovány paralelně nebo jednotlivě v kaskádě.

Kromě kotlů produkujících procesní páru dodal Bosch také systém pro zásobování teplem do budov a výrobních hal. To zajišťují dva plynové teplovodní kotle UT-L s řídicími systémy a rekuperací odpadního tepla. Tepelný výkon tohoto systému se pohybuje okolo 6 megawatt s účinností 98 %, čímž dosahuje energetické úspory a provozu s nízkými emisemi. Teplovodní kotle UT-L od firmy Bosch lze také předělat na biopaliva nebo až 100% vodík.



Obr. 4: Teplovodní kotle Bosch UT-L podporují dodávku tepla do budov a jsou vysoce účinné při výrobě až 6 MW tepla. Obr. 4: Teplovodní kotle Bosch UT-L podporují dodávku tepla do budov a jsou vysoce účinné při výrobě až 6 MW tepla.

Různé technologie, různé druhy energie a složité výrobní prostředí – to vše vyžaduje vysokou odbornost, kterou je firma Bosch schopná zajistit. Při všech projektech se dbá na detaily spolupráce, a to již od prvotního konceptu až po zprovoznění kotlového systému a následný servis a technickou podporu. Celý projekt zhodnotil Łukasz Sarbiewski, obchodní manažer PepsiCo v Polsku: „Jsme potěšeni, že můžeme využít naši technologii k podpoře PepsiCo, která usiluje o dosažení klimatické neutrality.“ A společnost Bosch k tomu vytváří ideální podmínky s řešením pro vytápění a procesní teplo při využití obnovitelné energie.