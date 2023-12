TZB-info / Vytápění / Vytápíme kapalnými palivy / Mění se podmínky pro využití topných olejů?

Mění se podmínky pro využití topných olejů?

Stabilita a bezpečnost topného oleje, optimalizace jeho nákupu do zásoby na rok i déle a v době nízké ceny, dlouhodobé zkušenosti, osvědčená technika a perspektiva opírající se o rostoucí podíl nefosilních topných olejů jsou argumenty, které nutí k zamyšlení. Chcete je znát podrobněji? Vyslechněte si odpovědi člověka, který se topnými oleji zabývá již desítky let.

K dekarbonizaci nevede jen jedna cesta. Jedna z nich připomíná řeku, kterou se do budov, podniků, kotelen atp. dostává topný olej. A do této řeky se začaly vlévat nové potůčky, kterými již neteče fosilní topný olej, ale syntetické oleje, které jsou uměle vyrobeny bez využití ropy, a to z biomasy nebo z odpadních surovin. A protože roste podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny, tím zároveň klesá i uhlíková stopa těchto nových olejů.

O problematice využití topného oleje hovoří Richard Richtermoc, předseda představenstva společnosti NRG Group.

Specialitou topných olejů je po energii z atomů nejvyšší objemová energetická hustota. Vyžadují nejnižší objem na uskladnění stejného množství energie, které probíhá za normálních podmínek, tedy tlaku i teplotách.

V současnosti se hovoří o nutnosti masivních investic do posílení elektrických sítí, aby zvládly rozvoj výroby obnovitelné elektřiny, která je již ze své podstaty v čase nestabilní, a významný růst spotřeby elektřiny kvůli elektromobilům a tepelným čerpadlům. Tyto rozsáhlé investice ale zaplatí všichni spotřebitelé elektřiny v distribučních poplatcích. Naproti tomu distribuce topného oleje sítě nevyžaduje a probíhá prostřednictvím distribučních skladů a cisteren. Tato infrastruktura je v celé Evropě velmi robustní a nevyžaduje další rozsáhlé investice, a proto nezatíží peněženky zákazníků.

Za pozornost stojí srovnání obliby topného oleje v Německu, Rakousku a dalších zemích Evropy, jak o něm hovoří Richard Richtermoc. Kde jsou příčiny velké setrvačnosti provozovatelů zdrojů tepla na topné oleje, přestože existují masivní podpory pro přechod na tepelná čerpadla? Proč se objevují i noví zákazníci, a to nejen v zahraničí, ale i u nás?

Důvodů je více. Lze jmenovat nejistotu ohledně budoucího vývoje zásobování energiemi, jejich ceny, i jejich dostupnost. Za úmyslné klamání české veřejnosti lze označit zprávu, že podle nového energetického zákona bude topný olej v Německu zakázán. Skutečný stav je jiný, zdůrazňuje Richard Richtermoc.

K významným přednostem olejových technologií patří časem prověřená důvěra zákazníků, dlouhá životnost kotlů i nádrží a příznivé náklady na servis, údržbu i náhradní díly. „Z pohledu zákazníků je důležitá i nízká pořizovací cena,“ hodnotí situaci Richard Richtermoc. „Proto tyto technologie mohou úspěšně soutěžit s jinými, přestože nejsou dotačně podporovány. A pak je tu otázka budoucích nákladů na obnovu zdroje tepla, který již bude bez dotace. A pak je tu i svoboda volby, kterou dotace vylučuje.“

Zkušenosti s využitím topného oleje u nás nemá příliš mnoho techniků. „To je i náš největší současný úkol. Předávat zkušenosti, školit, odpovídat lidem na jejich otázky a podle jejich potřeb zpracovávat základní nabídky,“ hovoří Richard Richtermoc. „Velké úsilí vynakládáme na zdokonalování informačního prostředí na našich webech. Třeba naše novinka, web www.olejove-topeni.cz, je koncipován formou e-shopu, aby zájemci získali základní přehled, co budou pro své olejové vytápění potřebovat. Necháme zákazníka, aby si svým způsoben hrál a pak s ním vstoupíme do kontaktu a výsledek upřesníme.“

„Tématem náhrad za fosilní topné oleje se velmi zabýváme. Jak postupným zvyšováním jejich podílu, tak 100% náhradou. Do roka chceme v Česku spustit pilotní projekt jejich využití. Je to budoucnost. Z hlediska vlastností nepředstavují náhrady za fosilní oleje technologický problém. Některé jejich vlastnosti jsou dokonce lepší.“