Elektrické topné kabely Ecofloor a panely Ecosun nachází uplatnění i v zemědělství

Vyhřívání půdy ve sklenících či vytápění objektů pro hospodářská zvířata – i tady se osvědčily elektrické topné kabely Ecofloor a sálavé topné panely Ecosun, které vyrábí a na trh dodává společnost Fenix Trading z Jeseníku.

Topné systémy Fenix nalézají uplatnění i v různých aplikacích pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat. Pomáhají zefektivňovat produkci rostlin, chrání plodiny před nepříznivými vlivy počasí a poskytují tepelný komfort jak samotným zvířatům, tak provozovatelům chovatelských zařízení.



Vysokoteplotní panely jsou vybaveny rovnou vyzařovací plochou, která zajišťuje záření v úhlu až 180° (tzv. hemisférické záření). Teplota na povrchu sálavých lamel je cca 350 °C. Tato vysoká teplota zajišťuje poměrně vysokou hustotu sálavého toku. Proto jsou tyto panely určeny pro zavěšení do větších výšek 5–8 m nad zemí.

Nízkoteplotní panely mají rovněž rovnou vyzařovací plochu. Na rozdíl od vysokoteplotních panelů je povrchová plocha vyzařovací plochy max 110 °C. Hustota sálavého toku je nižší. Doporučená výška umístění panelů je 2,5–3 m nad zemí.



Použití topných kabelů ECOFLOOR® v půdě pro pěstování ovoce a zeleniny ve sklenících

Vyhřívaná půda podporuje rychlejší a dřívější klíčení sazenic, samotná sklizeň pak také může trvat déle. Osvědčeným pro tento způsob vyhřívání je výkon 100 W/m2, vyšší výkony jsou již nežádoucí. Topný kabel se umisťuje tak hluboko do zeminy, aby nemohl být při výsadbě či sklizni nijak poškozen. Kabely v pískovém loži se nesmí nijak křížit a písek či zemina v těsné blízkosti kabelu by neměly obsahovat žádné kamenné štěpky apod., které by mohly narušit svrchní plášť kabelu. V kontaktu s kabelem nesmí být ani zahradnická rašelina, která by se mohla snadno stát izolačním prvkem a způsobit přehřátí kabelu. V praxi se nejlépe osvědčil topný kabel Ecofloor ADPSV s příkonem 10 W/m.

Vytápění objektů pro hospodářská zvířata

Objekty pro chov hospodářských zvířat jsou často příliš velké a špatně (nebo vůbec) izolované, mnohdy se teploty uvnitř příliš neliší od těch venkovních. Celoplošné vytápění by tedy z ekonomického hlediska bylo velmi nákladné. Pokud ale lze vytápět prostory, ve kterých se po většinu času zvířata nacházejí, pouze lokálně, mohou být s výhodou použity jako zdroje tepla sálavé topné panely ECOSUN®. Jejich předností je bezpochyby právě přenos tepla sáláním, tedy zářením v infračervení části spektra, které je ve značné míře pohlcováno předměty a povrchem těla. Je tedy možné navodit příjemný pocit tepla vhodně orientovanými zdroji sálavého vytápění za současně nižších teplot vzduchu v prostoru. Tzv. zónovým vytápěním lze oproti klasickému konvekčnímu vytápění dosáhnout více než 50 % úspory nákladů na topení. V důsledku sníženého proudění (víření vzduchu v prostoru) je omezeno také víření prachu. Sálavé panely jsou vyráběny ve dvou základních provedeních: vysokoteplotní a nízkoteplotní panely. Oba typy jsou dostupné v různých výkonových variantách a u nízkoteplotních panelů jsou možné také různobarevné varianty. S výběrem vhodných topidel a odpovídající regulace pro konkrétní aplikaci pomůže technické oddělení společnosti Fenix Trading.