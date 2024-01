TZB-info / Vytápění / Vytápíme kapalnými palivy / Je možné změnit normy určující požární bezpečnost úložišť topného oleje?

Je možné změnit normy určující požární bezpečnost úložišť topného oleje?

V českém rodinném domě lze mít nádrž na topný olej do 2 000 litrů, zatímco v německém rodinném domě se stejnou stavební konstrukcí může být nádrž o objemu až 5 000 litrů. Proto byla provedena zkouška, jejímž cílem je ověřit možnost sjednocení českých předpisů s německými.

V českém rodinném domě lze mít nádrž na topný olej do 2 000 litrů, zatímco v německém rodinném domě se stejnou stavební konstrukcí může být nádrž o objemu až 5 000 litrů. V Německu je topný olej velmi rozšířeným palivem, mají s ním mnohem více zkušeností. Zřejmě proto se nebáli povolit větší objem nádrže. V Česku, bohužel, není ani jednotný přístup k povolování úložišť oleje a to, co je v jednom kraji povoleno, v druhém povoleno být nemusí.

Tato praxe ukazuje, že je žádoucí prověřit současný stav norem a požárních předpisů, které ovlivňují požární bezpečnost staveb a navrhnout řešení, které praxi sjednotí. I to je jeden z důvodů, proč byla v Požární laboratoři Univerzitního centra energeticky efektivních budov v Buštěhradě provedena zkouška, během níž byl detailně monitorován stav nádrže od počátku zahoření v její blízkosti až po totální destrukci nádrže.