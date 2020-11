TZB-info / Vytápění / Vytápíme pevnými palivy / Kotle Rojek spalují veškerá tuhá paliva a splňují Ekodesign

Pyrolytické, zplynovací a automatické kotle Rojek různých výkonů jsou vhodné pro rodinné a bytové domy, pro provozy i komerční objekty. Dotace na kotle ROJEK je možné čerpat z kotlíkové dotace i NZÚ.

První kotle na odpad z dřevovýroby

„Firmu založil praděda v roce 1921, strojírenská část byla na začátku stoleté historie a dřevoobráběcí stroje exportoval do celého světa před i po druhé světové válce. Otec pak začal přemýšlet co s odpadem z dřevovýroby, který je plnohodnotným palivem, a tak jsme se dostali k výrobě kotlů. Pořídili jsme nové technologie a nyní máme veškerou výrobní technologii pro dřevoobráběcí stroje i tepelnou techniku,“ řekl v exkluzivním rozhovoru pro TZB-info Evžen Rojek, ředitel ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.

Současnost – stoletá tradice značky a moderní výroba

Jedním z kotlů je například kotel ROJEK KTP na ruční přikládání na dřevo a hnědé uhlí

„Vyrábíme jej ve výkonech 20, 25, 30, 49 a 80 kW. Jsou určeny do rodinných domků, bytových domů, komerčních objektů a truhlářských dílen. Je certifikován na spalování polenového dřeva a hnědého uhlí velikost kostka. Alternativními palivy jsou štěpka, krátké kusové dřevo, brikety a piliny. Menší frakce doporučujeme míchat,“ říká Erika Mrázová, specialistka prodeje tepelné techniky ROJEK a doplňuje technický popis kotle:

„Kotel je dvouplášťový, naplněný vodou, která je i v roštu ze žáruvzdorných trubek. Vratná voda procházející také v jedné z trubek v roštu musí být min. 50 °C, což je jednou z jeho výhod. Kotel má dvoustupňové spalování, 20 % je odhořívání paliva ve spalovací komoře a 80 % je zplyňování, ke kterému dochází po stranách přikládací komory. Výhodou je provoz bez odtahového ventilátoru a řízení spalování bez elektroniky.“

Kotle mají díky dlouhé spalovací cestě nízké emise, vyhovují normě ČSN EN 303-5 třída 4 a dle Nařízení EU 2015/1189 splňují Ekodesign.

Jsou vhodné za výměnu provozovaných starých neekologických kotlů.

Dotace na automatické kotle ROJEK na pelety a na pyrolytické kotle ROJEK na dřevo je možné čerpat z programů Kotlíková dotace i Nová zelená úsporám.