Tržby Fenix Group a.s. za rok 2019 jsou opět rekordní

I v loňském roce zaznamenala skupina Fenix Group a.s. silný růst tržeb. Tržby celé skupiny za rok 2019 dosáhly výše 1,727 mld. Kč a proti roku 2018 (1,591 mld. Kč) se zvýšily o 9,3 %. Loňský rok tak byl z tohoto hlediska nejlepší v celé historii firmy. Zisk celého holdingu byl 150 mil. Kč.

Na rekordních výsledcích se i letos výrazně podílel český trh, který je z pohledu objemu tržeb v posledních letech jedničkou celé skupiny. Přesto je společnost Fenix Group nadále silně exportní firmou – své topné systémy exportuje do 63 zemí na 5 kontinentech. V sedmi zemích zaměstnává 325 zaměstnanců, z toho v České republice 180.





Holding Fenix má v současnosti své dceřiné společnosti v osmi zemích – kromě České republiky také na Slovensku, ve Francii, Španělsku, ve Velké Británii, Norsku, Německu a Polsku. Růst tržeb je důsledkem pozitivního vývoje na většině 20 hlavních trhů holdingu. S výjimkou USA jsou všechny klíčové trhy holdingu v Evropě. Z TOP 20 rostly prodeje v 16 státech, největší odbytiště pro Fenix představovala loni Česká republika, Francie, Norsko, Velká Británie, Slovensko, Rakousko, Švédsko, Nizozemsko, Polsko a Ukrajina.

„V loňském roce začal, po krátkém výkyvu v roce 2018, opět růst segment sálavých panelů, pokračoval dynamický růst prodejů rohoží a kabelů ECOFLOOR (+12,9 %). V této oblasti jsme se dostali až na hranici stávajících kapacitních možnosti. Zvýšení zájmu jsme zaznamenali i v kategorii topných fólií ECOFILM (8,5 %), meziročně narostly i prodeje regulací a konvektorů ECOFLEX.“ uvedl ing. Cyril Svozil, ředitel a předseda správní rady společnosti Fenix Group a.s. „Do Holdingu Fenix jsme úspěšně integrovali i poslední akvizici v Polsku, úspěšně proběhlo i rozšíření výrobních ploch o 50 % ve španělské společnosti Ceilhit. V termínech a podle plánu se uskutečnily i plánované investice ve výši 13 mil. Kč do nových technologií (zejména laserové čištění). Dokončili jsme i nákupy pozemků pro stavbu nového závodu Fenix Slovensko v Banské Bystrici, jehož výstavbu letos zahájíme. Správní rada společnosti Fenix Group také rozhodla o zahájení výroby bateriových úložišť AES ve výrobním závodě Fenix s.r.o. v Jeseníku. Potřebné prostory prošly rekonstrukcí a v únoru tady spustíme sériovou výrobu. Celkově byl pro nás loňský rok velmi úspěšný, výsledky holdingu Fenix byly nejlepší v historii, a těší nás i skutečnost, že pokračovaly velmi dobré výsledky tuzemského obchodu.“ dodal ing. Cyril Svozil.





Dlouhodobá stabilita a silný inovační potenciál se odrazily i v řadě ocenění. Společnosti Fenix Group a.s., Fenix Trading s.r.o. , Fenix s.r.o. a Fenix Slovensko s.r.o. získaly v roce 2019 ocenění finanční stability AAA. Technické řešení špičkovací akumulační stanice ve výrobním závodě společnosti Fenix s.r.o. v Jeseníku bylo oceněno i v rámci 17. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2018, kde získalo také cenu Technologické agentury ČR. Dlouhodobý růst a stabilita byla oceněna i v rámci 24. ročníku soutěže Českých 100 Nejlepších. Diplom z rukou Karla Havlíčka, místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu ČR převzal na Pražském hradě v závěru loňského roku Mgr. Cyril Svozil jr., místopředseda správní rady Fenix Group a.s. a ředitel společnosti AERS s.r.o.





„Posledních několik let byl tahounem růstu tuzemský obchod, nyní je pro nás klíčový rozvoj zahraničního obchodu, zejména mimo stagnující teritorium EU. Očekávané dopady Brexitu budou pro nás z dlouhodobého hlediska spíše pozitivní, krátkodobě však může odchod Velké Británie z EU způsobit potíže. Rok 2020 bude pro nás ve znamení investic, které odhadujeme na cca 180 mil. Kč. Je to největší částka v historii firmy, kterou investujeme v jednom v kalendářním roce. Největší část půjde na výstavbu nového závodu Fenix Slovensko, do skupiny Fenix Group přibude letos srbská společnost Elmark. Rozšířit chceme výrobní linky ve španělské společnosti Ceilhit, pokračovat budeme i v automatizaci výroby ve společnosti Fenix s.r.o. v Jeseníku.“ uvedla ing. Kateřina Jezerská, ředitelka Fenix Trading a dodala: „Připravujeme se i na Expo Dubaj 2020, které se uskuteční v termínu od října 2020 do dubna 2021. Bude to první světová výstava, která se uskuteční na Středním východě, v Africe a jižní Asii a naše společnost tam určitě nechce chybět.“

„Další investice směřujeme do dceřiné společnosti AERS s.r.o. a do dostavby haly pro výrobu bateriových úložišť AES. Zahájení a úspěšné zvládnutí výroby baterií by nám mělo poskytnout silnou podporu na opačném spektru energetického trhu (růst cen energií urychlí zájem o nákup bateriových úložišť). Tento segment by se měl stát v budoucnosti jedním ze základních pilířů celé skupiny.“ řekl Mgr. Cyril Svozil jr.





Obchodní skupina Fenix Group a.s. vznikla v roce 1990 a letos oslaví 30 let od svého založení. V čele stojí po celou dobu existence ing. Cyril Svozil, ředitel a majitel holdingu. Od ledna 2017 je ředitelkou společnosti Fenix Trading s.r.o. jeho dcera, ing. Kateřina Jezerská. Hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej elektrických topných systémů. Páteř výrobního programu skupiny tvoří podlahové a stropní topné fólie ECOFILM, topné kabely, rohože a systémy protiúrazové ochrany ECOFLOOR, sálavé topné panely ECOSUN (vč. skleněných panelů GR) a přímotopné elektrické konvektory ECOFLEX. Za dobu své existence se firma stala nejen nejvýznamnějším tuzemským dodavatelem elektrických topných systémů, ale i výrazným exportérem s vývozem do 63 zemí světa. V Evropě je dnes Fenix Group největším výrobcem elektrických sálavých topných systémů.