TZB-info / Vytápění / Měření a regulace / TacoFlow3 Duo Hybrid All-in-One: Jedno čerpadlo, mnoho možností

TacoFlow3 Duo Hybrid All-in-One: Jedno čerpadlo, mnoho možností

Společnost Taconova přichází na trh se skutečně všestranným zařízením – novým hybridním oběhovým čerpadlem TacoFlow3 Duo. Tento model nové generace čerpadel TacoFlow3 spojuje kompaktní design, výkonnou technologii a široké možnosti použití a regulace, které splňují rostoucí nároky moderních topných a solárních systémů.







Všestranné univerzální zařízení TacoFlow 3 Duo Hybrid s funkcí TacoAdapt, interním, externím nebo hybridním režimem regulace zajišťuje optimální výkon v široké škále instalací. Všestranné univerzální zařízení TacoFlow 3 Duo Hybrid s funkcí TacoAdapt, interním, externím nebo hybridním režimem regulace zajišťuje optimální výkon v široké škále instalací.

Nové hybridní oběhové čerpadlo TacoFlow3 Duo pro vytápění a solární systémy otevírá instalatérům široké možnosti použití a regulace. Kombinuje maximální kompaktnost, účinnost a flexibilitu, takže jej lze integrovat do téměř jakéhokoli topného nebo solárního systému – až do výtlačné výšky 8,5 metru. Umožňuje interní, externí nebo hybridní regulaci, což zajišťuje vysoce efektivní, flexibilní a poptávkově řízený provoz.

„Švýcarský armádní nůž“ mezi oběhovými čerpadly

Rozšířené možnosti připojení, maximální flexibilita, a ještě menší nároky na instalaci – to jsou hlavní přednosti systému TacoSmart. Díky štíhlé konstrukci umožňuje flexibilní vedení kabelů pro snadnou integraci i ve stísněných prostorech.

Kromě standardních režimů regulace (min-max, proporcionální tlak, konstantní tlak) nabízí TacoFlow3 Duo Hybrid také funkce TacoAdapt a PWM pro topné a solární profily, které splňují nejrůznější požadavky moderních hydraulických systémů. Toto univerzální oběhové čerpadlo bez námahy reguluje průtok téměř v každé hydraulické soustavě.

Díky technologii Taco třetí generace jej lze snadno integrovat do různých instalací – od radiátorů a podlahového vytápění až po předávací stanice tepla a termické solární systémy s PWM regulací.

„Pro řemeslníky to znamená řešení, které se vždy hodí, mělo by být součástí každého servisního vozu a výrazně usnadňuje každodenní práci. Bez ohledu na to, s jakými stavebními požadavky se instalatér na místě setká, může si být jistý, že s TacoFlow3 Duo Hybrid je optimálně připraven dokončit práci na jeden zátah,“ shrnuje produktový manažer Dimosthenis Rizos.