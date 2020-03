TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / Nová generace kondenzačních kotlů Vitodens

Nová generace kondenzačních kotlů Vitodens

Je v současné době vůbec možné na plynovém kondenzačním kotli ještě něco zlepšit a jak tyto možnosti byly u nových kotlů Viessmann využity? O tom jsme hovořili s Ing. Josefem Bačkorou, produktovým manažerem společnosti Viessmann na veletrhu Aquatherm Praha 2020.

Co je u vás nového v kondenzační technice?

Jednoznačně se jedná o novou generaci plynových kondenzačních kotlů v řadě Vitodens. Společným znakem těchto kotlů je na první pohled viditelný nový design. Dále byla u nich zvýšena efektivita, spolehlivost, kotle jsou ekologičtější, významně usnadňují svoji obsluhu jak pro provozovatele, tak servisního technika.

Jaké výhody mají tyto novinky pro investory?

Pro nás znamená design hlavně praktičnost pro lidi, kteří kotel využívají každý den. Z viditelných znaků jde o lakování matným práškovým lakem bílá perla, který perfektně ladí s aktuálními trendy v zařizování bytů. Nová generace kotlů má tvar s velmi ostrými hranami, jako je tomu u nábytku. Reagovali jsme i na poznatky z diskuzí se stávajícími majiteli kotlů a zvýšili tloušťku plechů, což přineslo nejen větší konstrukční stabilitu, ale příznivě se to projevilo i ve zvýšení útlumu provozního hluku.

Na předních místech hodnocení nového kotle stojí u provozovatelů provozní úspory. Dosáhli jste v tomto směru nějakého zlepšení?

Základem je náš legendární hořák MatriX s nízkým modrým plamenem. Konstruktérům se v jeho aktuální verzi MatriX-Plus podařilo ještě o něco výše posunout účinnost spalování a snížit emise. Podílí se na tom i systém automatické regulace spalování Lambda Pro Plus.

Již u předchozích generací plynových kondenzačních kotlů se říkalo, že jejich parametry dosáhly limitů daných přírodními zákony a efektivitu ovlivňují jen konkrétní provozní podmínky. Bylo u nové generace kotlů ještě něco zlepšeno?

Je třeba zmínit i upravenou konstrukci tepelného výměníku Inox-Radial. Výměník, hořák, rozšířená modulace výkonu a automatická regulace spalování se podílí na dalším snížení emisí NOx o 40 %.

Automatická regulace spalování Viessmann Lambda Pro Plus optimalizuje spalovací proces nejen podle požadavků na výkon kotle, ale i s ohledem na aktuální tlakovou ztrátu ve spalinovém potrubí danou jeho délkou a změnami povětrnostních podmínek, venkovních teplot, síly větru aj. Regulace reaguje i na aktuální složení zemního plynu, neboť i to se může mírně v rámci přípustných tolerancí měnit. Odborníky by mělo zaujmout automatické přizpůsobení regulace spalování plynu nadmořské výšce místa instalace kotle.

Co se změnilo ve smyslu komfortu obsluhy nové generace kotlů?

Obsluha jistě ocení mnohem přehlednější a nově uspořádaný barevný 7palcový dotykový displej jak pro nastavování parametrů, tak s přehledem o spotřebě energie. V případě hybridních systémů, například kombinací se solárními soustavami, se zobrazují i solární zisky. Integrovaný modul wifi je základem pro využití mobilní aplikace.

Věřím že nejen já, ale i všichni ostatní ocení možnost si displej regulace umístit individuálně a variabilně, ideálně podle místních podmínek tak, aby byl v komfortní zóně v úrovni očí. Což platí i pro práci servisního technika.

A komfort pro servisního technika?

Vedle již zmíněné pohodlné polohy doznal zásadních změn intuitivní asistent zprovoznění. Byl zdokonalen, vede servisního technika celým procesem zprovoznění kotle, obslužné úkony se zadávají na dotykovém displeji. Integrovaný Wifi modul umožňuje využít volitelnou aplikaci ViStart app, a to i bez přístupu na internet.

Ovlivňuje nová generace kotlů Vitodens i vztah mezi provozovatelem a instalační firmou?

Podle nás má být instalační firma jako dodavatel kotle dlouholetým partnerem provozovatele. Své postavení může posilovat nejen pravidelnou předsezónní kontrolou, ale může působit i preventivně, tedy vzdálenou diagnostikou ověřující efektivní chod kotle. Toto jí řízení kotle umožňuje.

Každý nový kotel může zvyšovat dosavadní počet náhradních dílů. S tím souvisí nároky na finanční pokrytí nezbytné zásoby u instalačních a servisních firem. Změnila na tomto faktu něco řada Vitodens?

Kotle řady Vitodens jsou navrhovány v modulové konstrukci. Ta snižuje počet součástek. Výhody z toho však nemá jen servis, instalační technik, ale zjednodušuje se i projektování.

A co Vás osobně u nových kotlů nejvíce zaujalo?

Jednoznačně jde o fluorescenční světelnou LED lištu Lighguide. Pomocí svítivých LED diod měnících zabarvení zobrazuje provozní stav v reálném čase a je tak pochopitelným vodítkem i pro méně technické typy lidí.