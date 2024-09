Sanace kotelny na topný olej po povodni

Základem je bezpečnost a spolehlivost elektrických zařízení. U olejových kotelen může být nutné ověřit kvalitu oleje, těsnost nádrží, rozvodů oleje a samozřejmě provést důkladný servis kotle a hořáku.

Zpracováno s využitím informací od společnosti NRG Group, dodavatele topných olejů.

Úvod

Po umožnění přístupu do zatopeného objektu je nutné pro jistotu zkontrolovat jeho odpojení od elektrické sítě. Následně i bezpečné odpojení všech elektrických zařízení, která jsou na rozvod v domě napojena. Tedy včetně zařízení v kotelně, a to i osvětlení. Do důkladné kontroly rozvodů elektřiny a ověření jejich bezpečnosti hrozí riziko i smrtelného úrazu.

Odčerpání vody z kotelny, úložiště oleje

Je výhodné mít možnost přístupu do kotelny a úložiště oleje ještě před úplným opadnutí povodňové vody nebo před zahájením odčerpávání vody, která do kotelny natekla nebo prosákla. Pokud se totiž na hladině vody vyskytují viditelné olejové skvrny, měla by být voda odčerpána přes odlučovač oleje hasiči nebo odbornou firmou.

Jedině tehdy, když je odčerpávaná voda viditelně bez přítomnosti oleje, lze ji přečerpat do vodoteče.

Nádrže na topný olej instalované v zátopových oblastech nebo oblastech s výskytem spodní vody blízko pod povrchem terénu mají být z hlediska požadavků legislativy jištěny proti vyplavení vztlakem vody po vzestupu její hladiny okolo nádrží. Tedy dostatečně upevněny k podlaze. K úniku oleje by pak mohlo dojít až po jejich úplném zaplavení. Pokud se jedná o oblast, kde takové riziko nebylo, nádrže nebylo nutné upevnit, pak mohlo vztlakem od stoupající vody dojít k uvolnění nádrží, k narušení těsnosti potrubí a pak je únik oleje do vody velmi pravděpodobný.

Z hlediska spolehlivého průběhu odčerpávání vody s obsahem oleje ze zaplavených prostorů by se nikdy neměly používat sorpční prostředky na topný olej, protože ztěžují odčerpávání a mohou způsobit poškození čerpadel. Takové sorpční prostředky jsou určeny k zachycování olejů a podobných látek na vodních tocích, rybnících, površích komunikací atp.

Kontrola kvality oleje, náhradní řešení

Pokud nedošlo k totálnímu zatopení kotelny, respektive úložiště oleje, je vysoká pravděpodobnost, že do oleje v nádržích nepronikla voda. V takovém případě je nutné věnovat pozornost propláchnutí olejového rozvodu čerstvým olejem, a především se zaměřit na kotel s hořákem.

V případě, že je podezření na to, že do nádrže s olejem voda pronikla, je nutné se obrátit na odborníka. Ten ke zjištění přítomnosti vody v nádrži odebere vzorek topného oleje nebo použije speciální pastu na detekci vody. Voda v topném oleji negativně ovlivní činnost hořáku, podobně jako voda v motorové naftě negativně ovlivní chod motoru.

Pokud není možné ihned odebírat palivo přímo z úložiště, doporučuje se kontaktovat odbornou servisní firmu nebo distributora topného oleje a požádat o dočasné zapůjčení náhradní nádrže včetně dodávky oleje na překlenutí období do vyřešení situace.

Kontrola všech komponentů je nutná

Pokud byl olejový kotel i hořák zcela zatopen, musí být zejména elektrické komponenty hořáku a řídicího systému kotle zkontrolovány odbornou servisní firmou a v případě potřeby vyměněny.

Kotel se bez prověření rozhodně nesmí zapínat, protože hrozí úraz elektrickým proudem a vzhledem k přítomnosti paliva i riziko vzniku požáru od případného zkratu!

Je třeba zkontrolovat olejové nádrže, zda jsou na původních místech, zda se na nich neobjevily příznaky narušení těsnosti. U dvouplášťových nádrží, kde narušení těsnosti vnitřního pláště není viditelné, lze o detekci požádat servisní firmu, dodavatele oleje. Je třeba kompletně zkontrolovat všechna potrubí. Jak potrubí pro doplňování oleje, tak potrubní vedení paliva ke kotli, jestli při zaplavení zůstaly těsné a nepronikla do nich voda. I v případě, že vizuálně není patrné žádné zjevné poškození, měl by systém pro jistotu zkontrolovat odborník.

Sanace stavební části

Znečištění olejem v domě lze odstranit například pomocí emulgátorů nebo speciálních čisticích prostředků. V případě rozsáhlého znečištění je výhodnější se obrátit na specializovanou firmu, která je na sanace vybavena, má s nimi zkušenost a zajistí likvidaci použitých chemikálií atp.

Pro pojišťovnu

Zde platí klasické pravidlo. Vše fotografovat a neopravovat do doby, než k tomu dá souhlas zástupce pojišťovny. Většinu škod již dnes lze hlásit on-line. Pokud bude výše škody doložena i vyjádřením odborníka o nákladech na opravu, může to celý proces urychlit.