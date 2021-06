TZB-info / Vytápění / Vytápíme pevnými palivy / Dřevěné brikety: jsou lepší válcové nebo cihla?

Dřevěné brikety: jsou lepší válcové nebo cihla?

Co vede výrobce nabízet puky, cihly, šestihrany, válcové brikety s dírou či bez, jakou mají výhřevnost, proč se tak lisují a není to jako s kostkou cukru?

Podle objemu dřevního odpadu si výrobce vybírá odpovídající technologii na lisování

Tvary briket nejsou něco, co si výrobci volí dobrovolně. Podle objemu dřevního odpadu si výrobce vybere odpovídající technologii na lisování. Které si máte vybrat, jaké brikety jsou nejlepší?

Brikety po sousedsku

Místní hoblárna sáhne po poloautomatickém lisu, který vyrobí brikety ve tvaru většího puku, nasype je do pytlů po 25 kg a prodá spíš po sousedsku. Puk je lisován tak nějak nahrubo, hodně se drolí, rychle shoří. Do kamen Petra v dílně postačují, ale v kotli či krbových kamnech s nimi parádu neuděláte. Do příští sezóny vám spíš nevydrží, jako jediné reagují na vzdušnou vlhkost a budou se po čase rozpadat.





Cihlové brikety

Cihlové brikety často nazývané podle německého výrobce lisu RUF jsou takovou střední cestou, lisování pomocí hydrauliky je už slušné, vyrábí se spíše u profesionálních dřevařských výrobců, jsou dobře balené a i palety dobře vypadají. Jejich jedinou nectností je snaha spíše doutnat, když mají kamna méně vzduchu, krásně žhnout se jim obvykle nechce. Skvělá volba pro kotle či velká krbová kamna s výměníkem, kdy rychlejší hoření zužitkujete v topném systému.





Válcové brikety

Špičkou v briketách jsou však vždy ty válcové. Lisování je díky pístu poháněnému obrovskými setrvačníky nejlepší, brikety jsou po obvodu dobře zatavené, po rozhoření stačí zavřít přívod vzduchu a krásně žhnou ještě několik hodin. Válcové brikety jsou pak opravdovou náhradou tvrdého dřeva, přinášejí stejný užitek a mají vyšší komfort přikládání a nákupu. Na paletě najdete 100 balíčků po 10 kg, vedle balení do polyethylenu je můžete koupit i v kartonové krabici. Nicméně lisy, na kterých se válcové brikety vyrábějí, jsou už profi zařízení s výkonem přes 1 t briket za hodinu, a to jsou dva kamiony piliny denně, co potřebujete jako surovinu.

A to zvládají jen profi výrobci briket jako Waldera.





Dobré vylisování je důležitější než to, zda je briketa plná bez díry nebo s dírou

A jak je to s dírou či briketou plnou bez díry? Vlastně nijak, z pohledu zákazníka je to jedno, jsou trhy, zejména rakouský a německý, které si na brikety s dírou potrpí, považují to za vizuální standard a mají také technické studie, které říkají, že briketa s dírou vyprodukuje při hoření méně CO 2 . Reálně rozdíl nepoznáte, buď je briketa dobře vylisovaná nebo není.

Vyplatí se připlatit za kvalitní válec?

To je těžká otázka, dřevěné brikety se prodávají na kila, výhřevnost různých typů je prakticky stejná. Když bude puk od truhláře stát 3 Kč/kg, dá vám o třetinu levnější energii. Přesto, že budete nadávat na rychlé hoření, spousta pilin okolo a budete si pro ně muset jezdit a vozit na vozíku za autem.

Anebo můžete mít skvělou válcovou briketu za 5 Kč/kg, včetně dopravy a složení doma vozíkem od výrobce jako Waldera, s násobně delší dobou hoření a klidně je můžete skladovat 2–3 roky a spokojeně používat.

Koupit kvalitní brikety Waldera