TacoFlow3, nejnovější generace vysoce účinných oběhových čerpadel Výkonná a všestranná: Taconova představila novou řadu oběhových čerpadel

Společnost Taconova, přední výrobce inovativních hydraulických řešení pro vytápění, sanitární techniku a solární energetiku, představila nejnovější generaci oběhových čerpadel TacoFlow3. Výkonná řada, která je nástupcem osvědčených čerpadel TacoFlow2, je „simply smart“: přesvědčí širokou škálou variant pro nejrůznější hydraulické aplikace, a ještě vyšším výkonem v kompaktnějším provedení.

Ať už jde o topné systémy (max. 95 °C) nebo solární systémy (max. 110 °C) – nová řada oběhových čerpadel TacoFlow3 nabízí široký výběr modelů pro různou oblast použití. Poskytuje vhodné, vysoce účinné řešení pro obytné budovy i pro menší (polo)veřejné a komerční budovy, čímž vytváří skutečnou přidanou hodnotu. Nabídka sahá od flexibilních standardních modelů TacoFlow3 a TacoFlow3 Duo přes TacoFlow3 (Duo) Adapt s adaptivní regulací, TacoFlow3 Surface pro podlahové vytápění a TacoFlow3 PWM s externí PWM regulací až po hybridně regulovatelné TacoFlow3 Duo Hybrid. Vysoce účinná čerpadla řady TacoFlow3, připravená pro chladivo R290, jsou rovněž optimalizována pro kombinaci s tepelnými čerpadly.

TacoFlow3 a TacoFlow3 Duo: flexibilní standard mezi oběhovými čerpadly

Již základní modely této řady přesvědčí maximální flexibilitou, robustností a výkonem. Oběhové čerpadlo TacoFlow3 pro vytápění a oběhové čerpadlo TacoFlow3 Duo, které je vhodné pro topné i solární okruhy, lze regulovat pomocí tří funkcí nastavení (min-max, proporcionální tlak, konstantní tlak). Všem modelům je společný velmi vysoký výkon při menších rozměrech. Díky unikátním high-tech motorům ECM dosahují oběhová čerpadla řady TacoFlow3 vyššího průtoku než jejich předchůdci, a to až 8,5 metru, čímž stanovují nová měřítka pro základní modely – a to vše při pozoruhodně kompaktním a zjednodušeném designu. I proto lze čerpadla mimořádně snadno integrovat do stávajících systémů.

Další výhodou TacoFlow3 (Duo) a všech ostatních modelů této řady je jejich spolehlivý, odolný a bezúdržbový provoz. Praktické funkce, jako je automatická detekce vzduchu, automatická funkce proti zablokování a samomazná ložiska, zajišťují spolehlivý a bezproblémový chod oběhových čerpadel i při zahájení topné sezóny po letní topné přestávce. Snadno čitelná LED signalizace informuje uživatele na první pohled o aktuálním provozním stavu.







Dvě možnosti připojení: plug-and-play nebo nový konektor TacoSmart

V řadě čerpadel TacoFlow3 jsou k dispozici dvě různé možnosti připojení, díky nimž jsou použití a instalace čerpadel obzvláště flexibilní a uživatelsky přívětivé: Zákazníci si mohou vybrat mezi připojením plug-and-play nebo konektorem TacoSmart, kompaktní alternativou standardního pravoúhlého konektoru. Konektor TacoSmart je navržen tak, aby bezpečně a optimálně pasoval i v prostorově omezených instalačních situacích. Díky zjednodušené konstrukci konektoru a menším rozměrům lze kabel připojit v libovolném směru. TacoFlow 3 je proto ideální i pro dodatečnou montáž ve stísněných prostorách stávajících budov. TacoSmart se dodává s předmontovanými kabely ve standardních délkách 1,2 m, které jsou k dispozici s oběhovým čerpadlem nebo jako příslušenství. K dispozici jsou také speciální adaptéry na bázi TacoSmart, které usnadňují dodatečnou montáž v místech, kde jsou již obvyklé kabely.

Všestranné varianty pro širokou škálu aplikací

Kromě standardních modelů TacoFlow3 (Duo) nabízí tato řada další specializovaná řešení čerpadel, která jsou vybavena individuálním softwarem pro příslušné specifikace. TacoFlow3 Adapt a Duo Adapt přesvědčí inteligentním, adaptivním řízením, zatímco TacoFlow3 Surface zaručuje optimální funkčnost v systémech podlahového vytápění díky plynulé regulaci. TacoFlow3 PWM je ideální pro systémy s externím PWM řízením, což umožňuje bezproblémovou integraci do stávajících hydraulických systémů. TacoFlow3 Duo Hybrid je univerzální všestranné zařízení nové řady oběhových čerpadel. Jednoduchým otočením ovládacího knoflíku na předním panelu jej lze nastavit do stavu s vlastním řízením (s různými možnostmi interního řízení) nebo do stavu s externím řízením (možnost volby mezi topným profilem PWM nebo solárním profilem). Přechod z jednoho stavu do druhého může probíhat i během uvádění do provozu bez přerušení, což zajišťuje maximální flexibilitu a uživatelskou přívětivost.

Mnoho výhod

Nová, extrémně kompaktní generace čerpadel TacoFlow3 je odolná a bezúdržbová, představuje maximální spolehlivost a působivý výkon a nabízí řadu výhod: Řemeslníci mohou těžit z ještě jednodušší instalace a jistoty, že mají pro svůj další projekt vždy k dispozici správné oběhové čerpadlo – takže práce může být dokončena rychle a v jednom kroku. Velkoobchodní partneři získávají flexibilní možnosti tvorby cen a nižší náklady na skladování. Zákazníci OEM získávají nové flexibilní možnosti bezproblémové integrace „pin-to-pin“, které optimalizují dodavatelský řetězec a minimalizují vývojové úsilí.

Nyní jsou k dispozici nová oběhová čerpadla TacoFlow3 pro vytápění a solární systémy, zatímco TacoFlow3 Max pro vytápění a chlazení v komerčních aplikacích je na trhu již nějakou dobu.