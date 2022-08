TZB-info / Vytápění / Vytápíme pevnými palivy / Česká vláda hází domácnosti topící tuhými palivy přes palubu

Česká vláda hází domácnosti topící tuhými palivy přes palubu

Česká vláda přišla s opatřením, které by mělo snížit ekonomickou náročnost domácností po zvýšení ceny tepla. Podpora se ale týká jen domácností využívajících k vytápění elektřinu nebo plyn. Vláda v tomto případě zcela opomněla domácnosti, které topí tuhými palivy, jako je například dřevo, dřevní pelety nebo uhlí. Přitom například v Polsku vláda tento typ vytápění v souvislosti s aktuální energetickou krizí výrazně podporuje.

Vláda podporuje jen příspěvek pro odběratele plynu a elektřiny

Pomoc lidem zmírnit dopady rostoucích cen plynu a elektřiny má úsporný tarif vyhlášený minulý týden ministerstvem průmyslu a obchodu. Poslanci na návrh vlády schválili novelu energetického zákona, která to umožní.

Maximální výše příspěvku je stále nejistá, z plánovaných 30 tisíc korun je podle poslední zpráv ministerstva průmyslu a obchodu 16 tisíc korun s tím, že v roce 2022 domácnosti dostanou jen 2 až 6 tisíc korun.

Vláda ovšem ve svém opatření zcela ignoruje a hází přes palubu domácnosti, které topí tuhými palivy, jako je dřevo, dřevní pelety nebo uhlí. U uhlí je to z environmentálního hlediska pochopitelné, ale v případě dřeva a dřevních pelet jde o ekologické vytápění z obnovitelných zdrojů energie. Není tedy žádný důvod, proč domácnosti využívající tento typ vytápění v souvislosti s vládní pomocí diskriminovat.

Podle předsedy Klastru Česká peleta Vladimíra Stupavského jde v případě dřeva a pelet o jeden z nejlevnějších a nejčistších druhů vytápění. „Cena u dřevních paliv také výrazně narostla, tak proč by domácnosti, které takto topí a chovají se navíc ekologicky, nemohly získat stejnou podporu, jako u plynu nebo elektřiny?,“ ptá se předseda Klastru Česká peleta Vladimír Stupavský. Podle Stupavského je nutné okamžitě zahájit debatu o tom, aby se dotace vlády zaměřila i na domácnosti topící ekologickými tuhými palivy, jako je dřevo, pelety a brikety. „Vyzveme vládu, konkrétně ministerstvo průmyslu a obchodu, k jednání. Abychom provedli změny, dokud je ještě čas,“ říká Vladimír Stupavský. Dřevem a dřevními palivy u nás topí asi 1,5 milionu domácností. Je to obrovská skupina lidí, která kvůli špatně nastavené vládní podpoře utře nos. Jedná se převážně o střední a nízkopříjmové vrstvy, které jsou extrémně citlivé na nynější inflační a ekonomické dopady. Vláda by se měla nad touto zapomenutou skupinou lidí zamyslet, i z důvodu nadcházejících voleb.

Polsko může být pro Prahu částečně příkladem

Inspirací pro to, jak podporovat tuhá paliva, můžeme najít například v Polsku. Polská vláda domácnostem, které k vytápění používají uhlí, vyplatí jednorázový příspěvek 3 000 zlotých (asi 15 440 korun). Vládní kabinet tento návrh schválil na svém červencovém zasedání. Cílem návrhu je podpořit velkou skupinu domácností v Polsku, včetně těch nejchudších, při pokrývání částí nákladů souvisejících s růstem cen na energetickém trhu.

Polské domácnosti a teplárny v menších městech využívaly kvalitní uhlí dovezené z Ruska. Nicméně vláda jeho import v dubnu zakázala a kvůli následnému strmému růstu cen uhlí dostalo mnoho lidí strach, že si nebude moci dovolit v zimě topit.

Uhlí se v Polsku podílí z 80 procent na výrobě elektřiny. I když se ho v této zemi vytěží nejvíce v Evropské unii, před vyhlášením embarga se dovezlo loni z Ruska do Polska osm milionů tun a nyní zemi asi 11 milionů tun chybí kvůli útlumu domácí produkce.

Cena dřevních paliv roste. Vlivem velké poptávky drobných odběratelů i velké energetiky

V České republice i okolních zemích v porovnání s minulým rokem vzrostla cena palivového dřeva trojnásobně. Stalo se tak vlivem velkého zájmu malých odběratelů i velké energetiky o tuhá paliva. „Teplárny a elektrárny mají extrémní poptávku po štěpce a dřevní pilině, kterou sami spotřebovávají nebo ji spoluspalují s uhlím. Nahrazují tím chybějící plyn a zdražují nám vstupy např. pro výrobu pelet a briket,“ vysvětluje Vladimír Stupavský. A doplňuje, že tento trend bude i v dalších měsících a letech pokračovat. I tak stále zůstávají dřevní paliva nejlevnějším a nejekologičtějším palivem v České republice i v Evropě.